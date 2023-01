Huelva brilla en Fitur con su Semana Santa, Binómica, la Gañafote Cup y la Ruta del Fandango

La capital desgrana sus encantos en el primer día de Fitur 2023 y se muestra a todos como el denominado 'Destino Original'. La propuesta turística de Huelva para esta prestigiosa Feria Internacional de Turismo contempla la gastronomía, las tradiciones, el deporte y la cultura.

Semana Santa de Huelva 2023

En este primer día de encuentros el stand de Huelva en Fitur ha acogido la presentación de una de sus grandes apuestas turísticas para el año 2023, como es la Semana Santa onubense. Allí se ha exhibido el cartel que este año anuncia su Semana Mayor, una obra del artista onubense Jesús García Osorno que destaca por su sensibilidad y colorido y que él mismo ha descrito como “una ilustración romántica que da lugar a un cartel muy emotivo y muy emocional, que golpea directamente la sensibilidad del cofrade y del no cofrade”. Se trata de uno de los dos pilares de la presentación de la Pasión onubense

Junto al cartel se ha dado a conocer la nueva web turística de la Semana Santa de Huelva. Una herramienta orientada al visitante en la que se ofrece información de las cofradías desde un punto de vista externo, desde el prisma de aquel que quiere conocer el acontecimiento contado por un onubense. En la web se presenta la Semana Santa como una excusa extraordinaria para dar a conocer la ciudad, por eso en ella el visitante podrán encontrar información de utilidad relativa también a otras visitas que puede realizar para complementar la experiencia y conocer a fondo la capital onubense. Entre ellas está la visita al Paraje Natural Marismas del Odiel, la Playa del Espigón o un recorrido por el Barrio Reina Victoria.

Además esta web incorpora un pionero y novedoso sistema GPS desarrollado por una empresa onubense que permitirá geolocalizar y seguir a las procesiones de las distintas Hermandades en tiempo real.

El alcalde ha valorado el potencial turístico de la celebración afirmando que “tenemos una Semana Santa que es un ejemplo de clasicismo, patrimonio y devoción. Pone a Huelva en primer plano desde el punto de vista del turismo, por eso quien quiera disfrutar de la Semana Santa tiene que venir a Huelva. Porque disfruta de nuestras cofradías, disfruta de nuestra ciudad, disfruta de nuestras playas, de nuestro entorno y de nuestra gastronomía. Además, con mucho orgullo este año podemos decir que Huelva y nuestra Semana Mayor tienen presencia en las calles de Madrid de la mano de una campaña publicitaria sin precedentes. Por primera vez en la Gran Vía podemos ver el nombre de Huelva y su Semana Santa” declaraba el alcalde en la presentación.

Gañafote Cup

El deporte también es uno de los principales atractivos de Huelva como destino, por eso hoy el Stand de Huelva también ha acogido la presentación de la Gañafote Cup, el prestigioso torneo de Fútbol base que este año que cuenta con un cartel plagado de escudos de primeros equipos de talla mundial, procedentes de ocho países y dos continentes. Manchester City, Inter de Milán, Roma, Oporto, Benfica, Olympique de Marsella, Brujas, Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, Málaga FC o Rosario de Argentina son solo algunos de los clubes que participarán en la Gañafote. Equipos a los que se sumará el Recreativo de Huelva, que volverá a convertirse nuevamente en referente del torneo gracias a la gala inaugural, que reunirá a participantes, familias y público. Además, en su edición de 2023 el torneo contará con el exfutbolista David Villa como padrino.

Entre las novedades destacadas en la presentación cabe poner en valor el apartado social que ha incorporado en esta edición, mediante distintas acciones solidarias, así como la vuelta del fútbol femenino y la celebración de torneos inclusivos y de fútbol playa de manera complementaria. “Para nosotros es muy especial porque es una aportación básica para esa idea en la que trabajamos, y de la que estamos consiguiendo objetivos, que es hacer de Huelva capital del deporte. Lo hemos hecho organizando no solamente torneos amistosos de primerísimo nivel, si no también competiciones internacionales como el Campeonato Mundial de Bádminton, el Europeo, pruebas del campeonato del mundo de diferentes competiciones deportivas… Pero somos una ciudad que no olvidamos el deporte base y esta competición es prueba de ello”, declaraba el alcalde en la presentación de la Gañafote Cup en Fitur.

Tercera edición de Binómico con stand propio

Otro de los platos fuertes de la propuesta de Huelva es el Congreso Gatronómico Iberoamericano Binómico. Hoy inauguraba su stand propio en Fitur en el pabellón de América, repleto de una intensa agenda de actividades, con el que Huelva apuesta nuevamente por abrir sus puertas al mundo a través de la gastronomía. Esta cita de carácter internacional en tan solo dos ediciones se ha consolidado como una referencia gastronómica a nivel mundial, consiguiendo atraer hasta Huelva a la élite de la cocina española e iberoamericana y prepara su tercera edición con muchas novedades, con objetivos aún más ambiciosos.

Que Binómico cuente con un stand propio se trata de un hito en la propia feria, ya que nunca antes un congreso de gastronomía de estas características había contado con un espacio propio. Así lo ha ratificado el alcalde, afirmando que “hoy se cumple un sueño, venir a Fitur a presentar Binómico y hacerlo en un stand propio es lo que queríamos. Con tan solo dos ediciones hemos conseguido situar el congreso Binómico en una situación de privilegio en el panorama congresual gastronómico nacional e internacional. Lo hacemos de la mano de la gastronomía y de la mano de la unión entre continentes. Para Huelva es una palanca de promoción, conocimiento, posicionamiento que estamos intentando aprovechar. Da gusto vivir esos días con actividades en las calles, en el Palacio de Congresos o en nuestros mercados. Por eso estoy deseando que nos encontremos el 23 de octubre, que nos encontremos todas y todos en Huelva y que disfrutéis. Porque nosotros disfrutamos teniéndoos en Huelva y compartiendo esta experiencia hermana con Iberoamérica”.

La Ruta del Fandango

El Ayuntamiento de Huelva también ha participado en la presentación de La Ruta del Fandango, donde Junto a la Diputación Provincial de Huelva, han dado a conocer los avances de este proyecto apoyado en un elemento identitario singular y a la vez universal como es el Fandango como palo sustancial del Flamenco. Esta iniciativa busca dotar a Huelva de un nuevo producto turístico y cultural que despierte el orgullo y la ilusión de todos los onubenses, y sirva de apoyo creativo para ayudar a dinamizar la economía y el turismo.

La Ruta se estructura sobre la base de dos Casas del Fandango, varios Rincones del Fandango, así como un conjunto de contenidos divulgativos tales como un potente archivo sonoro y otros elementos sobre la naturaleza, la historia, los lugares, las variantes y los cantaores del fandango a lo largo y ancho de toda la provincia.

El alcalde ha afirmado que “Huelva será sede de una de las dos Casa del Fandango contempladas en la ruta. Llevamos bastantes meses trabajando en ello, desde que surgió esta idea, y lo que si puedo aseguraros, sin estar definido aún el emplazamiento concreto, es que será en un edificio emblemático de Huelva, porque La Casa del Fandango tiene que ocupar el lugar que merece en el corazón del onubense, un corazón que también está en muchos edificios señeros de la capital”.