Gaviño lamenta la "inacción" de la Junta ante los pacientes oncológicos que "no están recibiendo tratamiento"

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, se ha referido este lunes en rueda de prensa a la problemática planteada por el PSOE de Huelva con respecto a algunos pacientes oncológicos que "no están recibiendo el tratamiento de quimioterapia", al "no contar con sillas para ello", y ha lamentado la "inacción" de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y que "no haya hablado con los pacientes para confirmar que esto está pasando".

Asimismo, Gaviño ha dicho que, con esto, el Gobierno andaluz "lo único que está demostrando es que no escucha a los andaluces", así como ha aseverado que el PSOE "sí lo va a hacer desde la oposición, siendo útiles para ayudar a los ciudadanos".

Además, ha señalado que esto "no solo se da en los pacientes oncológicos", sino "también a los que necesitan diálisis, que van a sus centros concertados y que tienen que esperar una hora a las 16:00 a pleno sol porque no pueden entrar".

Por otra parte, en materia de educación, Gaviño también ha querido señalar que el curso escolar comienza "con menos aulas, con menos docentes y con solo un 3% de aulas climatizadas, cuando la ley se aprobó hace dos años" y ha apuntado que el PSOE sigue solicitando que se baje la ratio "como una forma de mejorar la calidad de la educación pública" que seguirán "defendiendo".