Un paso más para la llegada del Grado de Medicina a la Universidad de Huelva

Un paso más hacia la implantación del grado de Medicina en Huelva. La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha hecho entrega al consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, del informe previo a la verificación del Grado de Medicina en la Onubense.

El acto, que se ha celebrado en la recién inaugurada sala acristalada de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ha contado con la asistencia de la delegada del Gobierno de la Junta en Huelva, Bella Verano, el secretario general de Universidades Ramón Herrera, el vicerrector, Manuel Mañas y la vicerrectora de profesorado, Yolanda Navarro.

El informe, según lo ha calificado la rectora, "es un trámite muy inicial y apenas el inicio del largo camino administrativo" hacia la implementación del grado de Medicina en la Universidad de Huelva. Un trámite que culminará, si las planificaciones son correctas, "con la primera promoción en el curso 2024/2025".

Peña ha hecho hincapié en la importancia de este primer paso administrativo que comenzó en el año 2010 cuando la Universidad de Huelva solicitó a la Junta de Andalucía la implantación del grado sanitario en la provincia, tal y como hicieron ese mismo año las universidades de Almería y Jaén. "Hay una gran demanda de Medicina en Huelva y muchos estudiantes que quieren estudiar no encuentran plaza y bien se tienen que ir fuera o bien tienen que optar por las universidades privadas", ha explicado la rectora para razonar la idoneidad del grado en Huelva. "A pesar de contar con el sí de la Junta, el repunte de la crisis económica obligó a paralizar los trabajos, ahora entendemos que la coyuntura vuelve a ser favorable por eso hemos creído oportuno recuperar esta idea que se inició cuando aún era rector Francisco José Martínez".

Además de una respuesta a la demanda, la implementación del grado de Medicina supone la mejora del sistema sanitario público general. "Hay una necesidad de profesionales sanitarios ante una prospectiva de agravamiento en los próximos años y parecía de urgencia ampliar la oferta de plazas en las facultades públicas e iniciar los grados en el resto de universidades andaluzas", ha asegurado la rectora. Para la Universidad de Huelva, además, "implica mantener un cierto nivel de homologación con universidades hermanas como Almería y Jaén".

Un título con todas las garantías

La rectora ha puesto en valor la importancia de poder favorecer sinergias con el sistema hospitalario de Huelva. "Contamos tres hospitales cercanos que pueden garantizar un correcto desarrollo de prácticas que permitan al alumnado completar su formación", ha valorado Peña. "Además de infraestructuras, sabemos que estos hospitales tienen profesionales con altísimo nivel y que no nos va a faltar el profesorado" en unos estudios a los que ha calificado de "tractores" por la facilidad con que impulsan la investigación y otros aspectos de las ciencias de la salud.

La implantación del Grado, según ha valorado Peña, cuenta con el apoyo de la consejería. "Nos han animado a trabajar en todo momento y nos ha dado elementos de tranquilidad". Para lograr que Medicina sea una realidad en Huelva, la Universidad ha elaborado un primer estudio sobre la oportunidad de la titulación, las necesidades y los recursos necesarios. "Para nosotros es muy importante que la titulación de Medicina no fuese una lastra para otros aspectos como la estabilización de nuestra plantilla temporal un problema que hay que abordar". A partir de la entrega de este informe, la Universidad esta trabajando ya en la confección de la memoria de verificación de la titulación, el siguiente paso. "En todo momento estamos hablando de titulación que será gestionada por la Facultad de Enfermería, no de Facultad de Medicina", ha aclarado la rectora. "Una facultad implica ahora mismo unos costes que no son ni necesarios ni asumibles en la actualidad"

En resumen, ha aclarado la rectora, "se trata de ofertar un titulo con todas sus garantías de calidad. Un título que nos permita tener muy buenos médicos. Esa es nuestra obsesión. Una formación de calidad". Para ello, "tenemos confianza en el nuevo modelo de financiación del que va a depender todo el proceso".

"Queremos que los médicos de Huelva se formen aquí"

Sobre dicho modelo, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha dicho que "confían en aprobarlo a finales del mes de abril o principios de mayo" y que este permitirá a las universidades "cumplir con su función vertebradora de la sociedad".

El nuevo modelo, ha explicado el consejero, "permitirá hacer justicia con universidades como la de Huelva" porque "ninguna universidad andaluza sobra". Con los modelos anteriores "se partía de una situación de desventaja" mientras que ahora se va a apostar "no por un proceso de intervención sino por otro de financiación adecuada en el que se incluye el grado de Medicina para la Universidad de Huelva aprobado desde 2010".

Para esta titulación sanitaria "tenéis todo nuestro apoyo", ha afirmado el consejero. "Hoy podemos decir que el proyecto será una realidad para el curso 2024/25. Hay 30 estudiantes de Huelva estudiando ahora en otras provincias o Comunidades Autónomas y queremos que los próximos se puedan formar aquí, que no tengan que salir fuera"

El grado, según ha detallado el representante de la Junta, contará con todas las directrices europeas. "Vamos a pasar a tener una oferta de 286 plazas para todos los andaluces con un 10% más en todas las facultades que ya existen y las nuevas plazas de las universidades de Huelva, Almería y Jaén", además esperamos que desde el Gobierno central se flexibilice el modelo del MIR para que la salida y la continuidad de los sanitarios sea cada vez mejor.

Acerca de donde se ubicará el primer curso de la titulación, la rectora ha abierto la posibilidad de que sean las instalaciones de La Rábida las que acojan a estos primeros estudiantes hasta que pueda estar disponible un nuevo edificio específico para Medicina.