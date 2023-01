Gloria Puy: "El cáncer no hay que llevarlo en la cabeza, sino en el bolsillo"

Positividad y esperanza cimentan el mensaje que la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) lanza a la población en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el próximo 4 de febrero. Los avances científicos, la prevención y la detección precoz hacen prever a los expertos que en 2030 el porcentaje de supervivencia a un tumor será del 70%, un porcentaje nada desdeñable que permite afrontar la enfermedad con mayor optimismo. La presidenta de la AECC Huelva, Gloria Puy, repasa en 'Huelva Información' sus cuatro años al frente de la asociación, las lecciones que le ha dejado la enfermedad y los actos programados para la próxima semana con ánimo de visibilizar y concienciar a la población sobre el cáncer.

- ¿Qué fue lo que le hizo interesarse por la Asociación Española Contra el Cáncer?

- Empecé a colaborar con la asociación hace seis años porque tuve que afrontar la enfermedad en primera línea con una persona muy cercana a mí. Fue ahí cuando me di cuenta de lo duro que es el cáncer y de lo necesario que es tener apoyo. Al haber recibido tanta ayuda, me vi en la obligación de responder y me puse en contacto con la asociación para trabajar como voluntaria. Mis inicios fueron como responsable del Comité de Acción Social y, desde hace unos cuatro años, asumo la presidencia de la AECC Huelva, labor que compagino con mi presencia en el Consejo Nacional.

- ¿Con qué enseñanzas se queda de todos estos años?

- Cuando colaboras con una asociación, al menos con una como esta, recibes mucho más de lo que das. Quita mucho tiempo, pero a cambio te da infinitas satisfacciones. Conoces a gente que está atravesando la enfermedad y a sus familias, la dignidad con la que enfrentan las buenas y malas noticias, el sacrificio de las personas que están al lado de los pacientes y, además, a tantísima gente que sale adelante y se va curando. Lo mires por donde lo mires, es una satisfacción plena lo que me da. Estoy muy orgullosa porque formamos parte de un todo, donde estamos al servicio de las personas desde hace 60 años.

- La AECC sigue en constante crecimiento, pero ¿cuáles son los próximos retos?

- Estamos muy contentos en ese sentido, porque ya somos 4.970 socios en toda la provincia de Huelva. Además, también hemos aumentado el número de recursos materiales. Ahora tenemos puesto el foco en el cambio de sede porque la actual, en la que estamos desde hace 30 años, no es adecuada para las actividades que estamos realizando y para las que queremos proyectar. Queremos seguir creciendo y llegar a un número mayor de personas, de manera que la población de Huelva se conciencie de los importante que resulta tener unos hábitos saludables, una alimentación adecuada, el ejercicio físico y la colaboración con entidades como la nuestra, así como el efecto tan perjudicial que tiene el tabaco.

- La prevención es, precisamente, una de las principales líneas de trabajo de la AECC Huelva. ¿Cuáles son las otras?

- Además de esta labor de concienciación, trabajamos el acompañamiento a familiares y pacientes, así como la investigación. Por un lado, contamos con tres psicólogas que prestan ayuda psicológica a la persona con cáncer y a su entorno, a las que se une una trabajadora social encargada de detectar las necesidades de estas personas. De otro lado, contamos con una fundación científica a la que, cada junta provincial, destina el 18% de los ingresos para la investigación oncológica de calidad. Este último año hemos aportado 20 millones de euros, cantidad reunida entre todas las juntas provinciales.

- ¿Falta aún sensibilización?

- Generalmente, están más sensibilizadas las personas que lo han padecido o que tienen a una persona cercana que la atraviesa o la ha atravesado, dado que, cuando la vives de cerca, estás mucho más concienciado. La realidad es que las cifras son alarmantes, cada vez es mayor el número de casos que se diagnostican y, por ello, promovemos pautas de conducta que ayuden a prevenir, en la medida de lo posible, la aparición de la enfermedad.

- ¿Cómo pueden acceder los pacientes a la AECC Huelva?

- Por una parte, tenemos relación con los pacientes del hospital, donde acuden todos los días voluntarios a atender a aquellos que tienen enfermedades oncológicas. Nuestros profesionales son personas que llevan mucho tiempo en la asociación y, muchos de ellos, sensibilizados por experiencias personales al haber visto la enfermedad de cerca. Además, también pueden llegar a nosotros a través de nuestras juntas locales, repartidas por toda la provincia onubense, además de por el teléfono de atención a nivel nacional (900 100 036), operativo las 24 horas del día durante los 365 días del año. Llegamos a todos ellos con cariño, esfuerzo y mucha dedicación.

