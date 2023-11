Comienzan en Huelva 9 días de cine con más de un centenar de películas en el 49 festival

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva abre su 49 edición con una gala en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, en el transcurso de la cual se hizo entrega del Premio Luz a la actriz Natalia de Molina, con el que se reconoce su trayectoria profesional de diez años. Presentada por Ana Morgade, con la colaboración de Virginia Riezu, contó esta gala inaugural con la actuación de Martirio y Raúl Rodríguez, así como de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva.

Abrió la gala Raúl Rodríguez con un solo con su Tres Flamenco, para a continuación acompañar, junto a la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, a Martirio que interpretó Las Palmeras. "Una mujer inspiradora, llena de talento", así definió Ana Morgade a la artista onubense, protagonista de "un espectacular comienzo" de la gala. Apuntó la presentadora que el festival se encuentra en su mejor momento, "los 49 años y hay que celebrarlo a lo grande"

En la gala se hizo un recorrido por la programación del certamen cinematográfico. Nueve días de cine con la proyección de 110 títulos en las distintas secciones y en las tres sedes: Gran Teatro, Cines Aqualon y Palacio de Congresos de la Casa Colón. Doce películas compiten en la Sección Oficial, entre ellas Crónicas de una santa errante, de Tomás Gómez Bustillo; La Suprema, dirigida por Felipe Holguín; El rapto, de la realizadora Daniela Goggi; Penal Cordillera, del dramaturgo y cineasta chileno Felipe Carmona, y Presencias, del veterano director mexicano Luis Mandoki.

También optan al Colón de Oro Almamula, de Juan Sebastián Torales; Power Alley, de Lillah Halla; A cielo abierto, dirigida por los hermanos Arriaga, Mariana y Santiago; Adolfo, de la directora Sofía Auza; Boca Chica, de Gabriella A. Moses; The Buriti Flower, codirigida por Joao Salaviza y Renée Nader Messora y Valentina o la serenidad, de la realizadora Ángeles Cruz.

Morgade incidió en que las películas que participan en la Sección Oficial se proyectarán por primera vez en España y resaltó que "más de la mitad está dirigida por mujeres". Tras el resumen de la programación, Martirio acompañada por Raúl Rodríguez a la guitarra deleitó al público con una versión de Volver.

Subieron al escenario algunos de los miembros del jurado oficial, concretamente la productora Clara Nieto, el periodista cinematográfico David Martos y el guionista, realizador, crítico y escritor Javier Tolentino, a los que se sumará ya para las proyecciones la directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y de la Cineteca FICG, Estrella Araiza.

Tolentino manifestó que "a este festival nos une un montón de experiencias vividas en otras ediciones" y animó a defender el certamen onubense, "América Latina tiene un puente desde Huelva". Recalcó que hay que apoyarlo "y la mejor forma de apoyarlo es yendo al cine". El miembro del jurado valoró el hecho de que para inaugurarlo se haya elegido un documental. Aseguró que se esforzarán para que su deliberación sea "lo más justa".

El momento más emotivo de la gala llegó con la entrega del Premio Luz a Natalia Molina. Junto a Ana Morgade estuvo en el escenario la directora y actriz Mabel Lozano, quien aseguró "estar feliz de estar en Huelva". Subrayó que el Festival de Cine Iberoamericano "es un referente" en su carrera de cineasta" y reconoció que cuenta con el director del certamen, Manuel H. Martín, para "el corte final" de la película, "es esa persona de confianza para ese corte final". Lozano indicó en relación a los homenajes a las mujeres que "es importante tener referentes, esas mujeres que nos inspiren". Explicó que "he sido cineasta más tarde porque no tenía referente" y animó a ver su documental AVA.

Cecilia, la hermana de Natalia Molina fue la encargada de entregarle el premio, ante la presencia de Mabel Lozano y Ana Morgade. Natalia Molina le dio las gracias a Huelva y al festival por el Premio Luz, "esto impone, engloba diez años que llevo trabajando en el audiovisual". Tuvo un recuerdo para los directores con los que ha trabajado, compañeros y equipos. Reconoció que "todos los trabajos me han costado sudor y sangre, luchar contra mí misma, con lo académico incluso, no es fácil si eres mujer y joven".

Quiso asumir el riesgo, "es el testigo que coge de las generaciones que le precedieron". Manifestó que "me interesa lo que el mundo intenta invisibilizar" y dijo estar "dispuesta a entregarse". De todas las mujeres que ha interpretado "he aprendido, me he retado y me siento orgullosa de haberlo hecho". Comenzó siendo actriz "por miedo" y acabó siéndolo "por amor". Odia las etiquetas, pero si hay que etiquetarla le gustaría que fuera como "actriz mariposa".

Con el documental Sembrando sueños, de Alfonso Sánchez, un homenaje a la obra de los hermanos Álvarez Quintero, se abrieron las proyecciones de esta 49 edición. Sánchez, acompañado por los actores y guionista, señaló que es su primer documental como director, "un mundo nuevo" en el que ha estado acompañado por un buen equipo, "actores que se han dejado el alma así como toda la gente que ha participado en el documental". Agradeció que se abra la presente edición del certamen “con una película netamente andaluza”.