La española ‘El cuadro’ se alza con el Premio Luna del Festival de Islantilla

La ceremonia de clausura de la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna - Islantilla Cinefórum acogió la entrega de los Premios Luna de Islantilla, que destacó al documental español 'El cuadro', de Andrés Sanz, como merecedor del galardón al mejor largometraje, según un jurado oficial compuesto por los actores Emilio Gutiérrez Caba, Enrique Villén y Noemí Ruiz, la directora Nata Moreno, y el realizador Jaime Vicent. El Premio Luna de Islantilla al mejor cortometraje ha recaído en la producción bielorrusa 'Lake of happiness', de Aliaksei Paluyan, que también conquistó a los espectadores de la muestra y se ha alzado con el Premio del Público.

El jurado oficial, a través de su presidente, el veterano actor Emilio Gutiérrez Caba, ha querido también destacar la producción estadounidense titulada 'Skin', de Guy Nattiv, mediante la concesión de una mención especial “por el valor de su contenido, dadas las condiciones actuales de confrontación racial en Estados Unidos”.

El documental ganador de Andrés Sanz y estrella de la noche pretende poner en imágenes los numerosos matices y misterios que rodean al que ha sido considerado en numerosas ocasiones como “el cuadro de todos los cuadros”: 'Las meninas de Velázquez'. A lo largo de sus 107 minutos de duración, El cuadro adopta un tono divulgativo sin renunciar a un rigor incluso académico, invitando al espectador a una reflexión sobre el tratamiento del espacio y la ubicación de los personajes, al tiempo que le atrapa con elementos cuasi experimentales que contribuyen a la fácil digestión de su interesante contenido.

La ceremonia, que tuvo lugar en los jardines del hotel Estival Islantilla en un formato inédito impuesto por las medidas de seguridad sanitaria que ha dictado la Covid - 19, fue conducida por el actor Jaime Perillán y dedicó un caluroso homenaje al actor Carlos Hipólito, Premio Luis Ciges de esta edición en el festival, quien estuvo arropado por amigos y compañeros de profesión, como Emilio Gutiérrez Caba; las actrices Natalia Millán, Mercedes Hoyos, Mari Paz Sayago, Elisabet Gelabert y Mapi Sagaseta; y el realizador Jaime Vicent.

Carlos Hipólito recibió el premio de manos del vicepresidente de la Mancomunidad de Islantilla y primer teniente de alcalde de Isla Cristina, Francisco Zamudio, y del teniente de alcalde de Lepe, Jesús Toronjo. Ambos municipios onubenses organizan conjuntamente este festival a través de la Mancomunidad de Islantilla.

Zamudio agradeció a la industria cinematográfica “que no nos haya permitido hacer una pausa este año, apoyando al festival hasta el punto de batir un nuevo récord de participación, e impulsándonos a afrontar esta excepcional edición adaptando las medidas de seguridad a las circunstancias”. Para el vicepresidente ejecutivo de la mancomunidad, “el amor de Islantilla por el cine le viene de lejos, cuando entendió que el séptimo arte era un vehículo excelente para promocionar este destino, al tiempo que se comprometió con un sector, el de la Cultura, al que hay que apoyar siempre, especialmente en los momentos difíciles”.

Por su parte, Jesús Toronjo agradeció también su aportación “a la iniciativa privada que, a través del patrocinio, hace posible que año tras año podamos traer a Islantilla un evento de esta magnitud, con proyección internacional, y con la cultura como protagonista”. “Este festival lo organiza la Mancomunidad de Islantilla, pero también es en gran medida vuestro”, apostilló Toronjo.

Previamente a este entrañable homenaje, tanto Emilio Gutiérrez Caba como la actriz Natalia Millán o el director del Festival de Islantilla, Esteban Magaz, habían glosado la profesionalidad de Carlos Hipólito y su personalidad, “que hacen de él uno de los grandes de nuestro cine”. Gutiérrez Caba apuntó que tal día como ayer, tanto él como Carlos Hipólito se subían de nuevo a un escenario, el del festival, por primera vez desde que lo hicieran juntos el pasado 10 de marzo, tras los duros meses que ha dejado tras de sí la pandemia de la Covid-19.

Natalia Millán, compañera de profesión de Hipólito y parte del elenco de la célebre serie de televisión El Ministerio del Tiempo, mostró su afecto por el actor y agradeció los momentos vividos con él en los diferentes proyectos compartidos durante sus respectivas carreras profesionales, porque “hace fácil hasta lo imposible”, para concluir resumiendo la esencia del actor en una sola frase: “Carlos, la elegancia eres tú”.

El homenajeado agradeció a los presentes y a la organización del festival este reconocimiento y tuvo palabras para recordar a la figura del desaparecido Luis Ciges que da nombre a este galardón, con quien tuvo la oportunidad de compartir proyectos y cuyos consejos aún a día de hoy continúa poniendo en práctica. “Un actor -recordó Hipólito-, “con una de las cualidades más apreciadas en esta profesión: la singularidad; porque Luis Ciges actuando era único, no se parecía a nadie, y nadie se parecía a él”.

Carlos Hipólito quiso también dar las gracias a su profesión, “porque me ha regalado una vida mejor, me ha dado la oportunidad de vivir momentos maravillosos delante de una cámara y sobre un escenario, y me ha permitido trabajar con algunos de mis héroes, grandes actores de nuestro país, e incluso no sólo conocerles y trabajar con ellos, sino también poder contarles entre mis mejores amigos, como es el caso de Emilio Gutiérrez Caba, al que considero un hermano”.

El acto de clausura culminó con la interpretación de varias piezas por parte de la Banda de Música Isleña como broche final.

RESTO DEL PALMARÉS

Otros galardones que conforman el palmarés de esta edición son los siguientes:

- Mejor Dirección: Santiago Requejo por Abuelos

- Mejor Actriz: Lindsay Duncan por November 1st

- Mejor Actor: Ramón Barea por Abuelos

- Mejor Guión: Andrés Sanz por El cuadro

- Mejor Música Original: Íñigo Pirfano por Abuelos

- Mejor Fotografía: Behrooz Karamizade por Lake of happiness

- Mejor Dirección Artística: Yuliya Pyakina por Lake of happiness

PREMIOS DEL PÚBLICO

Por su parte, el público asistente a la Sección Oficial a Concurso del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna - Islantilla Cinefórum ha otorgado a través de su voto los siguientes galardones:

- Premio del Público al Mejor Largometraje para 'La cygne des héros', de Claude Saussereau [FRANCIA]

- Premio del Público al Mejor Cortometraje para 'Lake of hapiness', de Aliaksei Paluyan [BIELORRUSIA]

PREMIO RTVA A LA CREACIÓN ANDALUZA

El Jurado Oficial concedió además, un año más, el Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza al cortometraje 'Black Bass', de Rakesh Narwani.