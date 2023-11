Huelva entrega sus medallas de oro

En una ceremonia cargada de reconocimiento y orgullo por parte de la provincia onubense, la Diputación de Huelva realizó durante el día de ayer, 16 de noviembre, justamente el Día de la Provincia, la entrega de las prestigiosas Medallas de Oro del año 2023. El evento, realizado en el Teatro España de La Palma del Condado, fue sinónimo de aprecio hacia aquellos que han contribuido significativamente al enriquecimiento de Huelva.

El presidente de la Diputación, David Toscano, acompañado por el vicepresidente, José Manuel Zamora, presentó a los galardonados el pasado 10 de noviembre; y la propuesta de concesión de estas medallas fue presentada oficialmente en el Pleno de la Diputación el día 15 de noviembre. Entre los galardonados destacan el arquitecto y pintor Alfonso Aramburu, la ingeniera Eva Laín, el escritor y pensador José María Segovia, y la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta. Estas personalidades y entidades, a través de sus esfuerzos y dedicación, han dejado una huella indeleble en la provincia andaluza.

El presidente de la Diputación, David Toscano, realizó el acto de apertura del acto poniendo en valor la importancia de estos reconocimientos: “Es un honor para mí daros la bienvenida a este magnífico Teatro que hoy nos acoge en el Condado onubense. Gracias al alcalde, Manuel García Félix, al que hoy sus ocupaciones como miembro del Congreso de los Diputados le mantienen en Madrid, a su equipo y gracias a todo el pueblo de La Palma del Condado, que nos brinda su hospitalidad para celebrar que un día como hoy, hace más de dos siglos, se constituyó nuestra Diputación Provincial”.

Asimismo, David Toscano, felicitó a los galardonados, además de recordar el valor de la propia ciudad onubense: “En primer lugar quiero felicitar a la Hermandad de la Virgen de la Cinta, a Eva María Laín, a Alfonso Aramburu y a José María Segovia, que son nuestro orgullo y, sin duda, un ejemplo a seguir. Pero también este es un día en el que debemos felicitarnos todos los onubenses por la inmensa suerte de pertenecer a esta tierra. Una jornada que nos invita a pararnos y reflexionar sobre nuestra identidad y nuestras raíces, unidos por ese sentimiento de orgullo que nos produce ser parte de este rincón único y especial de España. Basta con tomar conciencia del lugar en el que nos hallamos, el Condado de Huelva, para comprender cuál es la grandeza y la esencia de nuestra provincia”.

El presidente de la Diputación destacó la trayectoria excepcional de José María Segovia en la Real Sociedad Colombina Onubense, donde ha mantenido un compromiso inquebrantable durante más de medio siglo. Segovia, quien ha sido una figura clave en la historia onubense como periodista y escritor, comenzó su andadura en la secretaría general de la sociedad y culminó como presidente, un cargo del que se despidió recientemente, aunque continúa siendo presidente de Honor. El presidente subrayó la importancia de su labor, especialmente en mantener viva y relevante la historia de la partida de las carabelas hacia América, una de las señas de identidad más significativas de la provincia.

En el caso de Alfonso Aramburu, el presidente de la Diputación elogió su profunda dedicación a Huelva, evidenciada tanto en su labor profesional como en su compromiso con las causas sociales y humanitarias. Aramburu, destacado en los campos de la arquitectura y la pintura, ha sido descrito como un referente en la provincia, no solo por su contribución en estos ámbitos, sino también por su constante entrega a mejorar y avanzar la región a través de sus esfuerzos altruistas. David Toscano también destacó la relevancia de la innovación y las nuevas tecnologías para el futuro de la provincia de Huelva. Señaló la conciencia en la Diputación sobre la importancia de estos aspectos, no solo para el sector minero, sino también para garantizar servicios esenciales como la fibra óptica o cajeros automáticos en todos los municipios, comparándolos con la necesidad del agua o la luz en décadas anteriores. En este contexto encontramos a Eva Laín, de la que el presidente enfatizó su trabajo, dedicación y solvencia son una fuente de inspiración para la Diputación, que aspira a alcanzar un nivel de excelencia similar. Se ha logrado un acuerdo con Avatel para impulsar el despliegue de fibra óptica de banda ancha en las zonas rurales, y la Diputación está creando una oficina dentro de su Servicio de Reto Demográfico para facilitar los permisos necesarios para este despliegue, destacando que estos esfuerzos son una realidad en progreso y no meras posibilidades.

En cuanto a la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta, el presidente expresó su agradecimiento por el momento excepcional vivido el pasado 7 de septiembre, cuando la imagen de la Virgen estuvo frente al Palacio Provincial, con motivo del centenario del nombramiento de la institución provincial como Hermano Mayor Honorario de la Hermandad. Este evento simbolizó el refuerzo de los vínculos entre ambas instituciones. El presidente también enfatizó que la Hermandad de la Cinta es un símbolo de constancia, devoción y entrega genuina, valores que la Diputación intenta aplicar en cada una de sus acciones. Subrayó la importancia de avanzar paso a paso, asegurando que están haciendo lo mejor para la provincia de Huelva y cu