Historia de la ufología en Huelva (4)

Como decíamos la semana pasada, podría existir una base extraterrestre en nuestro litoral andaluz que justificaría los avistamientos OVNI en la zona pero también podría justificar la presencia de una base extraterrestre otras circunstancias...

Más allá de las Columnas de Hércules se alzaba una importante y desarrollada civilización cuyo poder sobre los elementos y desarrollo tecnológico no tenía igual en su época. El pensador griego Platón describe a la singular civilización en el Timeo y por primera escuchamos su nombre: Atlántida. Las únicas obras en las que oímos éste nombre y su mito se encuentran en los Diálogos del escritor griego Platón y que al parecer vienen de una descripción detallada que hace Critias (fallecido en el año 403 a.C.) de ella y que es una reproducción de lo que su abuelo, Critias El Viejo, le narró. Como fuente original de toda ésta historia tenemos al gran legislador Solón (640-558 a.C.), el más sabio de los Siete Sabios de la antigua Grecia y cuyo relato le confiaron los sacerdotes de la ciudad egipcia de Sais.

Se da la circunstancia de que no son pocos aquellos que piensan que la Atlántida realmente se trataba de la misteriosamente desaparecida ciudad de Tartessos (que figura en la Biblia como Tarsis y, que según los investigadores e historiadores, se hallaba ubicada aproximadamente en los entornos de Cádiz o Huelva). Uno de estos investigadores que piensan que el asentamiento tartésico estaba directamente relacionado con la Atlántida era el historiador y arqueólogo germano Adolf Schulten.

La única “prueba” que consiguió fue un misterioso anillo con caracteres desconocidos en la desembocadura del rio Guadalquivir hacia el año 1923.Esté relacionado o no el mito de la Atlántida con la desaparecida Tartessos, es innegable la real existencia de ésta ciudad, existiendo numerosas referencias históricas y literarias hacia ella.

Otros investigadores, como el geógrafo Richard Hanning, creen que el mito de la Atlántida se apoya en los relatos de la civilización perdida de Tartessos, cerca de Gades (la actual Cádiz), y la Esqueria de Homero.

Podría ser que la supuesta base extraterrestre cimentara las bases de su asentamiento submarino en una antigua civilización “desaparecida” y convertida en mito. O simplemente que “nuestros” visitantes muestren una especial inclinación por la particular trascendencia histórico-legendaria del litoral gaditano-onubense. Aparte de ser un importante punto estratégico para los militares, el ineludible paso al Mediterráneo en la transición atlántico-mediterránea y un lugar “a caballo” entre dos Continentes...

Más fenómenos en la zona

El día 13 de Septiembre de 1998, a las 23´15 h., R.F.O. (54 años) observó desde la carretera (H-612) que une la localidad de El Rocío con Matalascañas (Playa de Torre de la Higuera) el misterioso vuelo de un extraño “círculo” que surgió del cielo y que desapareció a los pocos instantes del comienzo de su observación. La noche era clara y despejada y el extraño objeto emitía una luz alterna entre el blanco y el verdoso. La luz describía una trayectoria Oeste-Este, es decir Matalascañas-Mazagón, desde el punto de vista del conductor que se dirigía hacia la localidad costera onubense...

Sin dudas esta singular oleada OVNI entre las provincias de Cádiz y Huelva, y más parcialmente afectada la provincia de Sevilla, muestra con energía la realidad del fenómeno OVNI sea cual sea su posible origen. La realidad del fenómeno OVNI es indudable y en las sistemáticas oleadas que azotan nuestra geografía hispana tenemos una buena muestra de la realidad de éste controvertido fenómeno.

Otro hito más en la zona sucedió un 31 de Diciembre de 1972. Dos parejas sevillanas viajaban en dirección a la aldea de El Rocío para pasar allí la noche de fin de año, se habían detenido en una venta de carretera y proseguían hacia la aldea para llegar antes de la medianoche, la medianoche más mágica del año. Iban en dos vehículos, sin embargo es Luis Miguel H. el que se encarga de divulgar el suceso que a ellos les afectó. Ambos vehículos se detienen en una gasolinera de Hinojos y repostan uno gasoil y el otro gasolina. Cuando prosiguen su camino comienzan a ver los relámpagos en el cielo: “la noche va a estar cerrada en agua” comentó a su esposa. De repente les sorprende una misterioso rayo, con forma de cuatro, que deja tras de si un enorme rastro luminoso. La luz es muy intensa, de color “Plata” que se propaga en todas direcciones, muy intensa sin molestar la visión... El vehículo de la segunda pareja nota igualmente la extraña luminiscencia...

Pero algo extraño ocurre: el rayo lejos de extinguirse se eleva de la carretera y de ubica flotando a un metro de la misma. La esposa de Luis estaba adormilada y despierta viendo como delante del vehículo se encuentra un objeto circular cuya parte inferior tiene forma de embudo y no era emitía ninguna luminiscencia. Sobre la carretera está suspendida unos segundos balanceándose para hace una maniobra imposible de 45o y perderse hacia la derecha de la carretera entre un tremendo estampido... Desde el segundo vehículo observa la forma de aquel extraño objeto en su salida que describen como “de forma circular”. Pero las sorpresas no acababan ahí esa noche, poco tiempo después cae otro “rayo“, mucho más adelante, y pueden ver de nuevo a una misteriosa forma luminosa y circular “estrellarse” para emerger entre un tremendo ruido. Curiosamente mientras ocurría esto las luces del vehículo de Miguel funcionaron de forma anómala, se apagaron, pero aun así su conductor decidió proseguir su camino. Sin embargo el vehículo de la segunda pareja, que le seguía, quedó detenido...

No estuvieron solos en aquella experiencia. En localidades como Umbrete (Sevilla) también se observó la extraña luz y el estruendo que dejó a su “caída”. En Almonte les sorprendió el turno sin igual que se escuchó y la luminiscencia observada en los cielos posteriormente. Los miembros de la Red Nacional de Corresponsales se desplazan a una finca en las cercanías de la localidad onubense de Hinojos, allí una familia sevillana más el casero y dos empleadas del hogar ultimaban los preparativos de aquella noche de fin de año de 1971. Sobre las 23:30 h. sintieron un potente ruido, un ruido muy fuerte; en ese momento se produce un apagón de luz, los niños pequeños lloran ya que la sirvienta ha salido despavorida. El propietario comentó a los investigadores: “yo he oído muchas veces el ruido de las tormentas, pero no era de esa forma. Parecía que la casa se iba a derrumbar de un momento a otro y que no había fuerza humana capaz de luchar contra aquello. Era algo que me dio la sensación de sobrenatural...”.

Una vez recobrada la normalidad y la luz el fenómeno se repite minutos después pero con menos intensidad, como si se hubiera producido en un punto más alejado. En otros puntos los testigos hablaron de haber percibido un pequeño temblor de tierra entre un fortísimo ruido y una luminiscencia en el cielo. Aquello hizo que en la noche de fin de año de 1972 ocurriera algo sin igual en toda la comarca del Aljarafe sevillano y las Marismas onubenses... un fenómeno sin explicación para admiración de unos y terror de otros.