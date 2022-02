“Huelva será el kilómetro cero de Europa en producción de amoniaco verde”

Su empresa está llamada a liderar uno de los mayores proyectos de hidrógeno verde de Europa. Aporta el consumo imprescindible y, más todavía, la voluntad de llevarlo a cabo. Está a las puertas de cambiar el panorama industrial de toda la provincia, tal vez para siempre.

–¿En qué punto se encuentra el clúster de hidrógeno verde Puerta de Europa y cuál ha sido su participación?

–Desde 2020 llevamos una alianza con Iberdrola para crear una actividad pionera en Europa en descarbonización del sector de los fertilizantes. Eso se ha sustantivizado en un proyecto en Puertollano que está en ejecución, que se está terminando en estos momentos y que va a comenzar la primera producción de hidrógeno verde renovable en mayo. En los próximos dos años, en Palos se desarrollará un proyecto que será unas diez veces superior, de unos 200 megavatios, que irá evolucionando por fases hasta llegar a los 800 megavatios, que supondrá la inversión de 1.800 millones.

–¿En qué se van a invertir esa cantidad de dinero?

–Está la parte fotovoltaica, de energías renovables y la producción de hidrógeno. También están las modificaciones necesarias o incluso las plantas adicionales para que Fertiberia pueda transformar ese hidrógeno verde en amoniaco verde y en fertilizantes.

–¿Qué papel juega Fertiberia en el clúster?

–Fertiberia produce y consume el 30% del hidrógeno de toda España. Palos representa dos tercios de ese consumo y en la localidad tenemos la fábrica que mayor cantidad consume y produce en España. A ese clúster aportamos un volumen que hace que otras empresas se puedan asociar que de otra manera era muy difícil de justificar con consumos menores. A ese círculo virtuoso se une la apuesta decidida y el compromiso tanto de Iberdrola como de Fertiberia de ser los líderes de las renovables de Europa. El proyecto de fabricación de amoniaco verde se engloba dentro del plan global.

–Aún así, sigue siendo la mayor inversión en la historia de Huelva.

–Tenemos un desafío tecnológico de primera magnitud. Tenemos una producción de energía renovable, de origen solar y que es intermitente, ya que por la noche no se produce y es estacional ya que depende de la estación o del clima diario, si hay más o menos nubes. La industria tiene plantas que están diseñadas para funcionar 24 horas y 365 días al año y con pequeñas variaciones que exigen el ajuste fino de muchos parámetros. Llevamos trabajando mucho tiempo con Iberdrola en cómo hacer esa producción intermitente, con una generación continua de amoniaco. En eso estamos innovando y utilizando algoritmos que se utilizan en energía artificial, para conocer cómo está el tiempo y como automatizar los procesos. Ese desafío, conforme se sustituya la energía que utilizamos ahora por renovable, será muchísimo mayor. Eso exige una serie de inversiones en modificación de plantas o incluso en la construcción de unas nuevas.

–¿Se va a construir una planta nueva en Palos?

–Estamos en el proceso de una maduración del proyecto. Todas las alternativas están abiertas. Ahora mismo es modificar la planta actual, pero conforme se vaya subiendo el nivel de reemplazo, se tomará una decisión u otra. No está tomada todavía. En todas estas fases va a haber creación de empleo, en la construcción de la planta o en la modificación de la actual y se abren nuevas oportunidades de negocio. Igual suena un poco ambicioso, pero queremos convertir Palos en el kilómetro cero de la fertilización sostenible del futuro en Europa.

–Estamos hablando del hidrógeno, pero ustedes lo que utilizarán será el amoniaco que plantea mayores posibilidades de utilización directa.

–El hidrógeno es un intermedio para almacenar energía.En nuestro caso, además de combustible es materia prima. Tenemos dos líneas de trabajo; por un lado el consumo en fertilizante, ya que utilizamos el hidrógeno producido con gas natural que es el que vamos a cambiar por renovables, de ahí al amoniaco y después a los fertilizantes. Por un lado descarbonizamos la producción de fertilizantes, pero hay un segundo reto y es que los fertilizantes emiten gases de efecto invernadero en su producción y en su uso. Hace diez años emprendimos un camino para desarrollar productos más sostenibles en cuando a su uso. Ahora combinamos esas dos iniciativas, con fertilizantes adaptados a cada cultivo, con una serie de tecnología que ofrecerá la gama más sostenible a todo el sector agrícola.

–Además, se abren nuevas oportunidades como utilizar el amoniaco como combustible en los coches, pro ejemplo.

–El amoniaco verde es un vector energético. El hidrógeno es un gas muy ligero, lo podemos transformar en amoniaco verde. La misma cantidad de energía que se acumula en una cisterna de amoniaco, necesitas dos de hidrógeno liquido. El amoniaco puede ser un acumulador de energía, porque puede ser almacenado cuando hay excedente. El amoniaco puede ser utilizado como combustible directo. El almacenamiento de Gas Natural Licuado es muy parecido. Hay grandes empresas que están haciendo motores duales. Huelva tiene todos los ingredientes para ser un caso de éxito.

