'Historias de Latón' para dar voz a una generación

Por contra de lo que pasa en la sociedad occidental, dónde la personas mayores cuando acaban su etapa profesional son relegadas a un segundo plano, en otras muchas culturas se venera a los ancianos y por encima de todo se valora su experiencia de vida y el mérito de haber llegado a esa edad.

Bajo esta premisa surge Historias de Latón, una serie documental pensada por la productora onubense Socio Creativo, con el objetivo de dar voz a toda una generación, los mayores de 80 años, que todavía tiene mucho que contar.

Tal y como explica Juanjo Vázquez Limón, Productor Ejecutivo de la iniciativa, “este es un proyecto en el que llevamos trabajando varios años. A raíz de la pandemia decidimos retomarlo y finalmente hace unos meses salió a la luz tras cambiar el formato inicial y apostar por grabar micro capítulos por localidades, para poder presentarlos en ayuntamientos, mancomunidades o en cualquier entidad que represente a un territorio al que se le podría dedicar un espacio en la serie”.

Y a esa serie documental había que ponerle un nombre. “Hicimos una tormenta de ideas en la empresa,-continúa Juanjo-, y decidimos elegir unir el concepto de historias con el latón, un material que se utilizaba mucho antes y que era muy preciado por sus múltiples usos, pero que además estaba al alcance de todos, como las historias que nosotros queríamos contar, protagonizadas por gente de la calle, de a pié”.

Con la idea clara de lo que querían, prosigue el productor, “decidimos grabar un capítulo piloto en San Bartolomé de la Torre, con un resultado, para nosotros, extraordinario. Teníamos una teoría en la cabeza pero se superaron todas las expectativas”.

“Cuando hicimos las primeras entrevistas alucinamos con la actividad de los protagonistas. Nos encontramos con personas de más de 80 años que hacían tai chi, pintaban, y, sobre todo, tenían mucho que contar”, explica.

Después de la primera sorpresa, cuando descubrieron que la riqueza de los mayores era todavía mayor de lo que ellos pensaban, llegó lo siguiente, “pronto nos dimos cuenta de que Historias de Latón es un proyecto vivo porque en cada sitio que vas aprendes algo nuevo, descubres nuevas perspectivas que nos hacen modificar un capítulo del siguiente para enriquecerlo y, aunque mantenemos una estructura fija, incorporamos secciones en función de las necesidades de cada caso”.

“Por ejemplo, nos dimos cuenta de que el potencial no está solo en las historias del pasado, si no también en tratar de establecer una relación intergeneracional para que los jóvenes aprendan de los mayores”, comenta Juanjo. Así que, a partir de ese momento, decidieron incorporar a los capítulos una sección en la que un joven de la localidad mantiene una conversación con el mayor y entre ambos se preguntan y explican cosas de sus tiempos, “esto genera respuestas muy divertidas, cuando ves a los mayores, por ejemplo, tratar de encontrar un significado a la importancia de los likes que tanto valoran los jóvenes hoy en día”, relata.

En este sentido, para el productor es ahí quizás donde reside el rasgo diferenciador de Historias de Latón frente a otros programas protagonizados por mayores, “nosotros huimos de que la totalidad de los contenidos giren en torno a la nostalgia del pasado. Eso es importante, pero nos resulta mucho más interesante, y ahí está lo novedoso, centrarnos en el presente y también, por qué no, en su futuro”.

Y es que con el trabajo de campo, los responsables de la iniciativa han tomado consciencia de que un alto porcentaje de la población de más de 80 años tiene ahora más actividad que cuando eran jóvenes. Llenan su vida con múltiples alternativas , por lo que los conductores de la serie documental tratan de hacerles reflexionar sobre sus proyectos y expectativas, “sobre todo después de esta pandemia que les ha limitado tantos meses, pero que no les ha quitado un ápice las ganas de seguir haciendo planes”, traslada Juanjo.

