Gracias, Huelva.

Estas son mis primeras líneas tras haber sido muy honrado y gratamente sorprendido con el nombramiento como Hijo predilecto de Huelva. Me vinieron a la mente los versos de Juan Ramón: "Gracias, te las doy siempre. ¿A quién las doy? / A la belleza inmensa se las doy". A la belleza de este acto de reconocimiento del Ayuntamiento de Huelva, mi ciudad, con algunos de sus hijas e hijos.

Pensé, de inmediato, en mi padre y en mi madre, que aun habiendo nacido en Gibraleón y Aljaraque se sentían tan orgullosos de nuestra ciudad. Y en mi hermano Alfonso, que se dedicó a intentar mejorarla desde su responsabilidad como delegado de Educación y luego desde la Consejería. Ellos ya no están con nosotros, como tampoco algunas de las personas que contribuyeron a forjar mi personalidad, como doña Rosita Barrios Balboa, mi primera maestra. A todos ellos quiero dedicar este reconocimiento. También a quienes sí nos acompañan, con mención muy especial para toda mi querida familia y entrañables amigos.

Recordé momentos fundamentales para mí en Huelva: la solidaridad en las campañas de lectura que con solo 14 años pusimos en marcha algunos estudiantes en Las Colonias y en la Barriada de Navidad; la lucha por la democracia y por la libertad, que llevó al procesamiento por el Tribunal de Orden Público del franquismo a Gabriel Travé, Luis Miguel Arroyo y a mí cuando hacíamos el COU en 1973. En La resistencia andaluza ante el TOP en Andalucía 1963-1976 se indica que fui el más joven de las 800 personas procesadas por luchar en nuestra tierra contra la dictadura. Por ello, aunque conseguí el Premio Nacional de Bachillerato, que me permitía hacer cualquier carrera, no pude entrar de inmediato en la Universidad.

Luego, en los años de ausencia de Huelva, nuestra ciudad y sus proyectos estuvieron si cabe aún más presentes en mi vida: como coordinador general de la Gran Enciclopedia de Andalucía, en la que procuré que Huelva estuviera muy bien reflejada; cuando dediqué mi Tesis de Licenciatura a Juan Ramón y trabajé con entusiasmo en el primer gran congreso literario de la democracia: el del centenario de nuestro Premio Nobel en 1981 (luego nunca he dejado de trabajar sobre él ¡gracias por el Perejil de Plata de 2004!); a través de mi presencia en el mundo editorial como fundador y presidente de la Asociación de Editores de Andalucía, Alfar y Editoriales Andaluzas Unidas.

En mi vida académica y en todo el proceso de puesta en marcha de la Facultad de Comunicación, Huelva y muchos de sus jóvenes estudiantes, hoy en altas responsabilidades, fueron motor e impulso de mi trabajo. Luego vendría la colaboración con la Universidad de Huelva, que generosamente me entregó su Medalla en 2010 y a la que muy recientemente he donado mi biblioteca y videoteca, con la que sigo vinculado, especialmente con los proyectos impulsados por José Ignacio Aguaded, la revista y el grupo Comunicar, que me distinguió como socio de honor.

Gracias a la colaboración con extraordinarios compañeros del mundo de la cultura, de la comunicación y de las letras he estado en nuestra tierra en momentos muy especiales: hice el Pregón de la Feria del Libro; llevé a Francisco Ayala para ofrecerle un homenaje y presentar el primero de los Cuadernos de la Placeta; he vivido con ilusión los grandes proyectos de Rafael Terán y he tenido el honor de recibir el Premio Ángel Serradilla de la Asociación de la Prensa (2018).

Ahora, este reconocimiento tan especial para mí es un nuevo acicate para seguir trabajando con ilusión, con esperanza frente a toda adversidad o desencanto. Por nuestra tierra y, desde ella, por Andalucía, España y la Humanidad.

Quiero terminar con palabras de un poema que escribí para la antología Huelva es verso: “Yo nací en un lugar donde las aguas cantan;/ donde las aguas brillan y sobre el mar se vuelcan. / En un lugar de encuentro de dos ríos que abrazan/ el océano inmenso de la vida y la muerte (…) Hoy te evoco, feliz, /desde la orilla inmensa de la vida”.

Gracias, Huelva.