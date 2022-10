Huelva, la provincia de los sabores y de las reivindicaciones en Fruit Attraction

Fruit Attraction es como tejer una red mundial de 55.000 metros cuadrados. Es congregar el planeta de las frutas y hortalizas en un pequeño espacio de grandes dimensiones. Estas son las bonitas incongruencias que se hacen realidad cada año en Ifema. Y en el mundo de los sabores naturales, como todo en la vida, hay puntos calientes. Perímetros en los que hay una atención especial. Que se congrega más gente de lo normal. Algo habrá en el gusto cuando la algarabía se antoja desde lejos. Cuando hay dos bares juntos y uno está rebosando mientras que el otro mira la tarde pasar es que algo pasa. No es que el segundo sea malo. Es que el primero tendrá algo. Como todo en la vida hay cosas extraordinarias. Que se salen de lo normal. Sitios. Detalle. Sabores. Que la tierra no engaña cuando la calidad es suprema. Y el trabajo es excepcional.

Algo parecido ocurre con Huelva en Fruit Attraction. Es un punto caliente en esta telaraña universal de sabores para los paladares. El bullicio es constante. Y el alboroto es real cuando los representantes institucionales recorren los estands de una provincia que es bandera referente en la gastronomía en el escenario general, y en los frutos rojos, en particular, en este caso.

Esta es la foto fija no solo de lo que ocurrió este martes en la jornada inaugural, sino que es una repetición continua con el paso de la ediciones. Que Huelva es un manjar no es ningún secreto. Y se constata cada año. Una consolidación que se convierte en revuelo con cada visita.

Pero también hay incongruencias que juegan en la sinrazón, no en un momento puntual, sino en una línea persistente que cada vez se estira más. Y que tiene más y más probabilidades de romperse. Por más que se vea desde fuera del punto caliente que representa Huelva en Fruit Attraction, ese incremento de visitantes a los estands onubenses no lleva solo de la mano agasajar al que entra con los mejores productos. Hay reivindicaciones. Peticiones urgentes de los empresarios a los representantes institucionales que no dudan en ponerlas encima de la mesa el poco tiempo, segundos tal vez, que tienen a los invitados en su casa. Los problemas del "agua y la mano de obra son los temas principales". Directo. Al grano. El nuevo presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, no dudó en comentar las preocupaciones de todo un sector, en la visita popular del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; acompañado de la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; de la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda; entre otros muchos representantes.

Con la llegada al territorio onubense en Ifema del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, minutos después, hubo más de lo mismo. O incluso más. Interfresa, con su presidente a la cabeza, José Luis García-Palacios le hizo entrega de una carta en la que el sector manifiesta su "absoluta indignación por los ataques injustificados que una parte del Gobierno propina de forma periódica". "El último ha estado protagonizado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que en un alarde de ignorancia y en un acto público ha desaconsejado el consumo de fresas fuera de temporada, algo que no ocurre ni en España ni en el resto de Europa".

Así, Interfresa solicitó a Luis Planas su amparo para que "cesen este tipo de referencias negativas y perjudiciales, amén de interesadas, por parte de sus compañeros en el Consejo de Ministros y que ejerza su función como valedor y defensor de los sectores agroalimentarios, como es la encomienda que va aparejada a su cartera ministerial". La interprofesional espera que, en virtud de la buena y larga relación que el sector atesora con Planas, que antes fue consejero de la Junta de Andalucía, "se haga cargo de las peticiones del sector y cesen este tipo de afrentas".

García-Palacios, ahondó también en las infraestructuras hidráulicas. Huelva es una provincia que es "excedentaria de agua", apuntó a este periódico, es decir, "nosotros acumulamos más agua que la que consumimos, pero eso no significa que no tengamos problemas de agua, se derrocha una barbaridad". Hay que ampliar la capacidad de embalsamientos y las condiciones hidráulicas", expuso en sus reivindicaciones como presidente de Interfresa. Y apuntó que "si no llueve en los próximos meses, el coste de la energía va a ser un chiste de párvulos".

Y aunque "somos referencia a nivel internacional", en agricultura, "todavía nos queda mucho por recorrer". "Galopamos con las riendas cogidas, y aun así galopando, somos de los primeros. Qué sería si la administración diera esos pasos decisivos para apoyar sin tapujos a un sector como este, es decir, si nos relajaran las riendas y pudiéramos conseguir una velocidad de crucero óptima. Podríamos multiplicar todo lo que hacemos".

Una de las representantes institucionales onubenses que acompañó al sector en la jornada inaugural de Fruit Attraction fue la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, quien reivindicó que es "un momento muy importante para que las instituciones estemos unidas". Puso encima de la mesa los problemas a los que se enfrenta el sector como la inflación, la sequía o el agua. Y destacó el "compromiso del Gobierno" con el sector, con ayudas que salían tras una reunión celebrada horas antes; o el propio compromiso de la Diputación. "Hablar de las fresas de Huelva es hablar de empleo, sostenibilidad, competitividad.. con lo cual la Diputación tiene que ir de la mano y se lo hemos demostrado estos años".

De manera concreta, a través de la Oficina Huelva Empresa, salieron dos convocatorias de líneas de ayuda: una para pequeñas y medianas empresas valoradas en 300.000 euros para ayudas de 3.000 euros, sobre todo para los que inician su actividad, Y otra de 150.000 euros para espacios de co-working. "Es importante que el sector esté unido", como las compras, que se hagan conjuntas y que ya se han hecho en diferentes aspectos.

Por su parte, el recién elegido presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, apuntó a este periódico que Huelva trae a Fruit Attraction una serie de temas que le preocupa al sector en cierto modo: "el agua, la mano de obra, la desinfección y los costes". "Sin agua no podemos sembrar, sin personal no podemos recolectar y sin desinfección no produce lo que tiene que producir".

Y quiso recalcar la importancia de la mano de obra para el sector: "hay que abrir nuevos horizontes, buscar alternativas, como Mauritania que nos coge más cerca".

Sobre el potencial de la provincia en esta edición de la feria, el presidente de Freshuelva reconoció que "nos hacen llegar es que la gente tiene muchas ganas de trabajar con todas las empresas del sector". Y recalcó los más importante. "Hay que tener clara una cosa: calidad, calidad y calidad".