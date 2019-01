Hitos de la gestión municipal

Siguiendo la estela de la Capitalidad Gastronómica, la ciudad inició el año 2018 con el estreno de su primera marca propia para promocionarse como destino –Huelva, ciudad que marca– y con la apertura de un centro de información en la Casa Colón.

Aún seguían en enero sobre la mesa algunas dudas sobre el destino del Banco de España o al menos así lo apuntaban desde la oposición municipal y la Asociación de Amigos del Museo. Pero en marzo la Junta presentó el proyecto de reconversión del edificio en Museo Arqueológico y el alcalde, Gabriel Cruz, llamó a la tranquilidad ante esta reforma que se espera que comience de forma inminente.

Pero esa tranquilidad no ha sido precisamente la que ha reinado en los últimos doce meses en la Casa Consistorial. Porque la situación del Recreativo, los asuntos concernientes a la retirada de los fosfoyesos, la protección de los Cabezos o la reforma del mercado de San Sebastián (pendiente de licitarse de nuevo tras la rescisión del contrato a Joca después de que los comerciantes se movilizaran para pedir la ubicación de sus puestos en una carpa provisional en las inmediaciones del barrio para poder desarrollar su labor mientras se ejecutan los trabajos) han sido algunos de los principales puntos de polémica en un ejercicio que se ha despedido con el estreno de la sede de la nueva oficina de registro y empadronamiento y el hackeo al sistema informático.

Este ataque provocó el bloqueo de la red informática en la que están integrados todos los servicios telemáticos del Ayuntamiento durante más de una semana, a lo que se unió la alarma social por la masiva llegada de multas de la zona ORA, que se remontan al 2005, con más de 20.000 onubenses afectados, y que el PSOE atribuye a la "nefasta" gestión que el PP hizo cuando estaba en la Alcaldía.

Recreativo

Tras el pago a Hacienda en febrero, que permitió liberar las cuentas y levantar el embargo que asfixiaba al club en los últimos cuatro años, los dos pliegos de venta se truncaron en el camino: uno quedó desierto por retirada de la empresa y otro por no pasar el corte el candidato.

Después el Pleno del Ayuntamiento aprobó en una polémica sesión extraordinaria celebrada el pasado día 27 una modificación presupuestaria de 3,7 millones planteada por el equipo de Gobierno. Los socialistas contaron con el apoyo del edil no adscrito Ruperto Gallardo y del popular Curro Moro. Se abstuvieron los también populares Manuel Remesal, Carmen Sacristán, Juana Carrillo, Saúl Fernández y Pilar Miranda, además del no adscrito Enrique Figueroa; mientras que el resto de representantes votaron en contra y el popular Felipe Arias no acudió al Pleno.

Fosfoyesos

La Mesa de los Fosfoyesos se reunió en dos ocasiones. En la primera convocatoria, celebrada en junio, el comité de expertos recomendó el sellado de canales abiertos en las balsas (el segundo informe científico alertaba de la existencia de vías en las cuatro zonas de apilamientos de fosfoyeso y constató actividad por la sobrepresión). Además, Cruz informó de las gestiones ante la UE para recaudar 1,2 millones que financien los trabajos de los expertos.

Justo después de que Seguridad Nuclear cuestionase el plan de Fertiberia, la Mesa se reunió de nuevo en octubre y acordó entonces invitar a un experto del CSN para que explique el informe.

Cuando parecía que el Ministerio de Transición Ecológica iba a emitir de forma inminente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos elaborado por Fertiberia (con esa idea Mesa de la Ría organizó el día 6 de noviembre una concentración a la que asistieron alrededor de 1.500 personas) de repente se abrió un nuevo trámite para alegaciones.

A la espera de obtener financiación, del dictamen del ministerio y de una nueva reunión de la mesa, la recuperación de las marismas sigue siendo uno de los grandes retos de la ciudad y recientemente IU, Participa y Recupera tu Ría han interpuesto una denuncia ante el Consistorio para que proceda a la declaración de suelos contaminados y se persona en la Audiencia Nacional.

Presupuesto

El Ayuntamiento aprobó los presupuestos para 2018 en agosto. Son los segundos elaborados por los socialistas desde el inicio del mandato en el verano de 2015, toda vez que las cuentas de 2017 fueron prorrogadas de 2016, que hasta el pasado verano eran las únicas que tenían el sello de Cruz.

La suspensión cautelar de los acuerdos municipales que llevaron en 2014 al Ayuntamiento a acogerse al último plan de rescate permitió dar validez a aquel presupuesto de 2016, pero esta actuación está en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo tras el recurso presentado por la Subdelegación. No obstante, el Consejo Consultivo Andaluz dio la razón al equipo de gobierno y en abril se aprobó en un Pleno extraordinario anular los acuerdos por los que el Consistorio se adhirió al decreto estatal, cuestión que el Ayuntamiento negocia con Hacienda.

Con el apoyo de los dos concejales no adscritos, Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa, la abstención de IU, Ciudadanos, Mesa de la Ría y Participa Huelva y el voto en contra de un PP salieron adelante unas cuentas que crecen un 11% y llegan a los 139,4 millones. El presupuesto destina dos millones de euros a contratar a desempleados durante seis meses y reserva una partida para la convocatoria de 28 nuevas plazas de empleo público, la primera oferta en diez años, que se hará efectiva en 2019.

