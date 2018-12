La provincia de Huelva cuenta con una asociación de afectadas por endometriosis, Endohuelva, recientemente formada por un grupo de mujeres que padece la enfermedad y que surge para visibilizar la endometriosis, que afecta a un 10% de las mujeres. Actualmente está formada por catorce personas, que quieren dar voz a las afectadas y ofrecer información a los colectivos implicados, como las propias mujeres y el sector sanitario, entre otros.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la asociación, Ángela Sánchez, explicó que la endometriosis es una enfermedad invisible porque “se confunde con los síntomas de la menstruación”. Se trata, por tanto, de una dolencia silenciada muchas veces por las propias mujeres, que “creen padecer un dolor de regla” y cuando quieren pedir ayuda son tachadas de “quejicas hasta por los propios médicos”, remarcó la presidenta.

Esta situación “contribuye a que la enfermedad no se diagnostique hasta que no se encuentra en una fase tardía, con las consiguientes complicaciones para la salud y la calidad de vida”. La endometriosis se produce cuando el endometrio, tejido que se desprende cada mes en forma de regla cuando no hay fecundación, crece fuera del útero en los órganos de la cavidad pélvica y abdominal –ovarios, vejiga, recto, intestinos o riñones– incluso en lugares tan dispares como el pulmón y el cerebro, según Sánchez.

Dolencia

Esta dolencia tiene una evolución imprevisible, matizó la presidenta, y puede crear en el organismo implantes (placas pequeñas), nódulos (placas grandes) y endometriomas (quistes en los ovarios). A su vez, puede ser asintomática pero normalmente desarrolla síntomas “potencialmente incapacitantes”, aseveró Sánchez, como un dolor severo premenstrual, durante la regla o las relaciones sexuales, fatiga crónica, sufrimiento intestinal severo, fibromialgia, alteraciones psicológicas o problemas de fertilidad.

Por todo ello, muchas veces la única solución pasa por la cirugía, con la realización de una histerectomía o extirpación del útero –donde nace el tejido endometrial– y en ocasiones es posible realizar operaciones menos invasivas parar retirar quistes endometriales. Otras veces es necesario manipular distintos órganos del cuerpo para retirar tejido endometrial dichos órganos.

Para la presidenta, que está pendiente de obtener los últimos documentos que ratifican la creación de la asociación, es muy importante la información, por lo que una de la primeras actuaciones va a ser la creación de mesas informativas en los hospitales. A partir de enero de 2019, Endohuelva empezará con esta iniciativa para acercar a la sociedad, y a las mujeres en particular, información sobre la enfermedad.

Una de las primeras mesas se va a colocar en el hospital Vázquez Díaz, donde se encuentra la Unidad de Endometriosis de Huelva. Sánchez lamentó que los médicos que forman dicha unidad “no son especialistas en endometriosis, una de los problemas principales con los que se encuentran las afectadas”.