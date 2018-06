Fiscal augura una nueva actitud del Gobierno en el proyecto de gas en Doñana

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha manifestado estar convencido de que las relaciones en cuestiones medioambientales con el nuevo Gobierno del PSOE serán mejores que con el Ejecutivo de Rajoy. Cuestionado sobre el proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana, el consejero ha manifestado que la relación con el Gobierno "va a cambiar radicalmente" y ha señalado que ya ha habido "algún contacto informal" con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aunque aún no hay una fecha cerrada para mantener una reunión, pues hay que esperar -según ha comentado- a que se conforme su equipo, "después de siete años en los que el Gobierno de España no ha hecho absolutamente nada". En este sentido, ha destacado que lo único que realizó el Gobierno del PP es "todo lo posible para que siguiera adelante" el proyecto.

Con respecto a la problemática de las balsas de fosfoyesos, Fiscal ha afirmado que "ante la llegada del nuevo Gobierno tengo la certeza de que va a haber avances, ya veremos en qué sentido y a qué velocidad, pero seguro". Además, ha matizado que "lo que no podía ser es lo que ha ocurrido hasta ahora, que el Gobierno de España prácticamente no ha abierto la boca" y, además, ha destacado que las veces que vino la exministra, Isabel García Tejerina, no se pronunció sobre el tema de los fosfoyesos. Finalmente, ha explicado que está "convencido de que este Gobierno tiene una sensibilidad muy distinta con este asunto, y eso lo vamos a notar para bien".