“Estamos abiertos a cualquier tipo de alianza, pero deber ser un ‘win to win”

–En mayo de 2017 asumió la presidencia de la Caja Rural del Sur, ¿pensó entonces que iba a ser como ha sido?

–Cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia. Cuando mi padre dijo al consejo “me voy para disfrutar de mi familia” y el consejo decidió que fuera yo, me tuve que retirar unos minutos porque me emocioné al tener la sensación de que finalizaba una etapa para mi padre. Eso me dejó desolado. No sabía entonces la envergadura de ello [a pesar de que llevaba 19 años como consejero], no podía tomar conciencia de la realidad... Este algo más de año y medio, ni en mis mejores sueños podía imaginarlo. Contar con los consejeros, la dirección general ... Es un honor.

–Y eso que está en evaluación continua.

–Las entidades financieras son como el toreo, te evalúan en cada toro y si falla uno..., la tarde se arruina. Estamos en un proceso permanente de fiscalización de nuestras acciones y siempre hay que tener autocrítica porque seguro que algo dejamos siempre por detrás.

–Pero un año más cierran con mejoras en todos los ratios.

–Ha sido un ejercicio muy positivo en muchos aspectos, no solo en resultados. Hemos crecido en volumen de negocio, excedente cooperativo, también en clientela. Es fruto de una implementación de medidas que persigue incardinar una metodología y abrir la perspectiva del negocio hacia el resto de la sociedad andaluza.

–¿Es un reajuste de objetivos?

Seña de identidad "Buscamos abrir la perspectiva del negocio a toda la sociedad andaluza, a todos los sectores productivos” "La prudencia, no el conservadurismo, es esencial en cualquier negocio, más en el financiero”

–Significa que todos los sectores productivos y familias andaluzas vean en la caja una entidad moderna, perfectamente adaptada a las necesidades de cualquier actividad, con un muy neto objetivo que es la mejorara del entorno de nuestra sociedad. Para ello hay que dotar de un refresco de las normas, ajustar nuestro objetivo (en el sentido de puntería) para hacerlo más efectivo.

–¿Se abren ahora más a la empresa?

–Sobre todo. Pero también es decisivo el acercamiento aún más para definir nuestros objetivos. Nacimos en el sector agrario, nos especializamos en el agroalimentario pero hacemos una banca universal desde siempre. Hemos tenido unos valores que nos han llevado a no tener que molestar a nuestra clientela, ni a las administraciones para que vengan a ayudarnos a las cajas rurales, a todas, en tiempos de crisis.

–¿Quiere decir que no han recibido un sólo céntimo?

–Exactamente. No se ha recibido ni un sólo céntimo, tampoco se ha precisado y ese valor de intentar hacer bien las cosas y el no ser un lastre para la recuperación de un país es un buen ejemplo, una carta de presentación de hacer las cosas con mesura, no con conservadurismo, sino con prudencia, que es esencial en cualquier negocio, y más en el financiero.

–Pero es que además se adelantan y ponen en marcha mecanismos como el MIT. ¿Se puede entender como un fondo de solidaridad ?

–El Mecanismo Institucional de Protección (MIT) viene a ser una vacuna privada, constituida y hecha por las cajas para darnos cobertura en caso de controversia, en caso de fallo, para las treinta cajas rurales asociadas. Fue tan novedoso que se tuvo que crear una norma específica para ponerlo en marcha. A partir de entonces, hay un control y supervisión en doble dirección y eso va a dar mejor solvencia de gestión.

–Nada que ver con el SIP.

–El SIP fue para evitar que se hundieran cajas de ahorros y hubo fusiones frías. El MIT es crear un fondo de solidaridad en el que se aporta en función del tamaño de balance y eso es como un botiquín de primeros auxilios.

–Su tamaño también les diferencia. ¿No se plantean nuevas alianzas?

–Estamos abiertos a cualquier tipo de alianza, pero deber ser un win to win [que todas las partes salgan beneficiadas] y no un win to lost [una de las partes gana y la otra pierde] y mucho menos un lost-lost [ambas pierden]. Entendemos que nuestros socios vecinos, como pueden ser nuestras cajas rurales más cercanas, tienen con una situación tan buena como la nuestra, y hoy no tenemos esa necesidad. Si algún día ocurre será porque dos entidades se han puesto de mutuo acuerdo.

–¿Le preocupa la concentración del sistema financiero?

–Junto con Holanda y Grecia somos el tercer país con mayor concentración financiera de Europa y eso tiene sus riesgos, tendrá su ventajas, pero tiene sus riesgos.

–¿Y las entidades financieras virtuales?

–El sistema financiero, que ha sido denostado injustamente, es esencial para la sociedad... Lo cierto es que de hace un tiempo para esta parte hemos visto cómo han germinado entidades financieras virtuales. A nosotros nos sorprende cómo se nos exige tantísima transparencia, regulaciones, aprovisionamientos y hoy en Europa hay más de 1.500 Fintech (Tecnología Financiera) sin regulación... Nos inquieta. La financiación virtual debe estar sometida a una regulación, está muy bien, pero debe estar regulada por la propia seguridad de los usuarios. La única diferencia con la tradicional es que no tienen oficina.

–¿Lo mejor del año?

–Sentirme honrado por quien represento. No somos una máquina perfecta, ni lo vamos a ser, pero sí tenemos permanentemente como objetivo la mejora continua y eso da sus frutos.