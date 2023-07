Huelva estrena un nuevo sistema de aviso acústico para los semáforos de la ciudad

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha inaugurado esta mañana junto al director general de la ONCE en Huelva, Francisco García Soriano un nuevo sistema de aviso acústico para cruces peatonales que permite orientar a las personas ciegas o con discapacidad visual grave en los semáforos cuando lo solicitan, eliminando de esta forma el sonido continuo. En un acto al que se ha sumado además el concejal de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno; la técnica de rehabilitación de ONCE en Huelva Elvira Galván; afiliados de la ONCE; y personal del servicio centralizado de control de tráfico en Huelva, la alcaldesa ha manifestado su "satisfacción al presentar la puesta en marcha de un nuevo sistema que ya está implantado en 58 semáforos de la ciudad y vamos a seguir instalando para llegar a todos".

Pilar Miranda ha celebrado que se trata de una "una mejora para todos los ciudadanos, convirtiéndose en un ejemplo de Ciudad para Todos, porque se trata de una tecnología a demanda, que da un servicio a quien lo necesita, pero evitando el sonido constante y por tanto, reduciendo la contaminación acústica y las posibles molestias que ello conlleva”. Un buen ejemplo, ha continuado la primera edil “para poner de manifiesto la política de Accesibilidad Universal, por la que apostamos desde el Ayuntamiento de Huelva de cara a abordar de forma efectiva los distintos problemas y dificultades a los que se enfrentan en la actualidad personas con distintas capacidades, eliminando para ello todas las barreras existentes y velando por el cumplimiento de las normas que garanticen la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía”. Una política de Accesibilidad Universal para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los onubenses, que no se limita a la eliminación de barreras arquitectónicas, sino que apuesta por la accesibilidad para todos los servicios que la ciudad pueda ofrecer y que “vamos a desarrollar en colaboración con las asociaciones y colectivos que se dedican a ello, como hoy hacemos con la ONCE, porque ellos tienen que ser los protagonistas”.

En definitiva, la alcaldesa ha asegurado que "el sistema que presentamos hoy, es un gran ejemplo de la política de Accesibilidad Universal que queremos llevar a cabo, porque viene de la mano de la ONCE, la asociación de referencia de las personas invidentes, porque supone facilitar el acceso a todos los ciudadanos al entorno físico, social, a la información y porque contribuye a hacer de Huelva una ciudad más amable y más sostenible".

Por su parte, el director general de la ONCE en Huelva ha explicado que se trata de una óptica de leds inteligente, que integra las funciones luminosas y acústicas, activándose a demanda del usuario con discapacidad visual, sólo cuando éste lo requiere, a través de una app. Una tecnología de fácil instalación que reduce el mantenimiento y supone un ahorro energético. Francisco García Soriano ha explicado que “se activa bajo demanda del usuario, a través de un pequeño mando distancia, o bien el bluetooth de un samrtphone, evitando de esta forma sonidos innecesarios cuando la función acústica no es requerida”.

El uso de tecnologías inalámbricas para la activación aporta importantes beneficios al usuario con discapacidad visual, que por una parte no debe manipular ni tocar elementos que están instalados en el poste, y por otra se evita al usuario tener que localizar el punto exacto de los mismos. Por ello el uso de tecnologías inalámbricas mejora la seguridad y la orientación del usuario frente a otras soluciones. Además, la información le llega de forma clara e inequívoca, evitando su confusión o enmascaramiento con el ruido de tráfico, y aumentando la seguridad del peatón con discapacidad visual.

Para su uso, sólo es preciso bajarse la aplicación de activación de los avisadores acústicos siguientes en las distintas páginas de Iphone y Android.