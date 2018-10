El Gobierno se reunirá con Acciona para desbloquear las obras del Archivo Provincial

La respuesta del Gobierno central a una pregunta formulada por los diputados onubenses José Juan Díaz Trillo y Pepa González Bayo sobre la situación del expediente administrativo de las obras del Archivo Histórico Provincial arroja luz sobre la complicada y enrevesada situación de estos trabajos, paralizados a pesar de que, hace justo un año, el Congreso aprobó una PNL presentada por los mismos congresistas en la que pedían la reanudación de los trabajos.

Según la respuesta del Gobierno, a la que ha tenido acceso Huelva Información, la paralización de la obra fue "una decisión unilateral" de la empresa adjudicataria responsable de su ejecución, que presentó ante la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), un escrito en el que solicitaba la nulidad del contrato de obras y una indemnización por importe equivalente a la obra ejecutada.

Con fecha el 21 de abril de 2017, se emitió una resolución por el presidente del citado organismo, que fue informada previamente por la Abogacía del Estado, en la que se acordó que "no había lugar para declarar la nulidad del contrato ni a iniciar la liquidación del contrato".

Así, se ordenó que se continuase con la ejecución del proyecto vigente, que se presentara un nuevo programa de trabajo que permitiera concluir la obra en el plazo previsto, y se imponían "penalidades diarias desde el 28 de marzo por la demora en el cumplimiento de los plazos parciales, por un importe de 1.055 euros al día", hasta que se presentase el nuevo programa de trabajo y se constatase la reanudación de la obra.

Según precisa el Gobierno, la constructora recurrió dicha resolución ante el Juzgado Central de los Contencioso- Administrativo número 2 de Madrid. El expediente se trasladó desde el MECD al juzgado a finales del mes de julio de 2017 y, en el mes de septiembre de ese año, la Gerencia inició el expediente de resolución del contrato adjudicado a Acciona, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos.

"Tras recabar todos los informes necesarios, y pendiente de remitirse el expediente al Consejo de Estado -último informe previo a la resolución del contrato- la empresa Acciona manifestó su interés en retomar la obra, por lo que se van a realizar las reuniones precisas para valorar dicha posibilidad", concluye la respuesta gubernamental.

Tanto en el caso de que se llegue a un acuerdo con la contrata, como en el caso de que finalmente se proceda a la resolución del contrato, "los plazos se van a ver obligatoriamente afectados", según señala el Gobierno en su respuesta a la pregunta del grupo socialista por el Huelva en el Congreso. Sin embargo, el coste económico del proyecto "no resulta afectado por la demora en su ejecución". No obstante, en el caso de que se apostase por una nueva licitación, serían las ofertas económicas que formulasen las empresas que participasen en el futuro concurso las que podrían diferir de la actual adjudicación a Acciona. La inversión en esta actuación del Gobierno central, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es de casi 6,4 millones de euros y el plazo de ejecución era de 42 meses, por lo que las obras deberían finalizar a finales de este año, lo que evidentemente no ocurrirá.

La formalización de la firma del contrato para la ejecución de las obras se realizó en diciembre de 2014 y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 31 de enero de 2015. Pero no fue hasta febrero de 2016 cuando empezaron las obras de un edificio (junto a la Peña Flamenca de Huelva, con una superficie sobre plano de 2.033,45 metros cuadrados) que contará, según la información disponible en el área de Archivos de la Consejería de Cultura de la Junta, en la planta baja con el área de recepción, consulta y difusión, con un amplio vestíbulo que permitirá el acceso tanto al salón de actos, con capacidad para 150 personas, como a la sala de consulta, la sala de exposiciones y a un aula didáctica.

En la primera planta se ubicará el área administrativa, donde irán los despachos de dirección, técnicos, administración, sala de informática, sala de reuniones y resto de dependencias sirvientes. Entre la planta baja y la primera planta se encuentra una entreplanta que en este extremo está ocupada por un vacío sobre el vestíbulo, salón de actos y sala de exposiciones.

La construcción de la nueva sede del Archivo Histórico Provincial, que hasta la fecha ha permanecido provisionalmente en dos locales de la calle San Sebastián, estaba en estado avanzado hasta que se paralizaron las obras en el verano del pasado año. A principios de 2017 los trabajos de construcción se desarrollaban a buen ritmo y se encontraban en ese momento al 19,5% de su ejecución, según la información facilitada entonces por el Gobierno central.