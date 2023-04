El alcalde Gabriel Cruz despide el último Pleno agradeciendo a los 27 concejales su "trabajo decidido por Huelva"

Bajo la capa de protocolo que envuelve cualquier acto institucional, se celebraba este miércoles el último de los Plenos ordinarios que estaba previsto por el Ayuntamiento de Huelva en esta Legislatura 2019-2023.

Durante algo más de cuatro horas, los 27 concejales y concejalas que componen el órgano de máxima representación de los onubenses, han debatido, ceñidos escrupulosamente al orden del día, alterado únicamente por declaraciones con caracter urgente y otras mociones propias de la vída política local.

La atmósfera sin embargo no era la misma y todos eran conscientes de ello desde primera hora. Los corrillos se sucedían y las conversaciones entre adversarios políticos inundaban las inmediaciones de la sala del plenario. Para buena parte de ellos, la cita de este miércoles, iba a suponer la última vez que iban a tomar asiento en una tribuna desde la que han sido la voz de muchos colectivos los últimos cuatro años.

En total, más de un tercio de los ediles actuales del consistorio no repetirán en la próxima Legislatura, después de conocerse las listas de todos los grupos que concurren a las elecciones del próximo 28 de Mayo.

Solo del grupo municipal socialista, el partido con mayoría en la actualidad, hay que contar con dos bajas importantes, la de la concejala Esther Cumbreras y la del concejal Jesús Manuel Bueno, ambos han coincidido en el agradecimiento por "el trabajo de todos los compañeros el último año", a los que desearon "la mejor suerte".

Tampoco el Partido Popular se libraba de la despedida. La nueva lista supone una verdadera revolución con respecto a los cuatro concejales actuales que finalmente no repetirán mandato. Así, Jaime Alberto Pérez, Francisco Millán, Francisco Javier González y Patricia Peligrín volverán a su vida laboral habitual después de haber "trabajado incansablemente por Huelva", tal y como ha reconocido el propio Alcalde, Gabriel Cruz, sobre todos los ediles.

Tampoco los grupos minoritarios con uno o dos concejales se libran de la sucesión. Muchos como Nestor Manuel Santos, concejal no adscrito, han agradecido "los momentos vividos estos cuatro años" como una experiencia "muy enriquecedora" para cualquier ciudadano. Esta sensación era un verdadero consenso entre el resto de ediles que fueron tomando la palabra paulatinamente como Guillermo García de Longoria (Ciudadanos) para agradecer el cariño de "compañeros y amigos" en la última legislatura.

Los que podrían volver, emocionados

Para el resto de los que sí repiten en las listas, independientemente de si serán elegidos o no el próximo 28M, la sensación era compartida. Entre lágrimas, la concejala del grupo municipal Adelante Huelva, Mónica Rossi expresaba su satisfacción por los lazos creados estos años y el compañerismo que se respiraba entre los pasillos del consistorio. Apelando a un fandango de Huelva, Rossi acabó su intervención citando: Que me voy y no me voy; Que aunque me voy, no me ausento; Aunque me voy de palabra, no me voy de pensamiento, una referencia cultural que desató los aplausos de los presentes.

También repetirán, en caso de ser elegidos, los representantes de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán y Francisco José Romero así como el concejal no adscrito, Jesús Amador, que en esta ocasión se presenta con las siglas de Adelante Andalucía.