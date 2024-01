Huelva es la primera ciudad de Andalucía con más futuros hoteleros: 900 alumnos se forman en el Virgen de Belén

El curso Tú Sirves, Tú Decides, una formación destinada a mostrar a los futuros profesionales del sector hostelero las herramientas necesarias para promover un consumo responsable de bebidas con contenido alcohólico. El concejal de Servicios Sociales, Familias y Accesibildad, José Manuel Moreno, junto a Jacobo Peña, responsable de Formación de Espirituosos España, ha visitado a los setenta alumnos de la Escuela de Hostelería de la Fundación Virgen de Belén que han formado parte del curso.

Durante su visita, el concejal ha recordado a los alumnos la importancia de su trabajo a la hora de promover un ocio de calidad entre sus futuros clientes, “ya que vosotros sois los últimos responsables en la venta de alcohol y los que debéis controlar que en vuestro establecimiento no se sobrepasen los límites ni se permita la venda de alcohol a menores”.

Por su parte, Jacobo Peña, responsable de Formación de Espirituosos España, ha querido agradecer el apoyo y el respaldo que esta iniciativa recibe del Ayuntamiento al tiempo que ha destacado la “importancia que este tipo de formaciones tienen para construir y sentar las bases de una hostelería responsable y comprometida con la promoción”, al tiempo que ha asegurado que “la constancia en el desarrollo de programas educativos de prevención funciona y Huelva es ejemplo de ello”.

Tras esta formación en la Escuela de Hostelería de la Fundación Virgen de Belén, serán ya más de 900 los alumnos onubenses que hayan recibido estos talleres, convirtiéndose Huelva en una de las ciudades españolas con más futuros hosteleros responsables formados a nivel nacional, solo por detrás de Madrid y Santiago de Compostela.

Esta iniciativa de Espirituosos España busca aportar técnicas y conocimientos para que los hosteleros y restauradores sepan proporcionar a sus clientes una experiencia social sana y agradable si deciden consumir bebidas alcohólicas.

Con este objetivo, se imparte una formación teórico-práctica, durante la que los formadores de Espirituosos España instruyen en habilidades específicas para tratar con clientes, además de aportarles información general sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas y sobre el marco legal existente en cuanto a la venta y promoción de este tipo de bebidas. Conscientes de la importancia de la dimensión práctica de este tipo de formaciones, mediante simulaciones, los formadores de la Federación también forman a los hosteleros en habilidades de comunicación verbal y no verbal en ambientes en los que suele predominar el ruido y la música, la poca iluminación y donde el cliente puede estar bajo los efectos del alcohol.

Entre otras pautas a poner en práctica con los clientes, los alumnos aprenden Los Diez Mandamientos para un servicio responsable entre los que destaca animar a beber despacio, poco a poco, degustando la bebida y dejando posar el vaso entre trago y trago; ofrecer comida junto con las bebida; ofrecer también bebidas no alcohólicas para alternar con las alcohólicas; ofrecerse a llamar un taxi o proporcionar otras opciones de transporte; premiar a los conductores alternativos; no servir alcohol a personas en estado de embriaguez bajo el efecto de drogas o de medicamentos; no servir alcohol bajo presión o sin haberlo solicitado el cliente; no consumir alcohol durante tu horario de trabajo, en caso de dudas sobre la edad del cliente, pide la documentación; y nunca servir a alcohol a un menor de edad, no organizar promociones ni competiciones en las que se incite a abusar del alcohol, difundir los conceptos de U.B.E (Unidad de Bebida Estándar) y recomendar pautas de consumo responsable.

Tú Sirves, Tú Decides es un programa que se enmarca en un plan integral cuyo propósito es la mejora de la calidad del ocio nocturno, así como la creación de otros proyectos destinados a solucionar los problemas específicos de cada localidad respecto al consumo indebido de alcohol. Además de la formación teórico-práctica, los participantes en el programa reciben un manual para el Servicio Responsable, que profundiza sobre conocimientos y habilidades adquiridos durante la formación, y un título acreditativo emitido por la Federación.

Huelva, 16 de enero de 2024