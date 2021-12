El 'HUM' se escucha en Huelva

Se trata de una extraña vibración que se viene a dar en determinadas circunstancias y que sólo algunas personas escuchan, es un sonido tan selectivo como extraño.

El último acto que se ha podido escuchar de este intrigante sonido lo encontramos en diferentes zonas de Huelva.

En Huelva capital

En el pasado mes, en Huelva capital, Luis Fernández explicaba como tuvo una extraña experiencia:

"Estaba llegando a casa tras darle un paseo al perro, fue cuando escuché un ruido molesto, seco pero melodioso. Era un zumbido constante que parecía venir del cielo, no llegaba a molestar y duró, al menos, 2 o 3 minutos y desapareció, serían las diez y media de la noche” decía el testigo.

“Llegué a casa y le dije a mi esposa si lo había escuchado pero me dijo que no” siendo curioso lo selectivo del mismo.

Un segundo testimonio lo encontramos en otro vecino "serían las diez y pico de la noche, estaba en la ventana apurando un cigarrillo y escuché como alguien arrastraba chapa o a eso sonaba, miré pero había nadie y esta es una zona muy tranquila” explicaba José Gil aún sorprendido por ese extraño sonido.

En Cartaya

El sonido del "Hum" es también conocido como las "Trompetas del Apocalipsis" y recuerda a lo que narran los testigos: como si alguien arrastrara algo metálico, como si arrastraran chapa o si fuera una turbina potente. No hay que descartar que en zonas portuarias se pudiera deber a descargar o cargar chapa o metal –que también lo explica-.

Se ha registrado en otros puntos del mundo en esta pasada semana también ha habido testimonios de personas que afirman haberlo escuchado en Punta Umbría y El Portil, ambas en Huelva, en Pilas y Sevilla (provincia de Sevilla) y en Málaga. Aunque suele ser selectivo y, en un mismo grupo de personas, pueden escucharlos unos y otros no.

Otro ejemplo es el que la pasada madrugada se ha tenido en la zona de Cartaya con respecto al Hum, Eduardo Medina: "Estaba fumando fuera, en la parte del porche de la casa, a mi mujer le molesta el olor del tabaco, y sentí como sonaba ese ruido raro, ese sonido era como metálico, como si se estrujara metal. Serían las once casi de la noche y mi mujer también lo escuchó”.

No son casos aislados, hay más testigos que, para no repetir testimonios similares he preferido omitir y seleccionar estos como un ejemplo de lo escuchado en los últimos días en la provincia y en la capital.

¿Posible explicación?

Tengo la particular hipótesis que el "Hum" podría tener algún tipo de relación con los movimientos tectónicos de las placas de la Tierra y los terremotos que se producen en la misma, ejemplo de ello es que en Alaska, a final de la semana (30 julio), se ha producido un movimiento sísmico de magnitud 8.2 en la escala de Richter (que sirve para medir este tipo de eventos) a 420 kilómetros de Dillingham.

Si repasamos todo lo que son los sonidos del "Hum" escuchados en el planeta es como si hubiera una relación antes y después del mismo sin importar la distancia y este podría ser un buen ejemplo de ello.

Igualmente podría ser el trabajo de carga o descarga en zonas portuarias o, por el contrario, seguir enrocado en el misterio. Todo es posible.