–¿Por qué?

–Tiene un potencial de renovables muy grande, un tejido industrial que lleva medio siglo y vive una segunda juventud por el compromiso de sus empresas con la economía circular. El tejido auxiliar va a apoyar esa transformación y también de las instituciones independientemente del color político que tenga, ayuntamientos, gobierno y Junta. Y encima tenemos un mercado, de fertilizantes y de combustibles directos. El Puerto tiene también la posibilidad de juzgar un papel importante de liderazgo.

–Faltan los fondos europeos.

–El proyecto ya está en marcha con la fábrica de Puertollano.En Huelva estamos invirtiendo muchos recursos en la implantación de esta energía. Al día siguiente que se tome la decisión de invertir, se podrá poner en marcha. Es una excelente oportunidad para Huelva y es ahora.Las empresas que dan el primer paso asumen muchos riesgos, como por ejemplo que los electrolizadores todavía no hay una gran producción y es muy cara. Lo que esperamos de las autoridades es una ayuda para mitigar en gran medida esos riesgos. El proyecto no está condicionado por las ayudas.

–Algunos proyectos que se han presentado cuentan con algún pero que no les permite calificarles de verdes totales, sino que hay fases que utilizan combustibles no renovables. El suyo no lo tiene.

–Es un proyecto cien por cien renovable, en el que no hay ninguna emisión en ninguna de sus fases. Creemos que no sólo va de fertilizantes, sino que hay muchas empresas que se van a unir por esa economía de escala que se dará con el consumo tan alto que tenemos en Huelva. Encaja perfectamente en la hoja de ruta del Gobierno que presenta una enorme oportunidad para Huelva, incluida su universidad en el tema de la formación. Tiene todos los ingredientes para ser un proyecto de éxito y sería muy difícil de entender que no tuviera el apoyo de las administraciones.

–Los socios son más que importantes y que lo hacen muy potente y además los que pueden venir.

–Hemos conseguido atraer a empresas de multitud de sectores y una vez que hay un volumen mínimo con un consumo existente, creas una base muy clara. Por eso es uno de los proyectos ganadores.

–¿Se puede hablar de kilómetro cero también en el campo energético?

–Efectivamente, es muy evidente. En Europa va a haber una gran demanda de este vector energético. El potencial está en España. Va a tener que haber vectores energéticos de esa energía generada en Huelva, por ejemplo, hacia el puerto de Rotterdam.

–¿Cómo es la implicación de las empresas de Huelva, especialmente de las auxiliares?

–Tenemos un diálogo muy intenso con las denominadas de empresas ancla en Huelva, como Cepsa o Atlantic Copper y con visiones muy aliadas en cuanto a que tenemos una oportunidad muy importante. También tenemos conversaciones con empresas de Huelva en todos los aspectos, desde suministros de componentes a un papel logístico en esta revolución. Eso es lo que va a cristalizar en una actividad nueva, más sostenible y más resiliente en la provincia. Toda esta actividad contribuye a una economía de la zona mucho más sostenible, desde la agricultura a la industria básica. Cuando uno es capaz de generar sus propios recursos, tiene una economía que depende menos de los vaivenes de la economía mundial y de otros factores. Estamos ahora delante de esa oportunidad.

–Son 20.000 puestos de trabajo, una cantidad que asusta.

–Depende de cómo seamos capaces de anclar de esa economía de hidrógeno en Huelva y Andalucía. Las autoridades tendrán que empujar para que haya una legislación que lo favorezca y que se impulse la competitividad entre las empresas y que los proyectos y la base industrial necesaria de empresas especializada se vaya fuera de la provincia. Está también el empleo que se genera en la construcción. Esa economía nueva, crea un empleo de una gran calidad.

–¿Convivirán con el polo químico tradicional?

–Hay proyectos de empresas importantes que están asentadas en la zona que apuestan por la transición energética, así que sin ninguna duda. Si a eso le unimos el empuje del clúster liderado por Iberdrola, estamos ante una posibilidad enorme.

–Y además junto con la Universidad de Huelva.

–Estamos hablando de algoritmos e inteligencia artificial que va a exigir una innovación tecnológica enorme que se va a quedar aquí. Va a formar una generación de personal especializado en esa tecnología y a través de la generación de spin-off. Va a jugar un papel muy importante.

–Suena todo muy bien. ¿Hay alguna manera de que no salga adelante?

–Si no lo hace, algo habremos hecho muy mal. Tenemos todos los elementos para tener una receta de éxito. Tenemos un compromiso muy claro y ejecutarlo. La oportunidad es extraordinaria, creo que lo vamos a conseguir, entre otras cosas porque no podemos dejarlo pasar.