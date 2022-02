Jornada de Carnaval con grupos de Huelva, Sevilla y Málaga en el Gran Teatro

Segunda jornada de semifinales del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino en el Gran Teatro. Seis agrupaciones de Huelva, Sevilla y Málaga han pasado por las tablas. Una sesión con presencia de tres modalidades, murga, cuarteto y comparsa.

Ciudad Esmeralda

Comparsa de Sevilla

Letra: Juan Manuel Hernández Moreno

Música: Daniel Montiel Fernández

Presentación: Buena presentación.

1 Padodoble: Una crítica feroz a como se gestionó la pandemia con los abuelos, que fueron los más perjudicados en la primera gran ola. Duro mensaje.

2 Pasodoble: Todo en rima asonante, todo los versos finalizan en O, no sé que ha pretendido el autor, pero llegar no han llegadO.

Cuplés: La tradicional faena de aliño, no entiendo porque algunas comparsas tiran esos puntos en el primer pase si trajeron buenos cuplés.

Popurrí: Mantienen lo hecho en preliminares. No creo que les dé para más.

El cuarteto fantástico

Cuarteto de Málaga

Letra: Daniel ‘Elton’ Domínguez González y Carlos López Morales.

Música: Daniel ‘Elton’ Domínguez González.

En su primer pase dije que era muy difícil y que sólo lo arreglaban las tablas de uno de sus componentes, hoy ni eso. Parodia mala, los cuplés le dan a izquierda y derecha; el popurrí sin gracia, basto, ordinario, un horror y lo peor de todo es que intentan hacer cómplices al público asistente, que por supuesto no cae.

Los desataos

Comparsa de Punta Umbría

Letra: José Manuel Soto López.

Música: Alejandro Rodríguez Ferrera.

Presentación: Gran presentación, se nota que ellos también intentan, arreando fuerte.

1 Pasodoble: Preciosa letra a Antonio Villa, insignia de carnaval, recientemente fallecido. Se quedan con todo el personal. Grandes voces para defender esas letra.

2 Pasodoble: A las jornaleros, otra letra con un mensaje, de las que te tocan y te dejan pensando. Quién gana más un jornalero o el patrón, creo que la respuesta está clara.

Cuplés: Ellos no desaprovechan los puntos del cuplé, ritmo y gracia, buenas letras y mejorando el primer día, saben a lo que vienen, a competir.

Popurrí: Lo difícil no es llegar, es mantenerse, eso hacen las grandes comparsas, han sabido mantener el listón del primer día e incluso superarlo. Como dije antes, la batalla de las coplas las disfrutamos nosotros.

Un mundo nuevo

Comparsa de Villalba y Paterna.

Letra: Antonio Jesús del Toro Sánchez y Juan Manuel Valles Quiles.

Música: Juan Manuel Valles Quiles y Honorio Vergara Domínguez.

Presentación: En la misma línea de su pase por preliminares, cuando se intenta al menos es aceptable.

Cuplés: En el segundo cuplé me pegan un palo importante, por lo visto nos son linces, la verdad es que no me entero de nada o no se explican bien. Ustedes perdonen. Con un poco más de vocalización le hubiera entendido mejor el mensaje del tipo.

#QuedateEnCasa

Murga de Huelva

Letra: Jesús Mariscal Carbón y Raúl Rodríguez Morano.

Música: Jesuli Perojil.

Presentación: Para sumar traen una cuarteta de actualidad en su presentación, acordándose de la murga de Fali Ramos, buena presentación.

1 Pasodoble: Letra contra cualquier tipo de actitudes homófobas, desde el que mira el perfil para contratar a alguien hasta el que pega una paliza a cualquier chico.

2 Pasodoble: Letra dedicada a Huelva, cantando las verdades de como somos los onubenses.

Cuplés: Vuelven a tener "feeling" con el público, los cuplés son currados, uno a los negacionistas y el segundo, a los grupos de WhatsApp del colegio, graciosos los dos.

Popurrí: Consiguen mantener el listón del primer día, han presentado sus cartas para el sábado, ya sólo depende de 4 señores.

Las intrépidas

Comparsa de Punta Umbría.

Letra: Francisco Javier Tinoco.

Música: Francisco Javier Tinoco.



Presentación: Fuerza en sí bien aplicada.

1 Pasodoble: Criticando a aquellas muestras que enseñan su cuerpo.

2 Pasodoble: Se lo dedican a su pueblo, Punta Umbría. Voces muy trabajadas y entendiéndose todo.

Cuplés: A las labores de su casa y el segundo, a las desgracias que han sucedido desde que salió Franco del Valle.

Popurrí: Se les nota que han disfrutado, que han dejado los nervios fuera y eso también ha repercutido en su tono de voz, más suelto. Lo que hace la confianza. Muy buen pase por semifinales.