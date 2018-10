Gustavo Castillo redescubre al piloto Alonso Sánchez de Huelva

Recordar a Gustavo Castillo Rey es siempre una satisfacción que lo baña todo de onubensismo, historia, rigor y amor en proyectos tan difíciles que solo personas apasionadas como él pudieron hacer en vida. Un trabajo póstumo hizo ayer, en vísperas del 12 de octubre, acercar la memoria de un personaje ilustre, de un historiador consumado como lo era Gustavo Castillo.

Se recupera así un libro que estaba perdido, porque nunca están olvidados sus artículos publicados en estas páginas de Huelva Información, sus charlas en RNE, Cope o en Atlántico Televisión, donde dejaba esparcida su sabiduría en la historia local. Lo hacía con erudición y con pedagogía, lo que no todos son capaces de hacer para que la historia enganche y se quede retenida en el sentimiento de una ciudad que ha ido descubriendo muchos retazos importantes de su historia de la mano de Gustavo Castillo Rey.

Con este libro no solo se recupera a Alonso Sánchez de Huelva, predescubridor de América, como reza en la portada del libro, sino que recuperamos igualmente la figura de Gustavo Castillo Rey. Una iniciativa plausible de su familia y amigos, que no dudan en emprender otras recuperaciones, como lo es también en la pintura a sabiendas de que no es fácil, porque todo está muy disperso por el sentido siempre desprendido que tuvo en vida. Se recordó ayer otro gran trabajo del que hoy se tiene referencia pero que no se sabe dónde pudiera estar, como es la visión cromática de Platero y yo.

Ahora es la Diputación de Huelva la que abre este camino de recuperación del legado del escritor, historiador y artista consumado. La diputada del Área de Cultura de la Diputación de Huelva, Lourdes Garrido, acompañada por Francisco Galván y familiares de Gustavo Castillo Rey, aseguró en la presentación que esta publicación que "es un homenaje a Alonso Sánchez, pero también al autor del libro, por el reconocimiento y la admiración que se ganó a pulso de esta tierra".

La diputada recordó que "mucho se ha escrito de la historia de Pedro Alonso Niño, de los hermanos Pinzones y de todos aquellos que acompañaron a Cristóbal Colón en las naves descubridoras. Sin embargo, a lo largo de todos estos años se han quedado en el camino otros muchos personajes ilustres como Alonso Sánchez. Por eso, este libro quiere profundizar más en la imagen y en la historia de ese gran personaje onubense".

Francisco Galván señaló que en Huelva se conoce a Alonso Sánchez asociándolo solo a una calle, un instituto o un parque, pero gracias a esta obra se va a conseguir "llenar ese vacío de conocimiento que hay sobre un ilustre paisano". Plantea, como lo hace el autor, que es una empresa con dificultad, que arranca con la cita de Inca Garcilaso de la Vega, según el cual, cerca del año 1484, cuando Alonso Sánchez regresó moribundo de unas tierras lejanas a las que una gran tempestad le arrastró a las isla de las Azores donde residía Colón. Antes de morir le contó los pormenores de su periplo oceánico, que le llevó a América. Galván asegura que "se trata de un libro con un gran rigor histórico, bien expuesto y con los planteamientos perfectamente defendidos". Llegando el autor a dejar abierto el final a una reflexión de cada lector y a invitar a otros historiadores a seguir con nuevas investigaciones.

La hija del autor María Isabel Castillo tuvo palabras de agradecimiento para todos los que han hecho posible que este libro saliera a la luz, así como a la persona que guardaba el manuscrito de la obra y que ahora lo facilitó. Agradeció a su padre todo lo que aportó a la ciudad y lo que enseñó en tantos temas históricos, así como en la pintura. No descartó que se puedan hacer otras iniciativas para recuperar su legado.