Inversiones

Una modificación de crédito aprobada por el Pleno en verano aseguró inversiones por valor de 5,8 millones de euros con remanentes de obras que no se llegaron a ejecutar en la etapa política anterior y que se usarán en 2019.

Entre ellas, figuran la esperada rehabilitación del Cuartel de Santa Fe (875.000 euros en una primera partida), 1,5 millones para un nuevo plan de asfaltado, 610.000 euros para la rehabilitación del campo de fútbol de Pérez Cubillas, 430.000 euros para la rehabilitación de viviendas municipales en Pérez Cubillas y La Navidad, 592.0000 euros para peatonalizar la calle Santísimo Cristo del Amor (entre Yáñez Pinzón y Marismas del Polvorín) y 120.000 para la calle Cardenal Cisneros.

Además, se destinan 380.000 euros a la iluminación del Muelle de Riotinto, cuyas obras se licitarán en primavera, y se aportarán 240.000 de subvenciones a comunidades de vecinos de la Hispanidad y la Orden para ascensores.

Urbanismo

Con el derribo del muro de Renfe por parte de Adif, que dará lugar al Parque del Ferrocarril –un corredor verde de casi dos kilómetros que llegará hasta el nuevo paseo marítimo– el centro de la ciudad tendrá un acceso a la Ría y, a través de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Ayuntamiento aspira a compactar los barrios de la ciudad y a desarrollar espacios como los terrenos del antiguo Mercado del Carmen.

Urbanismo ha trabajado durante este año en el proyecto de reparcelación de estos terrenos (se fijará el reparto de aprovechamientos urbanísticos entre los propietarios implicados), después de que el Pleno aprobase modificar el PGOU.

El viejo mercado prevé sustituirla plaza porticada por otra mayor sin soportales. Se ampliará la altura de las edificaciones a cuatro plantas más ático y se mantendrán las tres plantas de parking subterráneo fijadas en el plan.

Además, en octubre el Ayuntamiento y Adif reactivaron el plan urbanístico del entorno de la León Ortega con la idea de renovar la junta de compensación. El proyecto contempla ampliar la escuela, pistas deportivas, 250 viviendas y la continuación del Parque del Ferrocarril.

Ese mismo mes arrancaron los trámites para desarrollar el entorno del surtidor del puente de Odiel. Así, el Consistorio aprobó el estudio de detalle de la propietaria de los terrenos, Estación de Servicio Jucalex y en la parcela, de 6.495 m2 , están previstos nuevos usos comerciales y áreas ajardinadas.

En un año en el que Consistorio otorgó la licencia de obra a la Junta (en abril) para el centro de salud de Isla Chica, ya en marcha (su finalización se prevé para 2020), el equipo de Gobierno llevó a Pleno el convenio urbanístico con Senior Cohousing Huelva, una cooperativa mixta que comprará el edificio del Colegio de Ferroviarios a Hacienda La Galiana S.L para rehabilitarlo.

De este modo, el Colegio San José de Calasanz, antigua Escuela de Ferroviarios que desde hace 15 años en un rincón abandonado en la avenida de Italia, albergará viviendas colaborativas para mayores. Para ello, el edificio se restaurará y tanto las fachadas como el jardín delantero mantendrán su imagen.

Emtusa

El Ayuntamiento ha consolidado el crecimiento de Emtusa, de modo que la empresa municipal cierra el año con unos 150.000-200.000 viajeros más que el año pasado, con un incremento de en torno al 3,5%, esperando terminar 2018 rozando los 6 millones de viajeros. La incorporación de los 10 nuevos autobuses ecológicos y con altas prestaciones de confort para los usuarios ha sido un revulsivo fundamental.

Ligado a esta medida, está a pleno rendimiento la fase 1 de la gasinera, la interna, para suministrar a estos autobuses y a finales de enero o principios de febrero estará operativa la fase 2, la externa, para abastecer a cualquier vehículo de la ciudad que funcione con Gas Natural Comprimido.

El nuevo Mapa de Líneas que a finales de enero estará implementado amplía a ocho las líneas, incorpora 22 nuevas paradas, dará cobertura al 85% de la población, tendrá nodos de comunicación como la nueva estación e interconectará a todos los hospitales.

Infraestructuras

El alcalde, Gabriel Cruz, ha encabezado junto al presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, las reclamaciones en materia de infraestructuras ferroviarias. Se unieron en un frente institucional y se reunieron el 5 de abril con el entonces ministro de Fomento, De la Serna, a quien pidieron un calendario y un programa de inversiones. Pero hubo pocos avances y mucha tensión. Le acusaron de enterrar la Alta Velocidad.

Ya el 6 de junio, Ábalos les anunció en Madrid que el Estudio Informativo del AVE Huelva-Sevilla saldría a información pública de forma inminente, si bien hasta marzo no se espera nada nuevo en el horizonte, a la espera de que se resuelvan las alegaciones.

Edusi

La piqueta de la Edusi se estrenó en febrero en las pistas deportivas de la Plaza Andévalo, en un año de obras en barriadas y cargado de licitaciones que se harán efectivas en 2019, como la peatonalización de todo el entorno de La Cinta (se proyecta un gran espacio peatonal, que comienza en la rotonda de la fuente y culmina en la entrada del santuario, una obra de envergadura con diez meses de ejecución y 1,62 millones de euros).

No obstante, la joya del proyecto Edusi –la rehabilitación del Conquero– está llamada a hacerse realidad en este nuevo año.