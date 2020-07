El Hospital Infanta Elena forma en COVID-19 a los profesionales que se incorporan en verano

El Hospital Infanta Elena de Huelva ha organizado una jornada de información y formación para facilitar la incorporación de los profesionales que se integrarán en la plantilla del centro hospitalario durante el Plan de Vacaciones en la época estival que cubre los meses de julio, agosto y septiembre. El objetivo ha sido ofrecerles en todas las categorías profesionales, las pautas y medidas esenciales para desempeñar su trabajo, con la necesaria seguridad y eficacia, tanto para ellos como para los pacientes.

El taller ha estado dirigido a los profesionales sanitarios y no sanitarios que prestan servicio por primera vez en un centro sanitario tras la declaración de la pandemia por COVID-19 o que no habían trabajado en contacto directo con pacientes afectados. De esta forma, todos los trabajadores reciben información de primera mano sobre las medidas de protección y seguridad que deben mantener, tanto de forma general para el trabajo en el centro hospitalario, como de forma específica dependiendo de las funciones a desempeñar y, en particular, si tienen que atender a pacientes Covid-19.

Esta nueva iniciativa viene a sumarse a las más de 50 actividades de formación que se han venido desarrollando en el Hospital Infanta Elena desde semanas antes de declararse el Estado de Alarma en el país, con el fin de que todos los colectivos profesionales de todos los turnos conocieran los distintos protocolos e instrucciones que iba enviando el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias, así como información general sobre el virus, sus síntomas y formas de transmisión y contagio. Una línea de trabajo que el Hospital Infanta Elena considera fundamental para proteger la salud de todos, profesionales y pacientes, y para poder ofrecer una atención sanitaria de calidad.

Durante la jornada formativa se ha ofrecido también cumplida información sobre el COVID-19 y sobre las líneas de trabajo que se están siguiendo tanto a nivel nacional como en el propio hospital, de forma que conozcan realmente cómo es la situación, así como las actuaciones en materia de organización que se han desarrollado en el centro. Incluyendo los dobles circuitos asistenciales y de circulación de pacientes para evitar los contagios y el resto de medidas de organización de la atención sanitaria, bien sea en el ámbito quirúrgico, de hospitalización, de pruebas diagnósticas o de consultas externas.

Uno de los puntos fundamentales que se han tocado en la sesión formativa ha sido la utilización y tipología de los distintos equipos de protección individual (EPI) y los usos que deben darse al mismo según las funciones inherentes al puesto y al destino en relación al riesgo de contagio. Además del conocimiento teórico sobre los mismos, se ha impartido también un taller práctico sobre colocación y retirada de los EPIs con los asistentes al mismo, de forma que conozcan perfectamente el procedimiento a utilizar, evitando así la transferencia del virus durante la atención al paciente o en el mismo proceso de desvestido.

Además de esta formación inicial, se ha instado a los profesionales a realizar un curso formativo más completo sobre el COVID-19, a través de la Red Forma e impulsada por la Consejería de Salud y Familias, en el que pueden profundizar sobre muchas de estas cuestiones. El objetivo es seguir completando de manera continua la formación y experiencia de los profesionales con intención de que estén preparados para abordar un posible brote en los próximos meses en los municipios adscritos a su área de atención, que abarca toda la Costa y el Condado de Huelva, mucho más en épocas veraniegas, en las que se multiplica supoblación.

Además de esta formación, los nuevos profesionales han sido atendidos de forma previa por el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Laboral del centro hospitalario, allí se les ha realizado un test serológico para confirmar que están libres de la enfermedad y listos para realizar su trabajo. Esta nueva actuación viene a completar el gran esfuerzo que, en materia de formación, están realizando los centros sanitarios públicos del Servicio Andaluz de Salud, con el fin de que todos los profesionales que forman parte de su plantilla conozcan las medidas preventivas generales y específicas de su puesto antes de iniciar la atención sanitaria, ganando así en seguridad para pacientes y profesionales.