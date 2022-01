Gabriel Cruz: “¿Un tercer mandato? La ilusión y las energías están intactas”

Tercer año de mandato, tiempo de conclusiones y recta final. Gabriel Cruz entra el ocaso de su segundo ciclo al frente del Ayuntamiento de Huelva con varios hitos marcados en el horizonte y un objetivo claro: un nuevo modelo de ciudad que responda a los objetivos de la agenda 2030, sostenible y habitable. Lo hace inmerso en una pandemia que condiciona todo, que marca cada día y el futuro inmediato.

–¿En qué punto se encuentra el proyecto de Gabriel Cruz?

–La vida de una ciudad no la podemos parcelar en mandatos corporativos. Es el tercero de mi segundo mandato y el séptimo en realidad, pero no podemos limitarnos a medir el pulso de la ciudad solo en función de los ciclos políticos. El horizonte de una ciudad debe mirar siempre más a largo plazo aunque las actuaciones las debamos hacer el corto. Huelva necesita amplitud de miras y ambición más allá del tiempo que pueda estar un dirigente u otro.

–¿Está satisfecho del camino recorrido?

–Mucho. Estoy muy orgulloso del trabajo hecho en un escenario de mucha dificultad. No soy amigo de anclarme en herencias ni buscar excusas. Cuando asumes una responsabilidad lo haces con toda la responsabilidad. Lo hicimos hace ya unos años con el objetivo de lograr un modelo de ciudad más amable, más humana y redundara en todos los onubenses. El progreso, el bienestar social, la cultura, el urbanismo, el tejido productivo... Todo debe redundar en la felicidad de los onubenses. Hemos dado pasos muy importantes, con las bases para el despegue de una Huelva diferente en unos años. Tenemos una joya que va a ganar en pujanza muy pronto.

"Hemos sentado las bases para el despegue de una Huelva diferente en unos años"

–En la sociedad hay una evidente fatiga pandémica después de dos años muy duros. ¿Afecta como dirigente ese cansancio?

–Cuesta mucho gestionar contra una pandemia. Llevamos dos años en los que gestionamos sobre objetivos concretos a la vez que lo hacemos contra el miedo, la incertidumbre, los temores y eso se traspone en todos los aspectos de cualquier administración o el sector privado. Al final estamos condicionando los presupuestos, los tiempos, buscar respuestas o desviar recursos. Incluso cualquier planificación queda sujeta a esa indefinición. Hay mucho hartazgo en la sociedad, pero también percibo ganas de superar de vez el bache.

–La Agenda 2030 y los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan las líneas básicas de la agenda urbana de esta administración. ¿A qué nivel se encuentra en estos momentos Huelva?

–Todas las políticas que venimos desarrollando las hacemos tomando como referencia esos objetivos fijados por la ONU para lograr una sociedad mejor. Por eso no podemos ceñirnos a políticas cortoplacistas de mandatos concretos. Las personas deben estar en el centro de todos los proyectos con la Agenda 2030 como guía para que en 2030 tengamos una Huelva diferente, sin perder su esencia ni sus raíces, pero moderna, pujante y sostenible.

"Cuando tengamos que responder ante la Unión Europea vamos a tener los proyectos Edusi terminados y en uso"

–¿Permitirán los fondos europeos acelerar ese proceso?

–Son una ayuda fundamental para dar respuestas a las necesidades pero también una oportunidad. Hablamos de muchos elementos, pero todos las convocatorias de los fondos Next Generation están impregnados por la filosofía de la Agenda 2030. Hasta el punto que te exigen que las actuaciones deben responder a la defensa del planeta y el desarrollo sostenible. Disponer de esa cantidad de dinero es un acelerador importantísimo en la aspiración de construir una Huelva moderna, pujante y sostenible.

–¿Encaja en esos objetivos el plan de restauración de las balsas de fosfoyesos?

–Perfectamente. Necesitamos que se restauren. No debemos mantener abierto un debate de forma permanente sin ningún fin. Hay que zanjarlo de una vez. Hay una empresa que es Fertiberia que ha presentado el proyecto en los términos que fija una sentencia, tiene el informe favorable del Ministerio, que está en estudio por parte de la Junta. Recuperar la marisma es fundamental para la ciudad y tenemos que abordarlo para resolverlo definitivamente.

–Hay otros proyectos en cambio que acumulan retrasos y quejas por parte de los vecinos como los vinculados a la Edusi.

"La ciudad tiene un problema de limpieza que vamos a resolver con la colaboración de los ciudadanos"

–No es nada sencillo sacar adelante esos proyectos en los que debemos conjugar unos plazos, el procedimiento y la ejecución. Todos cuando hacemos una reforma en nuestra casa nos enfrentamos con imprevistos. Eso trasladado a proyectos públicos significa retrasos mayores cuando aparece algún contratiempo. Cuando tengamos que dar cuenta del cumplimiento ante la Unión Europea tendremos todos los proyectos terminados y en uso por la ciudadanía.

–¿2022 debe ser el año del PGOU que defina el modelo de ciudad hacia el que avance Huelva?

–Tendremos el avance del PGOU y sobre todo la foto fija de lo que debe ser Huelva.

–¿Y qué modelo de ciudad va a definir?

