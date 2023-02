Grupos que se lo ganan a pulso desde su primera actuación en el Gran Teatro

Van pasando los días y se van quemando etapas, todo se reinventa y se vuelve a nacer. Esto sirve también para el concurso, si eres de los conformistas nunca llegarás lejos, siempre hay un punto de aprendizaje y alguien que te dice algo estás haciendo mal. Siempre he dicho que la opinión que vierto aquí es una opinión personal, que no tiene que ser la verdadera, de hecho no lo es. Los grupos se lo curran, unos mucho más que otros y no sería justo que a esos que se parten las gargantas en los ensayos sean tratados así. Eso sí, hay grupos que necesitan muy poco para montar una buena agrupación y otros aunque se lleven ensayando veintidós horas seguidas no dan ni para un estribillo.

¡Ojú!, que perorata, el día se presenta calentito, los incondicionales de los grupos hacen que hoy el ambiente sea buenísimo. A priori los grupos de hoy optan a todo y además se lo han ganado a pulso el primer día. Hoy toca refrendado.

Siempre hay alguno que se relaja demasiado y llegan los problemas.

Abrieron el telón los muchachos suicidas, no mejoraron el pase de preliminares.Desde Punta, la comparsa Los nadie, esta gente sí sabe, se sacaron dos auténticos lujazos de pasodobles, el segundo dedicado a Superhugo estuvo de categoría.

Los superhéroes jubilados hicieron las delicias del respetable. Esta gente se relajaron tanto que parecía que estaban en un balneario, siguen con sus parodias. Me encantó ver a la murga Independiente, cómo le dedicaban un pasodoble, estaba hasta Felipe, El 'gitano', que ya han tenido poder de convocatoria.

El pelotazo de la noche lo dio el coro La jugada maestra, no voy a decir nada más de lo que dije en su primera actuación, bueno sólo una cosa, se han superado.

El cuarteto dejó para la final su mejor parodia, hoy han hecho faena de aliño, eso sí, dos buenos cuplés.

Mañana más.