- ¿Qué actos promoverá la Asociación en Huelva para el Día del Cáncer?

- Todas las juntas locales de Huelva, una treintena, organizan la iluminación en color verde de las fachadas de los edificios emblemáticos. También se llevará a cabo actos institucionales en la puerta de ayuntamientos con la presencia de representantes de la asociación, políticos, empresas colaboradas, voluntarios y pacientes, momentos en los que tendrá lugar la lectura de un manifiesto institucional o de un llamamiento de los pacientes a la sociedad. Del mismo modo, se contemplan mesas informativas, representaciones de lazo humano o visualización del lema de la campaña de este año Todos Contra el Cáncer.

- ¿Qué tumores son los que mayor prevalencia presentan en Huelva?

- Al igual que sucede en el resto de España, los cánceres de mama, colon y pulmón son los de mayor prevalencia, si bien no hay aún datos concluyentes que lo justifiquen.

- A nivel nacional, diga un desafío que tenemos por delante en relación al cáncer.

- Lograr la equidad, lo que significa que todas las personas que atraviesen la enfermedad tengan derecho a recibir la misma atención con los mismos recursos. Pretendemos que el código postal no sea determinante a la hora de abordar el cáncer y que, vivas donde vivas, tengas derecho a los mismos tratamientos, diagnósticos y ensayos clínicos. Por ejemplo, aún hay diferencias entre comunidades autónomas y provincias, como sucede en los programas de cribado de prevención del cáncer de colon, los cuales no están implementados de la misma manera en todas las autonomías. Por ejemplo, en Andalucía sí que funciona muy bien. Al igual que funciona genial el Servicio de Oncología del hospital Juan Ramón Jiménez, reconocido recientemente con la acreditación más prestigiosa del mundo.

- ¿Hay aún rechazo social al cáncer?

- Pienso que hay muchas personas que no quieren contar que son pacientes porque creen que es una lacra y, de hecho, no quieren ni que sus familiares más directos se enteren de ello. Todavía hay cierto tabú y rechazo social. Es por ello que cada persona lleva la enfermedad de una manera diferente y tenemos que respetarlo.

- Se dice que la enfermedad une.

- Aquí sale lo mejor y lo peor de cada uno, pero en la mayoría de los casos sí que suele unir a las personas. En España somos solidarios y la familia y los amigos se unen en torno al paciente para prestarle ayuda y apoyo. En el caso de las personas mayores, sí que vemos muchas veces situaciones de soledad y trabajamos con ellos para que no se sientan solos. Son personas que no han tenido hijos o que residen fuera, o bien pacientes cuyos cónyuges han fallecido.

- ¿Es optimista respecto a la erradicación de la enfermedad?

- Estoy segura de que vamos a erradicarla. De hecho, nuestro mayor éxito sería que no hiciese falta la asociación porque no hay asociaciones de enfermedades que ya se han superado como sucede, por ejemplo, con la gripe. Estamos haciendo increíbles avances científicos y la previsión es que en 2030 el nivel de supervivencia sea del 70%. Por tanto, el mensaje que debemos enviar tiene que ser de esperanza. Nos centramos a veces en los datos que ponen sobre la mesa la realidad del cáncer y las altas cifras, pero lo cierto es que los pronósticos son cada vez mejores. De este modo, prefiero que los datos relativos a personas que superan la enfermedad se impongan sobre la cifra de casos de cáncer que hay, que también es importante porque nos da una visión de la incidencia.

- A menudo se emplea el verbo "luchar" para hablar sobre los pacientes de cáncer. Un verbo que puede implicar vencedores y vencidos...

- Considero que tal vez no sea el verbo más adecuado. Me gusta más 'afrontar', creo que es el perfecto para hablar del cáncer.

- ¿Qué le diría a una persona que se acaba de enterar que le han diagnosticado cáncer?

- La daría un mensaje de esperanza. Primeramente, le diría que nos tiene aquí. También le diría que se informe porque es bueno saber que te sucede y, además, que tenga confianza plena y absoluta en los médicos, así como que tiene que normalizar su vida en la medida de lo posible. Si puede, que siga trabajando y mantenga sus relaciones sociales. Hay que llevar por delante la idea de que el sofá es lo peor, tanto a nivel físico como psicológico. En definitiva, que no lleve la enfermedad en la cabeza, sino en el bolsillo.