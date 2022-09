Frente común por un Hospital Materno-Infantil independiente en Huelva

Frente común por un Hospital Materno-Infantil independiente. Sindicatos, ciudadanos, profesionales sanitarios y el PSOE de Huelva piden que se recupere el proyecto de construcción de este centro hospitalario en la zona del helipuerto del Juan Ramón Jiménez, en cuya redacción se han invertido 1,4 millones de euros. Rechazan la propuesta de Salud de instalar el Materno-Infantil en la zona de las Consultas Externas.

Salud paraliza de momento el proyecto de ubicación del Materno-Infantil en la zona de las Consultas Externas del Juan Ramón Jiménez. Ha solicitado un informe de "necesidades reales" y en el plazo de un mes decidirá "si tendrá el materno-infantil dentro o al lado o si tendrá las Consultas Externas al lado".

Huelva por su Materno-Infantil 100% público y digno. ¡No más engaños ni sucedáneos! es el lema recogido en la pancarta que Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap) portó a las puertas de las Consultas Externas del Hospital Juan Ramón Jiménez, donde la asociación estuvo acompañada de sindicatos y profesionales sanitarios, así como de la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón; del portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, y el portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo

María Eugenia Limón considera "una traición" a los onubenses la intención de la Junta de Andalucía de instalar el Materno-Infantil en la zona de Consultas Externas del Hospital Juan Ramón Jiménez, "creo que hemos sido engañados ya que había unas elecciones autonómicas, el acuerdo a que se había llegado con los profesionales era que se iba a construir un edificio como merece la ciudad y la provincia de Huelva".

Indicó que "nos sentimos ninguneados por parte de la Junta de Andalucía, no nos podemos permitir que seamos la única provincia de Andalucía que no tenga Materno-Infantil y lo que queremos es ponernos a trabajar de la mano y dejarnos de ir cambiando el proyecto y hacerlo a la espalda de la ciudadanía".

Subrayó que la propuesta de la Junta de Andalucía "ya ha sido en todo momento rechazada por parte de los profesionales sanitarios, que día a día sufren las consecuencias de no tener un Materno-Infantil en la provincia de Huelva". Recordó que el Ayuntamiento de Huelva "dio luz verde tanto a la ubicación como a las condiciones urbanísticas para que se hiciera en la zona del helipuerto, de hecho estuvieron las vallas de obra instaladas, con lo cual vemos que el engaño ha sido doble".

Desde el PSOE de Huelva quieren que se recupere ese proyecto "consensuado con los profesionales sanitarios, que suponía una inversión de 29 millones de euros, con 107 camas, que nada tiene que ver con lo que se presenta ahora que reduce casi a la mitad el número de camas, quedando en 65". Pide al PP que "se sume a esta iniciativa, que trabajemos de la mano por la sociedad onubense, y que dé la cara a la ciudadanía ante este engaño. No podemos tolerar que el Gobierno de Juanma Moreno, a dos días del inicio de legislatura empiece dando la espalda a la ciudadanía y diciendo mentiras a los onubenses".

Marisa Fernández, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Huelva, señaló que "es una total falta de respeto a los ciudadanos de nuestra provincia porque Huelva se merece un Hospital Materno-Infantil como se había negociado con los agentes sociales y con los profesionales, me parece una total tomadura de pelo a los agentes sociales, que nos hemos tenido que enterar por las redes sociales y la prensa de lo que estaba ocurriendo". Hace un llamamiento a la ciudadanía "porque Huelva vuelve a quedar a la cola de Andalucía, los ciudadanos tenemos que unirnos y reivindicar lo que nos corresponde y éste es el momento de hacerlo". La sindicalista exige al PP que cumpla "su compromiso con los ciudadanos de esta provincia".

El responsable de CCOO en el Hospital Juan Ramón Jiménez, Manuel Luque, manifestó que "llevamos bastante tiempo defendiendo la realización del Hospital Materno-Infantil, es la única capital de provincia de Andalucía que no lo tiene. El proyecto se aprobó en 2017, fue aprobado por todos los partidos políticos, es muy necesario y ahora el PP lo quiere obviar y olvidar. Vamos a luchar y esperamos que la ciudadanía nos apoye para conseguir un Materno-Infantil para Huelva diferenciado y separado del Hospital Juan Ramón Jiménez".

Eleuterio Velázquez, del Csif, miembro de la junta de personal del Hospital Juan Ramón Jiménez, incidió en que "este sindicato está totalmente en contra del nuevo engaño para Huelva, esto no es un Mateno-Infantil, es un anexo de las consultas" y solicita a PP y PSOE "que se pongan de acuerdo porque esto no es nuevo, ya el antiguo gobierno del PSOE también nos engañó, éste no ha engañado y pido que a la ciudadanía de Huelva no se le engañe más, que se sienten y se pongan de acuerdo, Huelva se merece un Materno-Infantil donde estaba proyectado, hay que ponerlo en marcha ya".

Diego Mora, de Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad, comentó que "esta noticia para nosotros ha supuesto un mazazo". Señaló que ya se anunció hace seis meses que iría en Consultas Externas y ya levantó "protestas de todos los colectivos que entienden de la materia, esto ha provocado la dimisión del jefe de Pediatría y Ginecología y pensamos que no se iban a atrever, había tantos argumentos en contra que nos parecía imposible". Lo define de "un apaño" en vez de construir el Materno-Infantil "que está proyectado, pagado y consensuado".

Recalcó que no le ve "lógica,". Se trata "de sacar mujeres y niños a un hospital independiente como se recomienda y sin embargo este modelo condena a que Pediatría no crezca, no se pueden poner en marcha consultas que hacen falta para los niños". Denunció que el hospital "está sobresaturado, porque el Infanta Elena y Riotinto los están desmantelando, cada día pierden especialidades" por lo que "aumenta un 30% la demanda asistencial sin que aumenten las plantillas" y lo que se pretende "es encajonar un proyecto pequeño, que es insuficiente para la demanda presente y futura".

Explicó que hace seis meses pidieron los informes técnicos "que dicen las autoridades que avalan esta locura, esta decisión errónea y no nos los dan, probablemente porque no existen. Nos parece un atropello, la sociedad onubense se tiene que unir y pelear por esto porque están cercenando nuestra posibilidad de crecer, de tener una sanidad del siglo XXI, de paliar el retraso con el resto de provincias, hay especialidades que se perdieron como la cirugía torácica y no caben, un hospital que está saturado, sin ayudas de chares, se va a constreñir aún más".

Antonio Botello, del sindicato de Enfermería, manifestó "que esto es muy simple, que nos digan dentro de ese proyecto, dónde van las Consultas Externas, que es un detalle a tener muy en cuenta, porque puede inducir a que se aproveche cualquier edificio privado, que haya algún tipo de convenio al respecto y estén ocultándolo para que la conflictividad que se va generando, diluirla un poco en el tiempo hasta que verdaderamente den la cara y digan dónde van las Consultas Externas".