Este es el caso de Carmelo Luis Figuereo, que a sus 70 años es uno de los protagonistas más jóvenes. Él ha participado en el capítulo de Huelva, en el que ha contado su historia y también a lo que se dedica actualmente. Para Carmelo, “Historias de Latón es un proyecto muy bonito en el que podemos contar nuestras experiencias y vivencias, y al mismo tiempo nos permite dar constancia de que se puede aprender mucho con nosotros”.

En esto de contar su historia el onubense tiene experiencia, ya que es uno de los integrantes de la iniciativa del Ayuntamiento de Huelva, Conoce a tus mayores. Se trata de un proyecto en el que un grupo visita los colegios para charlar con alumnos de 5to o 6to de primaria, y contarles cómo era su vida cuando ellos tenían su edad. A través de la narrativa y acompañados por juguetes y objetos antiguos, trasladan a los niños a otra época, en la que se empezaba a trabajar a edad muy temprana y se jugaba con un balón de trapo, “ellos ahora tiene de todo, pero han perdido muchas de las cosas que nos hacían felices a nosotros como por ejemplo salir a la calle a jugar con los amigos, algo que ahora han cambiado por las consolas”, concluye Carmelo.

Otro de los detalles que ha llamado la atención de los realizadores de las Historias de Latón son las reflexiones que los mayores realizan sobre cuestiones de actualizad como por ejemplo la importancia de la sostenibilidad y el reciclaje, “algo que aparentemente les debería preocupar más a las generaciones venideras, pero una vez más te sorprenden y en muchos casos están más informados que los jóvenes”, explica Juanjo.

Su relación con las nuevas tecnologías, prosigue el productor, tampoco les han dejado indiferentes, “ya que la mayoría de ellos no solo sabe perfectamente qué son las redes sociales, si no que incluso tienen perfil en algunas de ellas. Y por supuesto el uso de whatsapp y las vídeo llamadas están en el día a día de muchos de ellos”.

Rosario Fernández, de Higuera de la Sierra, es a sus 92 años, “más cerca de los 93”, concreta risueña, una de las protagonistas del capítulo de la localidad serrana, actualmente en postproducción y a la espera de ser estrenado. “Me ha encantado participar en el programa y poder expresar mis sentimientos, dar a conocer las costumbres y la forma de ver la vida de antes para que los jóvenes puedan reconectar con los mayores y saber cómo hemos vivido”, traslada.

Rosario no tuvo una vida fácil ya que desde muy joven tuvo que dejar su familia para irse a servir, “pero luego conocí a mi marido Rafael que durante muchos años me hizo muy feliz. Hacíamos de todo. Yo siempre he sido muy activa y me he apuntado a todo: cocina, costura, vainica, macramé, a los viajes del imserso, etc., nos hemos reído mucho juntos”.

También cuenta que desde que falleció hace 14 años “ya las ganas no son las mismas”, pero al escuchar su alegre voz y su risa descubres lo que significa el espíritu de las Historias de Latón, por que a sus más de 90 años el entusiasmo sigue ahí.

Este es un proyecto que nace en Huelva pero que ha traspasado fronteras, ya que las Historias de Latón han dado el salto a Portugal y en breve comenzarán las grabaciones en la zona del Alentejo.

En esta ocasión serán unos capítulos en los que se abordarán temas tan interesantes como el contrabando que les unía antaño y las relaciones que bajo el punto de vista de los mayores deberían establecerse en un futuro entre ambos países.

Como se ha comentado anteriormente, se trata de un proyecto vivo y en continúa evolución, por lo que el siguiente paso que quieren dar los productores es hacer algunos capítulos monográficos sobre temáticas como pueden ser la igualdad o la xenofobia, “para conocer también el punto de vista de los mayores sobre esos asuntos tan de actualidad, algo que no es muy común de ver”, explican.

Actualmente, los capítulos grabados, -en los que San Bartolomé y Huelva son protagonistas-, se pueden ver en la web del proyecto historiasdelaton.com, “pero queremos intentar dar el salto y que se puedan llegar a emitir en Canal Sur, para poner en valor las historias que nos han contado y que la sociedad sea plenamente consciente de todo lo que tienen que aportar nuestros mayores”, finalizan desde la productora. Ojalá tengan suerte.