–Una ciudad celosa de sus tradiciones, patrimonio e historia, pero preparada para competir en un nuevo mundo sin complejos, con todos sus ciudadanos partícipes. Va a ser una Huelva compactada sin los espacios disgregados, ejemplo de movilidad sostenible, en la que todo el mundo quiera vivir a imagen y semejanza de los onubenses y eso ya dice mucho.

–¿El reciente anuncio de la peatonalización de la calle Palos encaja en ese plan?

–Sin duda. Uno de los elementos fundamentales por los que apostamos es por la movilidad sostenible como el transporte público, el peatón y la bicicleta. Queremos hacer del centro una zona de bajas emisiones para ir definiendo después zonas en el resto de barriadas. Cuando esté terminada va a ser un salto de calidad a los vecinos y los comercios de la zona. El centro peatonal le hizo dar un salto cualitativo a Huelva y es la línea en la que vamos a insistir. Lo vamos a ampliar desde el final de Gran Vía hacia Méndez Núñez, Plus Ultra, Gravina y Béjar. El entorno de San Pedro o la conexión de la Merced a través de San José y Paseo de la Independencia que conecte las dos grandes plazas de la capital.

"Pronto vamos a ver el desbloqueo definitivo del Ensanche Sur para recuperar una fachada fundamental"

–¿Tiene problemas de limpieza Huelva?

–Sí, los tiene. En 2014 se recortó el contrato con la empresa adjudicataria en más de un 20% y cuesta ajustarlo todo. Pero el problema de la limpieza tiene una doble lectura. También los ciudadanos podemos hacer más porque resulta frustrante que pasen el camión de la limpieza y al cuarto de hora haya cosas tiradas o que no acudamos al servicio de retirada de residuos voluminosos como los muebles y los dejemos de cualquier manera. Los ciudadanos también tenemos que tomar conciencia de nuestra labor. Huelva tiene problemas porque nuestra aspiración es siempre un estándar mayor. Tenemos que mejorar en la limpieza y vamos a mejorar en la limpieza de la ciudad, pero necesitamos la colaboración de los ciudadanos.

–¿Veremos el Parque del Ferrocarril en este mandato?

–No, sería mentirle a la gente. No se ha licitado y sería falso decir que en 14 meses va a estar. Lo que sí vamos a ver es el desbloqueo para el desarrollo del Ensanche Sur. Pronto veremos actividades allí. El Parque del Ferrocarril es una prioridad para este Gobierno en su objetivo de desarrollar esa fachada de la ciudad, pero que podamos verlo antes del final de este mandato es imposible.

–¿Qué va a pasar con el Cabezo de la Joya?

–Hay proyecto muy respetuoso con el cabezo y la necrópolis. Va a transformar la ciudad porque va a abrir a la sociedad un espacio que ahora no es visitable. Había un proyecto muy agresivo inicialmente y lo modificamos para que el uso residencial afecte solo al perímetro y recuperar un espacio del que nos sintamos orgullosos.

–Por seguir con los proyectos concretos, ¿qué futuro le espera al solar del antiguo Mercado del Carmen?

–Me gusta anunciar cuando tengo la certeza sin vender humo, pero estoy muy esperanzado en que a corto plazo se pueda desbloquear para comenzar con la actuación prevista para la construcción de una plaza pública, un aparcamiento bajo rasante y desarrollar una zona muy importante para los onubenses.

–¿De todos esos proyectos concretos y otros como la reforma de Santa Fe, el Mercado de la Merced o la antigua cárcel qué es lo primero que vamos a ver hecho una realidad?

–Santa Fe lo veremos muy pronto y en el Mercado del Carmen tengo muchas esperanzas puestas. Para la cárcel tendremos que esperar todavía un poco porque hay que preparar el proyecto y estudiar las diferentes alternativas.

–¿Son compatibles todos esos proyectos con los planes de ajuste económico del Ayuntamiento?

–Lo son perfectamente porque hemos ido avanzando en los dos sentidos. Hay que aprender a no vincular el progreso de una ciudad al calendario político. Son compatibles pero asumiendo que no hay capacidad desde las arcas municipales para soportarlos todos y hay que saber gestionar y acudir a los diferentes medios de financiación para encararlos. Santa Fe está perfectamente presupuestado, el Mercado del Carmen tiene un componente privado y en otros proyectos estamos en una fase de desarrollo que no necesitan de partidas inmediatas.

–Hace un año le preguntamos si habría tercer mandato y respondió que dependería de la ilusión y las energías que tuviese cuando llegase el momento. Entra su séptimo año como alcalde sin desvelar si se presentará a la reelección. ¿Le quedan energía e ilusión?

–Toda. Estamos en un momento histórico y crucial. Es el comienzo de la transformación de Huelva. Hemos trabajado mucho durante siete años para afrontar este momento. Muchos proyectos están en marcha y otros darán sus frutos a medio plazo. Pienso en la Huelva 2030 sin descuidar la Huelva 2022. Solo veo posibilidades y oportunidades para la ciudad para mejorar nuestras potencialidades económicas, en la industria, gastronomía, cultural... Hay tanto por hacer y que vamos a hacer que la ilusión y las energías están intactas.

–¿Eso es un sí?

–Eso es que estoy muy ilusionado y tengo muchas fuerzas.