La Fundación Caja Rural acoge la muestra La mar de olas de la artísta María Luisa Sacristán

La sala de exposiciones del Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur acoge desde este lunes la muestra La mar de olas, de la artista afincada en El Portil, María Luis Sacristán Garate. La muestra estará abierta hasta el próximo 5 de mayo y forma parte de las actividades y compromiso con la cultura de la Fundación Caja Rural del Sur.

La misma artista explica que "esta exposición es un conjunto de oleos cuyo hilo conductor es el mar. Ya el título deja entrever cual va a ser la temática: el mar. El mar en todos sus ámbitos: playas, olas, veleros, marismas, faros, etc. El mar como fuente permanente de inspiración, no sólo por su belleza intrínseca y magnetismo sino también por los estados de ánimo y sentimientos que me provoca: soledad, complacencia, serenidad, miedo, etc, que luego, sin saber yo muy bien cómo, se reflejan en mis cuadros".

María Luisa Sacristán Gárate comenta que en "la exposición ha reservado un espacio para dedicarlo a los paisajes de Huelva que tanta conexión tiene con el mar: El Portil, El Rompido, las marismas, etc. Esas imágenes evocadoras de días sin fin en la playa, con la piel y los labios requemados por el sol, llenos de arena y sal. Puestas de sol infinitas y siempre sin prisa alguna para abandonar ese estado idílico de la infancia y las buenas sensaciones".

Sobre su afición por la pintura, igualmente explica que "para mí pintar siempre fue un reto: reflejar la realidad y transmitir mis sensaciones y emociones. Desde la infancia tenía el empeño de pintar, y aunque entonces no lo sabía, el mar siempre estaba en el trasfondo de todos mis sueños; siempre pensando en cómo sacar los matices de luces y colores, los movimientos de las olas. Todo esto me llevó a un tipo de pintura figurativa del que nunca me he apartado. Yo pinto lo que veo e intento que los demás vean lo mismo que yo. Y aquí dejo a cada uno que se sumerja en sus mundos interiores, recuerdos o estados de ánimo de la mano de mis paisajes".

María Luisa Sacristán Gárate, nacida en Madrid, lleva instalada en El Portil desde hace varios años y tiene una extensa actividad en muestras celebradas en dichos países, capitales españolas y también en distintas salas de la provincia de Huelva. La última de las exposiciones con sus acuareles ha sido en septiembre del 2022 en la Galería St. Geltrud. Malmo (Suecia).