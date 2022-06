Horario y recorrido del Corpus Christi en Huelva

El Ayuntamiento de Huelva coordina los distintos dispositivos para la celebración de un Corpus Christi que se pretende sea “extraordinario” en la ciudad. Entre los actos del programa, se anuncia como el más popular, la procesión que partirá tras la misa de inicio del triduo el jueves 16 de junio, sobre las 20:00, de la Iglesia Catedral para culminar, tras recorrer las calles de la ciudad, con una velada que contará con barra solidaria y actuaciones en la Plaza de la Merced.

Las calles del recorrido serán: Santa Iglesia Catedral, Plaza de la Merced, Doctor Vázquez Limón, Ginés Martín, Ciudad de Aracena, Rafael López, Méndez Núñez, Mora Claros, Puerto, San José, Paseo de la Independencia, Plaza de la Merced y Catedral. Para garantizar la seguridad y el discurrir tranquilo del cortejo, desde la Policía Local se ha cursado la prohibición de estacionar vehículos en todos los espacios del recorrido desde las 13:00 del jueves, 16 de junio, hasta las 02:00 del 17 de junio. Asimismo, el acceso a garajes se restringirá de 18 a 02:00.

Siguiendo la propuesta del Obispado, el Ayuntamiento de Huelva ha organizado un certamen para animar a los ciudadanos a engalanar la ciudad, con altares y balcones que embellezcan aún más la tradicional procesión por las calles de la ciudad. Entre ellos, aunque fuera de concurso, destacará el presidido por el Santísimo Cristo del Amor que instalará la Hermandad de la Sagrada Cena en las inmediaciones de la Iglesia de la Concepción.

Con este motivo, desde el Ayuntamiento de Huelva se han concedido los permisos para la salida extraordinaria del Santísimo Cristo del Amor.

De esta forma, el miércoles día 15 de junio, el cortejo partirá a las 20:45 de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús hacia la Parroquia de la Purísima Concepción con el siguiente recorrido: Templo, C/ Presbítero Pablo Rodríguez, C/ Puebla de Guzmán, Barrio Obrero, Paseo Virgen de la Victoria, Plaza de España, Alameda Sundheim, Plaza del Punto, C/ Berdigón, C/ Arquitecto Pérez Carasa, C/ Palacios, C/ Concepción y C/ Méndez Núñez, estando prevista la llegada a la Concepción, sobre las 23:30.

El jueves día 16 de junio, el Santísimo Cristo del Amor se trasladará desde el interior de la Iglesia al altar instalado en las inmediaciones; mientras que el viernes 17 de junio, se llevará a cabo el trasladado desde la Purísima Concepción de vuelta al Sagrado Corazón de Jesús, con salida a las 20:45 y el siguiente recorrido: Templo, C/ Méndez Núñez, C/ Concepción, C/ Palacios, C/ Arquitecto Pérez Carasa, C/ Miguel Redondo, C/ La Paz, C/ Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada, C/ Garci Fernández, C/ Santa Ángela de la Cruz, Avd. Martín Alonso Pinzón, Plaza del Punto, Alameda Sundheim, Plaza de España, Paseo Virgen de la Victoria, Barrio Obrero, C/ Puebla de Guzmán y C/ Presbítero Pablo Rodríguez, estando prevista la llegada al templo a las 00:30.