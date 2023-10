Hace 33 años las pinturas del Monasterio de La Rábida estaban pendientes de una restauración debido a su estado de deterioro. Así lo recogió Huelva Información en un artículo en el que se indicó que el proyecto que había de restauración del Monasterio, del arquitecto Antonio González Capitel, no contemplaba la actuación sobre las pinturas. Sin embargo, tal y como se recogía en el folleto La Rábida Cuna del Descubrimiento donde se hablaba del proyecto de restauración del monasterio, se indicaban que en el patio mudéjar "se reconstruyen parcial y no miméticamente las pinturas de las paredes", aunque no se recogía nada sobre las pinturas medievales de la iglesia.

Las muestras de las pinturas se encuentran en el patio mudéjar y en la iglesia. Las pinturas más antiguas de la iglesia corresponden, al igual que las del patio mudéjar, a la segunda mitad del siglo XV. Aunque no existe la misma identidad de textura ni composición con el fragmento que se encuentra entre las dos capillas laterales, en el que aparecen restos de una figura.