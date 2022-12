El Homenaje a B.B.King de Andabluses cierra Las Tardes del Foro 2022

El mejor Rythm and Blue llega este viernes a Las tardes del Foro de la mano de Andabluses. Con una dilatada trayectoria en directo, la banda cerrará con su Homenaje a B.B.King los conciertos de este año dentro del ciclo musical organizado por la Diputación de Huelva. Será a partir de las 21:00, con entrada gratuita que puede reservarse en el siguiente enlace https://bit.ly/3UE8vju

Andabluses es un grupo de músicos apasionados por el Blues en todas sus vertientes, que crean esta banda para expresar sus sentimientos a través del directo. La banda con este nombre empieza a caminar a mediados de los 90, insuflando bluespower al panorama blusístico tanto local como regional y nacional. Han participando los festivales más importantes de Blues nacional, compartiendo cartel grupos de primer nivel en cuanto a Blues, Jazz y Soul nacional e internacional, como Raimundo Amador, Canned Heat, Graham Foster, Kiko Veneno, o la Shica,

El directo de Andabluses está cargado de fuerza y calidez al mismo tiempo, dilatada experiencia y de la chispa especial que se dice posee la gente del sur. Son músicos que, por otra parte, conocen el flamenco, género que sin duda tiene gran relación con el Blues. En su repertorio recogen desde temas clásicos y standard, como Thrill is gone (de B.B. King), Rock me baby, I’m Ready, Every Day I’ve the Blues, y temas de muchos otros intérpretes, así un buen número de temas compuestos y grabados por el grupo en su primer CD BlueStop (2002).

En cuanto a sus componentes, destaca su experiencia y amplio bagaje musical. La banda se compone Dani Galiano a la batería; José Luis Marco como bajo; el guitarra solista Chiqui Mingo; José Mari Pardo vocalista y segundo guitarra; y Álvaro Gandul como pianista.

Andabluses cuenta además, con la colaboración de grandes armonicistas, como Juan Clavero quién colabora desde hace años y hasta la fecha con el grupo apareciendo en las actuaciones casi de manera constante, o como Mingo Balaguer y Manolo de Arcos. La banda cuenta con una sección de metales conocida como The Lucille Horns, compuesta por José Manuel García Marchena al saxo, Joseba Robles a la trompeta e Israel Lino Toledano al trombón, todos músicos de reconocido prestigio profesional reconocidos como excelentes músicos en el entorno Jazz y Blues nacional.

Las actuaciones de Andabluses suelen ser en garitos y salas, donde quizás más a gusto se puede apreciar el Blues, pero también han aparecido en eventos de cierta cantidad de público, como la Fiesta de la Primavera de Sevilla, que reunió a más de 10.000 personas, Festivales de Blues o en ferias de distintos lugares, dando a conocer la cultura del Blues a un público que en su mayoría pudiera no conocerla, realizando así además de su labor artística una labor educativo-musical. En definitiva lugares de muy diversa condición y en los que el grupo da todo de sí para conectar de lleno con el público, sobre la base de buena música, diversión a tope.

En el año 1999, la banda organizó un Homenaje a B.B.King, que tuvo lugar en la sala de conciertos sevillana Salamandra, el día. Este homenaje a uno de los más grandes intérpretes de Blues, además de acaecer por la casi idolatría por parte del grupo hacia el mismo, surge por el reconocimiento a su figura de los amantes no sólo del Blues, sino también de otros estilos musicales, que el propio B.B. King se ha granjeado gracias a su continuo trabajo y buen hacer.

El concierto duró casi dos horas y media, en las que se desgranaron una serie de temas de B.B. KING, recorriendo varios de los discos del gran artista, Apollo, Live at the Regal... y algunas de sus canciones más conocidas, The thrill is gone, When loves come to town... Andabluses fueron acompañados por algunos invitados sorpresa, pianistas como Diego Amador, coristas y guitarristas, que ayudaron a que la fiesta fuera aún mayor.

Fue un rotundo éxito, lo que ha hecho que se vuelva a repetir el homenaje casi anualmente desde entonces con igual éxito, instaurándose como una cita para los amantes del Blues y de B.B. King. Tanto es así que se han realizado grabaciones en directo que vieron a luz a modo de CD tributo a B.B. King Andabluses Plays BBKing, gracias a la producción de Música Fundamental.

En Octubre de 2018, Andabluses edita con la ayuda y producción de Música Fundamental su tercer CD, Old Blues Biscuits, con diez temas propios y una versión del clásico de Willie Dixon I’m Ready, y la colaboración de numerosos músicos y amigos del panorama blusero sevillano, como el reconocido armonicista Mingo Balaguer o el también armonicista Manuel de Arcos, la cantante Txaco Jones, o el saxofonista y armonicista Juan Clavero.