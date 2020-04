García-Palacios alerta de la quiebra de empresas que dejará el Plan de Sánchez

“Ineficaces”. Así calificó el presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios, las medidas planteadas por el Gobierno central en su Plan de Desescalada. García Palacios señaló que “esperábamos otro tipo de protocolo, es un faseado que hace una serie de licencias a distintos sectores y a la población, en definitiva, para la movilidad, que percibimos que no se ajusta a la realidad”.

El presidente de la FOE indicó que para que haya economía tiene que haber una cobertura “lo más garantista posible” hacia las empresas, “ir abriendo poco a poco es como si a un sediento le diéramos de beber gota a gota y eso al final no sólo no calma la sed sino que además crea unas expectativas, que son falsas porque la realidad es abrumadora y contundente. Una desescalada así lo único que va a llevar es a incrementar el número de empresas que vayan a la quiebra”.

Según García-Palacios, el hecho de permitir a hoteles, bares y restaurantes y a otros sectores productivos, como parte de la industria, la automoción, y el sector transporte, retomar la actividad con un máximo de entre el 20 y el 30% de la ocupación o del servicio que pudiera dar, responde a “un profundo desconocimiento o falta de información de cómo funcionan las empresas y los autónomos”.

Subrayó que en una situación como la actual “con alrededor de cuatro millones de parados y millón y medio de autónomos prácticamente sin actividad alguna”, proponer este tipo de fases “nos parece un despropósito”. En este sentido, lamentó que no se haya contado con los agentes sociales, con las organizaciones empresariales.

El presidente de la FOE incidió en que permitir que los hoteles, bares y restaurantes, “que son los que están esperando como agua de mayo una posible apertura”, abran con unos requisitos y limitaciones “no se sostiene porque está muy alejada de la realidad económica y viabilidad empresarial”.

Manifestó que “pensar que un hotel, bar, restaurante o una cafetería puede abrir con el 30% de la ocupación como máximo pero brindando el 100% de los servicios es que se tiene una absoluta desinformación de cómo funciona la empresa”.

Resaltó que “se necesitan unos porcentajes altísimos de rotación en la restauración, en la hostelería y en los hoteles para que las cuentas salgan”, a lo que añadió que “tampoco se puede poner a disposición de los clientes un servicio en el que falten muchos elementos que permitan seguir percibiendo esa calidad que de siempre se ha dado en nuestros servicios de hoteles y hostelería, de la restauración en definitiva”.

García-Palacios recalcó que “la garantización de la viabilidad de las empresas tras el desconfinamiento debe asegurarse y eso conlleva una prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte)”.

Apuntó que el tiempo es esencial para el desenvolvimiento empresarial, “se necesita tiempo para volver a recuperar tantos puestos de trabajo que se han suspendido o que se han perdido o se perderán y para ello se precisa que se prolonguen los Ertes y para que se prolonguen los Ertes se tiene que tener la seguridad de volver a una reactivación de las empresas, para lo cual se debe permitir, con las medidas de seguridad pertinente, una apertura o reactivación total”.

También hay que “clamar a la responsabilidad social, el Covid-19 es una cosa seria y tenemos que empezar a aprender a convivir con él, lo que incluye las formas de relacionarnos, de socializar entre las personas y es necesario que la economía no sea la puntilla para nuestra sociedad”.

Remarcó que “se deberían proponer medidas coherentes y realistas porque las medidas planteadas son ineficaces”, y de forma paralela a estas medidas “hay que tener muy presente la evolución del Covid-19, parece que vamos en una evolución negativa, cada día vamos dando un paso más, pero lamentablemente siguen siendo muchos los fallecidos diariamente en nuestro país, la pérdida de una vida es un tragedia y tenemos que luchar para que eso se anule, para lo cual hay que actuar lo más rápidamente posible”.

Destacó que es fundamental la realización de los test, “el Gobierno no está permitiendo el suministro suficiente de test a la sociedad para que veamos quienes son asintomáticos, quienes portadores del virus... la identificación de todos los factores de riesgo. Si eso se hubiera empezado a hacer de manera paulatina semanas atrás pues probablemente el escenario sería distinto porque tendríamos información contrastada”.

No obstante, aseguró que los empresarios están listos para la reactivación inmediata de sus negocios, “lo único que deben acogerse a una normativa que indique la veracidad de la situación a la que se deben enfrentar. Si mañana se decidiera abrir los comercios, los empresarios están absolutamente preparados, pero si sólo les permiten atender a un número limitado de personas al día, no tienen posibilidad de hacerlo rentable en el día a día”.

El presidente de la FOE explicó que “ha habido mucha queja del sector del comercio, porque se está comprando por Internet y se entrega a domicilio y no se permite ir a los comercios, se pueden comprar alimentos pero no ropa y artículos del hogar, eso crea mucho desasosiego y desesperanza, esa incertidumbre tendría que quitarla el Gobierno, las decisiones tienen que ser valientes y no osadas, y tienen que estar cargadas de razón y de seguridad científica, todo lo demás son brindis al sol”.