Huelva conmemora los 115 años del nacimiento de León Ortega con un monumento

Huelva conmemora los 115 años del nacimiento del escultor ayamontino Antonio León Ortega poniéndole un monumento. El conjunto escultórico, obra de Alberto Germán Franco, se inaugurará este sábado a las doce de la mañana, en la Plaza Fray Genaro Prieto. Esta escultura es el resultado del trabajo llevado a cabo por la Asociación pro Monumento al Escultor León Ortega, creada por Juan Antonio Riquelme en febrero de 2008. La realización de la escultura se plantea en 2007, coincidiendo con el centenario del nacimiento del artista. Ha habido que esperar tres lustros para que sea una realidad.

Realizado en broce, el conjunto escultural, de tres metros de altura, muestra a Antonio León Ortega esculpiendo el Cristo de las Aguas, de la Hermandad de la Lanzada, de Ayamonte. En la obra, León Ortega apoya la mano en el pecho del Cristo y parece que se mantiene un diálogo entre el autor y la obra. Con esta escultura hace un guiño a la localidad natal del homenajeado. En el monumento que Ayamonte le ha dedicado, también realizado por Alberto Germán Franco, Antonio León Ortega está sentado con unamascarilla en la mano del Cristo de la Sangre, de la Hermandad de los Estudiantes, de Huelva.

Respecto al monumento de Huelva, Alberto Germán Franco, señaló que "este año se cumplen los 115 años del nacimiento de Antonio León Ortega y es cerrar lo que para mí supone algo muy grande, porque ha sido una investigación de muchos años de mi vida, investigando sobre la obra de León y admirándole. Yo no soy discípulo de Antonio León, pero tengo recuerdos de cuando era muy pequeño y él iba a ver a mi padre, y de haber ido con seis años con mi abuelo Domingo a su taller, la primera vez, y esa imagen nunca se me borrará".

Explicó que en la justificación de su tesis doctoral "una de las cosas es la gratitud porque a aquel niño le hizo descubrir la escultura y desde entonces quise ser escultor, es un regalo para mí, son muchos años con este tema y no lo dejo porque mi tesis la leí en 2013 y después la Cátedra Cepsa de la Universidad de Huelva hizo un libro con un extracto de esa tesis doctoral pero sigo dando conferencias y hablando sobre Antonio León". Indicó que con este monumento se hace "sobre todo el reconocimiento a una persona que quiso mucho a Huelva".

Subrayó que, de lo que "he podido conocer desde dentro cuando ya he recopilado toda la documentación y he visto como se manifestaba Antonio León, es que era un hombre muy sencillo, igual que su obra". Alberto Germán Franco ha visto también en el artista ayamontino "un hombre valiente, decidido, hizo una obra con mucha personalidad, se salió de los cánones del Barroco, creo que eso fue un signo de valentía, él optó por otra línea y la desarrolló. Pudo hacerlo porque tenía una vasta formación en Madrid, con los mejores escultores que había en la época".

Resaltó que Antonio León Ortega "hizo una obra propia con mucha fuerza y mucha personalidad, es una obra singular que tiene la provincia de Huelva y que le da un sello propio, porque después su estilo no sigue, es una obra singular, la propia Junta de Andalucía incoó un expediente de protección como obra BIC, es el escultor más importante que ha dado Huelva en el siglo XX".

Comentó que "Huelva reconozca esto me parece importante, como escultor que se reconozca la obra de un escultor es una satisfacción". Al igual que hizo cuando realizó la escultura de León Ortega en Ayamonte, Alberto Germán Franco no ha cobrado sus honorarios por realizar el monumento de Huelva, "lo regalo como homenaje a un escultor que para mí significa tanto, él se merece un monumento porque es una figura muy grande de la escultura".