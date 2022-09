Continúa abierto el plazo para solicitar las becas de la Cátedra Fundación Atlantic Copper de la UNIA

Hasta el próximo 6 de octubre permanecerá abierto el plazo de solicitud de becas de la Cátedra Fundación Atlantic Copper de la UNIA para cursar estudios universitarios en las diferentes titulaciones oficiales impartidas por la Universidad en su sede de La Rábida.

Se trata de becas dirigidas al alumnado que haya sido admitido, a través de los procedimientos de acceso establecidos, y formalice su matrícula en alguno de los Másteres Universitarios que la institución oferta para para el curso académico 2022-2023.

Los beneficiarios de la Fundación Atlantic Copper obtendrán una beca general consistente en una ayuda para la exención de matrícula, es decir, la exención del importe del precio público fijado por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los servicios académicos hasta un máximo de 90 créditos en la cuantía resultante una vez aplicadas, en su caso, las correspondientes exenciones, bonificaciones y reducciones a que el estudiante tenga derecho. Esta exención no incluye los conceptos de tasas o servicios administrativos. Y una ayuda de estudio económica que tendrá un máximo de seiscientos euros al mes, durante la parte presencial del programa correspondiente, recibiendo la parte proporcional si el mes no está completo.

Los programas beneficiarios de esta beca son los títulos oficiales que se ofertan en la Sede de Santa María de La Rábida, es decir, Tecnología Ambiental, Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales, Ingeniería Química, Economía, Finanzas y Computación, y Simulación Molecular (online).

Los requisitos que deberá cumplir son: entregar la solicitud dentro del plazo establecido, debidamente cumplimentada y acompañada de la documentación exigida; tener una puntuación media en el expediente académico de la titulación que le da acceso al máster entre 8 y 10 (en caso de no haber suficientes candidatos que cumplan este requisito la Comisión de Becas podrá valorar solicitudes con un expediente académico de la titulación que le da acceso al Máster superior a 7); resultar admitido en alguno de los Másteres Universitarios ofertados por la UNIA según lo establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 2 de diciembre de 2021 de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios que se impartan en el curso 2022/2023, así como formalizar la matrícula en el mismo; figurar dentro del orden de prelación requerido; y no haber sido beneficiario de ninguna beca o ayuda para cursar un programa oficial de Máster Universitario o de cualquier otra titulación de postgrado en la UNIA con anterioridad a esta convocatoria, se haya hecho o no uso de ella.

La solicitud de las becas se realizará en el impreso normalizado establecido al efecto, el cual podrá obtenerse a través del portal web de la UNIA. La presentación de las solicitudes se realizará prioritariamente por registro electrónico o por cualquiera de los otros medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán entregarse en sobre abierto para ser fechadas y selladas por las citadas oficinas antes de ser certificadas. En caso de alumnado extranjero, no residente en España, para facilitar el cumplimiento de la norma, pueden remitir sus solicitudes a través del correo electrónico becas@unia.es, con acuse de recibo. Junto al impreso además, deberá ir acompañada otra documentación requerida, especificada en la Convocatoria.

La Fundación Atlantic Copper es una organización sin fin de lucro, que cuenta entre sus fines con el fomento del desarrollo humano, económico, social y cultural de la provincia de Huelva, a través de la formación y capacitación intelectual y profesional de jóvenes residentes en la provincia con un entorno familiar, social y/o económico adverso, mediante la concesión de becas o ayudas.