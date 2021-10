Huelva saca su artillería roja para seguir en la cúspide agroalimentaria

Quien no conoce el potencial de los frutos rojos de la provincia de Huelva es porque o no ha probado el producto o porque no ha estado en Fruit Attraction. Las fresas, los arándanos, las moras y las frambuesas, entre otros, de la tierra onubense no solo recorren media Europa si no que el techo todavía no se alcanza con la vista ni se pone fecha en el tiempo. Las ganas de comerse más mundo rebosaban ayer los cuatro costados del Pabellón 9 del Recinto Ferial de Ifema en la capital del país. Sólo hubo que darse una vuelta por el escenario, en el día de su inauguración, para comprobar la dimensión que toma el sector onubense cuando en el cartel se escribe Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas. Huelva no es que se codeé con los mejores, es que pertenece a esa liga de primera que viaja por Europa conquistando paladares.

El músculo agroalimentario es de los pocos que ha sobrellevado -también con sus dificultad, claro está- una pandemia terrorífica para otros sectores. Y no sólo eso, si no que su apuesta constante por la sostenibilidad va a hacer que su impulso cruce todavía más fronteras, gracias también a una investigación que lleva una calidad y durabilidad superior a los productos.

Con este contexto marcando la realidad, Fruit Attraction, tuvo ayer tintes de grandeza con una participación inmejorable después de que la Covid-19 se llevase por delante la edición pasada. Han sido casi dos años sin la fiesta de las frutas. Y así, ayer, las ganas eran inmensas. Ifema presentó un aspecto inmejorable dentro del campo de las medidas sanitarias. Se ensancharon los pasillos con lo que los estands ganaron sobre un metro de anchura, dando así mayor amplitud y aspecto de seguridad al espacio. Eso sí, comer, catar o beber se hizo de manera sentada. Los caterings a pie y las libertades prepandemia tendrán que esperar, al menos un año.

Como en casa en ningún sitio

Ayer, en una esquina de Madrid olía a tierra onubense. Las empresas referentes del sector no faltaron a una cita imprescindible en la que el reencuentro con sus clientes, las novedades y la vista puesta en el crecimiento fue lo más destacado. Estuvieron como en casa, porque ya Huelva tiene su sitio ratificado en Fruit Attraction. Y eso lo saben ellos, los clientes, los consumidores, los visitantes y los representantes institucionales. “Oye, yo quiero ver toda esa fruta”, fueron apenas las primeras palabras de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, a su llegada al estand de Freshuelva. “Bueno, bueno, qué espectáculo de Huelva”, reconoció, y probó la pitaya, la novedad del estand, ante la atenta mirada de un nutrido número de personas. Así, y en corrito con los empresarios, la consejera les aseguró que “lo estáis haciendo muy bien”. Y como consejo apuntó el “asentar que somos de calidad, que damos trabajo a muchísimas personas”. “Que vendáis mucho, que es lo importante. Que tengáis una buena feria”, les deseó.

También llegó hasta la zona onubense el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aunque su estancia fue algo más corta, eso sí muy nutrida de seguidores. Y hubo un momento que coincidió con Carmen Crespo.

Las caras onubenses institucionales fueron las que se vieron durante los primeros compases de la jornada. El alcalde de la capital no quiso faltar a la cita. Y así, aprovechó el escenario para firmar un convenio de colaboración con Freshuelva para refrendar el Congreso Internacional de Frutos Rojos poniendo la Casa Colón a disposición de las ediciones 2022 y 2023. En declaraciones a Huelva Información durante su presencia en Fruit Attraction, el alcalde de la capital onubense, señaló la importancia de apoyar el sector porque “es una de las fuentes de riqueza más importante que tenemos en la provincia”.

Eso sí, cualquier sector económico siempre tiene reivindicaciones, y la de los agricultores siguen siendo las mismas desde hace años: el desdoble del túnel de San Silvestre y el trasvase de agua del Condado. En este escenario, Cruz apuntó que los agricultores “necesitan respuestas de verdad. Necesitan que esas respuestas muchas veces se comprometen se traduzcan en proyectos redactados, proyectos licitados y ejecución de obras”.

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, también mostró su apoyo al sector onubense. “Somos referencia para todo el territorio nacional e internacional”. Y reivindicó igualmente “esas infraestructuras del agua que tan necesaria se nos hacen en nuestra provincia”. En cuanto al transcurso de la pandemia, Limón apuntó que los agricultores “se sienten afortunados” ya que en comparación con otros sectores la incidencia no ha sido la misma.

También hizo acto de presencia la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo. “Desde el Gobierno de España la apuesta por la agricultura de Huelva es permanente”, y recordó que “nosotros llevamos directamente la contratación en origen, que supone una implementación de la mano de obra absolutamente necesaria para que la campaña se desarrolle con normalidad”. La novedad de este año es el añadido de Honduras y Ecuador en esta campaña con 500 personas.

Asimismo, otros representantes institucionales onubenses acompañaron al sector de los frutos rojos en todo momento. En primera fila estuvieron los protagonistas, los empresarios, los representantes de los agricultores. Uno de ellos, el presidente de Freshuelva, Alberto Garrocho, expresó a este periódico que llegan a Fruit Attraction con “muchas ganas e ilusión y tratando de buscar nuevas líneas de mercado -una de ellas es la vía marítima- para nuestros asociados”. Eso sí, hizo hincapié en que se van a centrar “en una problemática que vamos a tener este año, que va a ser la mano de obra. Y vamos a tratar de aunar esfuerzos para conseguir la suficiente para la recolección. Entre las novedades apareció la nueva fruta, la pitaya, en dos colores, y que su sabor recuerda al higo chumbo. Por último, la reivindicación fue clara: “el desdoble es una necesidad obvia, hay que hacerlo sí o sí”.

Por su parte, el director gerente de Interfresa, Pedro Marín Andrés, no dudó en recalcar que “Lo más importante es que estamos aquí en Madrid después de dos años, eso es fundamental. Con la ilusión de recuperar la presencia y el contacto humano y a seguir marcando las directrices e implantando a nivel europeo lo que supone el sector de los frutos rojos para la provincia de Huelva”.

Entre los retos que se marca para esta feria se encuentran las líneas de apertura de promoción, así como “seguir manteniendo el posicionamiento de que los berries son básicos y fundamentales para los hábitos de vida saludable”. Asimismo, y una de las grandes novedades que puede estar por venir y que sería un auténtico revulsivo sería la “casi posible e inminente puesta en marcha de la línea marítima que pueda comunicar Huelva con el sur de Inglaterra, y que pueda complementar el tráfico rodado. Sería una puesta de largo en serio”. No hay techo.