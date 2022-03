Huelga de transportes: Empieza la falta de productos frescos en Huelva y la incertidumbre para la semana que viene es real

La huelga de transporte comienza a afectar al consumidor de Huelva. La situación ha llegado a un punto que las reservas están al límite y la incertidumbre es tal que no se sabe cómo estarán los mercados y las grandes superficies de alimentación la semana que viene. Incluso hay espacios donde la falta de productos frescos ya se está notando. "O esto termina, o se va a notar", es una de las frases más repetidas por los vendedores.

Un ejemplo claro de las consecuencias del parón de los transportistas es cuando alguien quiere comprar pollo en una carnicería. No hay. Es lo primero que ha afectado a este tipo de negocio. "Hoy no me ha entrado pollo", señaló un comerciante del Mercado del Carmen a esta redacción este viernes; mientras que en la carnicería de Hnos Romero señalaron que "ya nos han avisado que la semana que viene no viene pollo". El motivo es sencillo: "al no recogerlo en las granjas, no lo llevan al matadero".

Algunos puestos sacaron los muslos de pollo que sobraron del día anterior, pero "ya está". Y el problema es "la incertidumbre que hay", que aunque nada es "seguro" pero "tiene toda la pinta de que la semana que viene faltarán más cosas". Por ejemplo, "este fin de semana no se van a matar corderos".

Tema aparte son los precios, que "están subiendo por días", en todos los productos, señalaron desde una carnicería. Y eso se nota porque "el que compraba antes solomillo de ternera, ahora pide filete de ternera".

En la frutería de Rocío Barrera ayer no se podía comprar el tomate azul, una variedad viene de Madrid pero los camiones que la traen "no están bajando". Y además, "en Mercasevilla ya no hay fruta, no hay mercancía". Al tiempo que también "han subido mucho los precios". El escenario es tal cual y "la semana que viene creo que va a ser peor".

Eso sí, todos coinciden en que no hay "compras abundantes" como ocurrió, por ejemplo, en el confinamiento con el papel higiénico u otros productos.

Después, está la parada de actividad de la flota pesquera onubense por el alto coste del combustible. Una situación que impide salir a faenar en los puertos de Punta del Moral e Isla Cristina y que perjudica directamente a las pescaderías del producto que viene de la lonja. Hay algunas que se salvan, como el puesto del Mercado del Carmen de Chocos Juanlu, ya que su mercancía viene de Marruecos y de momento "no creemos que vayamos a tener problemas", además "el precio lo mantenemos". Por otro lado, en la pescadería de Isabel y Chiqui aseguraron que "esta semana la hemos podido echar bien" -gracias a una previsión-, aunque sí es cierto que "nos han faltado boquerones y salmonetes". Eso sí, "la incertidumbre es la semana que viene", con el punto de mira de la huelga.

Con respecto a las grandes superficies de alimentación, este periódico pudo saber que "están haciendo un esfuerzo descomunal por seguir garantizando el servicio y el abastecimiento pero cada vez está costando más trabajo que la mercancía de los proveedores llegue". Además, se está trabajando de forma conjunta con la Subdelegación en estos días de huelga. Todavía el stock de los almacenes llega a las tiendas pero los productos "frescos y perecederos se va notando" las consecuencias de la huelga de transportistas.