González destaca que el PP ha ganado en tres elecciones consecutivas en Huelva

"Estamos muy satisfechos del trabajo que hemos realizado en la campaña electoral y de los resultados obtenidos en la provincia de Huelva". Así lo manifestó el presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, en la valoración de los resultados de las Elecciones Generales. González destacó que el Partido Popular ha ganado en tres elecciones consecutivas en Huelva: las autonómicas, las municipales y ahora las generales, "se consolida la tendencia del PP a nivel provincial".

Resaltó que en esta Elecciones Generales, el PP ha ganado en 23 municipios de la provincia de Huelva, "nunca en unas Elecciones Generales habíamos ganado en tantos municipios". Indicó que "93.400 ciudadanos han dicho sí a un cambio de Gobierno a nivel nacional, al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo. 93.400 ciudadanos de la provincia de Huelva han dado su confianza al PP". Explicó que son 43.948 votos más que en los anteriores comicios, lo que supone "un incremento de 16 puntos".

El PP ha ganado en estos comicios en los municipios de Sanlúcar de Guadiana, Cumbres de Enmedio, Rosal de la Frontera, Higuera de la Sierra, Lucena del Puerto, Manzanilla, Cortegana, Rociana, Ayamonte, Villalba del Alcor, Almonte, Cumbres Mayores, Lepe, Moguer, Punta Umbría, Villablanca, Cartaya, La Palma del Condado, Niebla, Aljaraque, Huelva, Isla Cristina y en Palos de la Frontera.

Señaló que "hace cuatro años el PP era la tercera fuerza política en la provincia de Huelva y ha pasado a ser la mayoritaria, la primera fuerza política en la provincia. En Huelva los ciudadanos han dicho no a las políticas de Pedro Sánchez y han dicho sí a la llegada del AVE a Huelva y a esas obras de infraestructuras tan necesarias para la provincia".

Destacó que el PP es la única formación política en Huelva que "ha crecido en número de votos y de escaños, de un diputado nacional ha pasado a dos diputados, lo mismo en el Senado, de un senador a dos, nos hemos quedado a tiro de piedra del tercer senador, a escasos doscientos votos".

González incidió en que "el PP gana las Elecciones Generales en la provincia de Huelva y se consolida como la formación política favorita de los ciudadanos en tres elecciones consecutivas" lo que "nos llena de orgullo, de satisfacción y nos da ánimo para seguir trabajando como hemos venido haciendo hasta ahora, por los intereses de la provincia y de todas las personas que viven en cualquier rincón de esta maravillosa provincia".

Respecto a los resultados a nivel nacional, subrayó que "veníamos de estar muy por debajo de los cien diputados, es una victoria hegemónica del PP a nivel nacional, los ciudadanos lo han dicho claro: quieren un cambio a nivel nacional, en la forma de gobernar y espero y deseo que se acate la voluntad del pueblo español, que quiere nuevos aires en Moncloa y los nuevos aires los representa la formación política más votada que es el Partido Popular, y el líder político más votado que es Alberto Núñez Feijóo, la victoria ha sido rotunda y contundente por parte del PP".

Manifestó que "temo por el futuro del país, por la estabilidad y la integridad territorial de España, por la situación económica de España, temo un nuevo gobierno frankenstein de izquierda, que ha dado de sí lo que ha dado de sí, también temo por la provincia de Huelva, no puede esperar cuatro años más a un gobierno que se olvida permanentemente de ella; el turismo de Huelva no puede esperar cuatro años más a la llegada del AVE; los agricultores, la industria, el sector turístico no pueden esperar cuatro años más a que se ejecuten las obras del desdoble del Túnel de San Silvestre, del trasvase al Condado o de la Presa de Alcolea".

El presidente provincial del PP denunció que "el PSOE, Sumar y los partidos de izquierda quieren un estancamiento en las cuestiones socioeconómicas en la provincia de Huelva, por tanto espero que se acate la voluntad del pueblo español, que ha sido clara y contundente, que gobierne el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo".

Por su parte, la diputada nacional electa, Bella Verano, que agradeció "a todos los ciudadanos que nos han dado ese voto de confianza para que seamos la fuerza más votada en la provincia de Huelva", apuntó que ahora toca "la responsabilidad de responder a esas personas que nos han apoyado y que han depositado su confianza en nosotros". Aseguró que "mi compromiso es Huelva, vamos a trabajar en Madrid por las infraestructuras hídricas, el Tren de Alta Velocidad y la regeneración de las playas, las cosas que necesita la provincia y que nos han pedido los ciudadanos, peticiones que no se han cumplido en cinco años. Nos comprometemos a trabajar desde el minuto uno en Madrid".