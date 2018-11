Huelva es una de las capitales con más rentabilidad del alquiler de viviendas

La capital onubense es, después de las dos insulares de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y de Lleida, la más rentable entre las españolas en el alquiler de viviendas. En un momento en el que esta práctica se ha disparado en las grandes capitales con precios muy por encima de lo registrado en los últimos años, Huelva mantiene unos niveles de rentabilidad que triplican, por ejemplo, a los que el propio Estado ofrece en los antiguos bonos y hoy denominados préstamos financieros. Mientras que el arrendamiento en Huelva se aproxima al 7% (6,9% en concreto), éstos últimos apenas superan el 1,5%, tal y como se recoge en el informe anual de la consultora Acuña y Asociados.

También influye, según el documento consultado por Huelva Información, que el precio de la vivienda en en la provincia es uno de los que más se ha incrementado en el último año, ya que el 1,8% de incremento sólo queda por detrás del 2,3% registrado en la provincia de Sevilla y del 2,6% de aumento que alcanzó Málaga. Huelva supera con creces al 1,5% de subida en Cádiz, el 1,3% de Granada, el 1% que se alcanzó en Almería, el 0,6% de Jaén o el descenso de medio punto que se contabilizó en Córdoba, algo que comparte con otras 17 provincias de la geografía nacional.

La principal causa de este aumento de los precios de las residencias y que ha derivado en una rentabilidad mayor en la provincia de Huelva, es según la consultora fruto de la recuperación de la demanda “que hace aumentar el potencial solvente y la confianza en el mercado de la vivienda insatisfecha en los años de crisis”.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha devuelto a quienes intenten suscribir una hipoteca el pago de los impuestos por los actos públicos, así como la reacción del Ejecutivo en forma de decreto ley que lo retrotrae a la primera de las sentencias del Alto Tribunal que lo hacía en las entidades financieras, hace prever un aumento de la opción del alquiler como manera de acceder a una vivienda.

Según Acuña y Asociados, “muchos hogares acceden a una vivienda vía alquiler y esta demanda también está creciendo, razón por la que la inversión para alquiler va en aumento. La fuerte demanda de los alquileres ha hecho incrementar la renta a los inquilinos, dándose la paradoja de que los alquileres están creciendo por encima de los precios de la vivienda. Las expectativas sobre inversión podrían dar al traste por la tensión de precios provocando la desocupación de muchas viviendas”.

Es entonces donde esa opción cobra un especial interés en la provincia de Huelva.De acuerdo al último informe sobre esta modalidad publicado por el portal inmobiliario idealista.com, en Huelva es donde más ha descendido los precios en el tercer trimestre del año, hasta hacerlo en más de un 11,6%, muy por delante de las bajadas de un 9% y del 5,8% que se registraron en Baleares y Segovia respectivamente.

Los datos ofrecidos por el portal señalan que el previo por metro cuadrado en septiembre del año pasado, era de 5,8 en Huelva, que pasó a ser de 6,2 en el mes de junio de este año y de 6,1 el pasado mes de septiembre. La variación interanual se sitúa en un 6,3% y la trimestral registra un descenso del 1%.La primera de las cifras era la segunda más baja de entre las capitales andaluzas, sólo por detrás de los 5,7 euros por metro cuadrado que se registraron en Almería (Jaén se encuentra muy descolgada con 4,9 euros por metro) y muy alejados de los 9,4 y 9 euros que se alcanzaron el año pasado Málaga y Sevilla respectivamente.

Según idealista.com, eso contrasta con sus datos sobre la venta de viviendas en la provincia de Huelva, que llegó a una variación anual del 10,3% de aumento, mientras que en lo que se refiere a la alcanzada en el tercer trimestre del año respecto al anterior, los precios en Huelva bajaron un 11,6%, que supone la mayor bajada de las contabilizadas entre todas las provincias españolas. Los números en comparación con lo que sucede en el resto de provincias, explican el comportamiento refugio que pueden llegar a tener los alquileres en la provincia, toda vez que el precio del alquiler de viviendas se ha reducido en toda España un 1,3%, es decir, diez puntos menos que lo alcanzado en Huelva, situándose en los 10,6 euros por metro cuadrado.En el caso de Huelva, hay que tener en cuenta se la poca influencia que tiene el conocido como alquiler turístico, que junto con Almería, son las dos capitales andaluzas donde, aunque existe, se da en mucha menor medida que en Málaga, Granada, Sevilla o Cádiz y siempre en localidades diferentes al de la capital de la provincia.

Según Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, “los datos confirman que a pesar de la creencia generalizada, no existe tal burbuja de alquiler, ya que sólo puede darse cuando se compran activos muy por encima de los fundamentales por la expectativa de una fuerte revalorización a corto plazo; en el alquiler, los precios han sufrido un desajuste entre oferta y demanda, lo que ha posibilitado su alza”, algo que los datos relativos a Huelva desmienten por completo. Este analista considera que las medidas llevadas a cabo por parte del Gobierno para acabar con la pretendida burbuja como la promoción de vivienda social, “podrían llegar al mercado cuando no exista el problema, ya que las primeras de dichas promociones que se construirían ahora, no saldrían al mercado antes de 3 o 4 años” y propone como alternativa “incentivar como sea la salida de viviendas vacías al mercado, a través de marcos regulatorios, jurídicos y fiscales estables que animen a los miles de propietarios de las mismas a ponerlas en alquiler”.