Homenaje a Jesús Quintero en la segunda jornada de preliminares del Carnaval Colombino

Los carnavaleros rinden un homenaje al periodista Jesús Quintero en la segunda jornada de preliminares del Concurso del Carnaval Colombino. Fue la comparsa Los Garrapatas, de Huelva, la que le dedicó el segundo pasodoble de su repertorio al comunicador. En esta sesión del certamen, subieron a las tablas del Gran Teatro, agrupaciones de tres modalidades: comparsa, murga y cuarteto.

¡Nos vamos de Putin!

Modalidad: Murga. Localidad: Huelva. Letra: David Bernal Santos, Juan Antonio García González y Diego Ortiz Betanzos. Música: David Bernal Santos y Diego Ortiz Betanzos. Tipo: Agente secreto ruso.Cuidado nos espían. ¡Nos vamos de Putin!.

Presentación: Llega la murga con más poca vergüenza que pisa las tablas del Gran Teatro. Estos agentes rusos buscando curro son de lo más divertidos.Segundo pasodoble: Reivindican el cachondeo y las letras con gracia en la chirigota. Es un sello personal de esta agrupación.Primer cuplé: A los agentes dobles, gran cuplé.Segundo cuplé: Al alcalde de Huelva por que es costumbre de este grupo. Musicalmente cortaíto y con mucho compás. Afinaítos.Popurrí: Letras escogidas, localistas, muy bien interpretada, cachondeo y buen humor, demuestran y venden lo que son , sin tapujos y de cante no van mal. Un rato de lo más divertido. La verdad no me ha quedado claro para qué equipo iba dedicada esa cuarteta. Genial.

El Sacrificio

Modalidad: Comparsa. Localidad: Bollullos Par del Condado. Letra: Daniel Camacho Cano. Música: Daniel Camacho Cano y Antonio Jesús Arias Domínguez. Tipo: Reproducen el ritual del sacrificio de la civilización azteca.Cuando no es un sacrificio escucharlo. Comparsa El Sacrificio, de Bollullos.

Presentación: Con fuerza y buena vocalización nos introducen en ese ritual.Primer pasodoble: Comparan a su madre con el concurso de Huelva, piden perdón por tardar tantos años sin venir. Letra muy bien acogida.Segundo pasodoble: A la concesión de la Agencia Espacial Española a Sevilla.Cuplés: Unifican los dos cuplés con el mismo argumento, los carteles de Carnaval de Isla Cristina y Huelva, gran recurso, han sabido sacarle el chiste.Popurrí: Despliegan todo su arsenal de voces en el popurrí conectando con el público del Gran Teatro, buena percusión y aunque algunos coreados se comen a las voces.

El Plan Bellavista

Modalidad: Cuarteto. Localidad: Huelva. Letra: Israel de la Vega García. Música: Israel de la Vega García. Tipo: Tres delincuentes montando un plan para robar un banco.

En esta segunda jornada de preliminares ha subido a las tablas del Gran Teatro el primero de los tres cuartetos inscritos en esta edición del Concurso del Carnaval Colombino. Son dos procedentes de Huelva y uno, de Punta Umbría.Siempre he sostenido que hacer un cuarteto es lo más complicado del concurso, pero cuando se le pone ganas es interesante. Un cuarteto es una pequeña obra de teatro donde tienes que conectar con el público en veinte minutos, algo muy complicado cuando no traes algo divertido, los gags deben ser cortos para que el público no pierda la atención. Esto es la teoría ponerlo en práctica es lo difícil.Por destacar algo de este primer cuarteto, El Plan de Bellavista, los cuplés. El próximo martes, 31 de enero, le tocará el turno a Dejad que los niños se acerquen aquí, también de Huelva, y el miércoles, 1 de febrero, Los superiores, de Punta.

Este año llevamos premio

Modalidad: Murga. Localidad: Villanueva de los Castillejos. Letra: José Manuel Morgado González. Música: Benito Bernal Díaz. Tipo: Premios de las tómbola.Vamos a la tómbola con la murga Este año llevamos premio, de Villanueva de los Castillejos. Montan su tómbola colombina y a repartirlo, diversión.

Primer pasodoble: Al tipo, recordando que el concurso de Carnaval es como una tómbola donde también se dan grandes premios.Segundo pasodoble: Buscando soluciones para que el concurso de Carnaval no muera, la solución está en casa. Musicalmente lleva ritmo y hasta su pellizco. Buena interpretación.Cuplés: A la cantante Shakira y al satisfacer, y al dentista. Este año la moda es meter dos cuplés en uno.Popurrí: Divertido, y muy entretenido, hacen todo un recorrido por la feria contándonos sus vivencias y sus ilusiones. Hacen partícipe al público de ellas e interactúan con él.

Los Garrapatas

Modalidad: Comparsa. Localidad: Huelva. Letra: Alberto Giraldo Bueno. Música: Alberto Giraldo Bueno e Iván Giraldo Bueno. Tipo: Activistas.Reivindicando. Los Garrapatas.

Presentación: Fuerza en su presentación, reivindicando las propiedades y luchando contra los grandes.Primer pasodoble: Siguen con sus reivindicaciones, llegar a salvar este concurso, ideas, sacar el disfraz guardado y disfrutarlo.Segundo pasodoble: Homenaje a Jesús Quintero. Musicalmente, quizás, muy aligerada pero va perfecta con el tipo que representa.Primer Cuplé: A PutinSegundo cuplé: A la reina de Inglaterra. Hacen que el público canten con ellos las dos primeras frases, ahora, el cuplé es más corto que, ya.Popurrí: Una reivindicación constante, músicas muy acorde con el tipo, me quedo con esa cuarteta a cápela donde se escucha claramente todo el montaje de la comparsa y la segunda como empuja.Muy buena comparsa.

¡No te vayas a espantar!: El juicio final

Modalidad: Murga. Localidad: Huelva. Letra: Ángel Domingo Atienza Díaz. Música: Ángel Domingo Atienza Díaz e Isaac Alejo. Tipo: Colgaos que esperan el fin del mundo metidos en búnker.

Presentación: Cuentan todas las maneras de cómo llegará el fin del mundo y ellos se las creen, escuchando las noticias catastróficas hasta yo me lo creí.Primer pasodoble: A su no participación en el concurso del año anterior.Segundo pasodoble: Diciendo las verdades de Huelva olvidada por todos, incluso por los onubenses. Ritmo y compás, se nota que está trabajada. Buena musicalidad.Cuplés: Se apuntan a la moda de meter tres cuplés en cada uno, para explicarlo mejor, son como las agrupaciones callejeras de Cádiz. La verdad que, aunque no hay un tema fijo en cada cuplé, te ríes, véanlo.Popurrí: Magnífico despliegue de cuartetas divertidas, lo de menos es el cante, que por supuesto lo llevan, pero basan más su repertorio en el cachondeo. Me gustaron, me divirtieron e hicieron que el público lo hiciera también.