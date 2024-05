El Festival Iberoamericano de Cine lleva su mirada a su historia, su presente y su futuro en el cartel de su 50 edición

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha presentado el martes 14 en el Gran Teatro el cartel anunciador de su 50º edición. La obra que será la cara visible del Festival, de Sergio García y Lola Moral, lleva por título Ayer y hoy y se trata de un homenaje a la propia historia del certamen onubense representando el pasado y presente del cine enmarcado por elementos distintivos de Huelva.

El acto fue presentado por la actriz hispanoargentina María Botto, que señaló que los 50 años del festival son "50 años de historia, cine y emociones". El director del certamen, Manuel H. Martín, ha sido por su parte el encargado de presentar el cartel anunciador de esta próxima edición en un acto que también ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Pilar Miranda; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, y del presidente de la Diputación, David Toscano.

En esta edición el cartel ha sido obra de Sergio García, Premio Nacional de Ilustración en 2012, y Lola Moral, creadora que ha participado en proyectos expositivos y museísticos en Washington o Frankfurt. En el diseño destaca como eje central el faro a modo de representación cinematográfica que capta el vuelvo de los flamencos, ave propia del entorno de Doñana, como si fuera una cámara de grabación. Además, este elemento marítimo es el que guía y da la bienvenida a los navegantes en el viaje que conecta España con Latinoamérica, protagonistas de este Festival.

Este faro divide el cartel por su mitad, a ambos lados se representan dos épocas diferentes en la historia del cine, uno es de mediados de los 70, fecha del nacimiento del Festival de Huelva. Otro es la representación del cine actual con una directora al frente, homenaje a la paridad por la que se está trabajando desde hace décadas. Destacan también elementos como el inmenso sol detrás del faro que no deja claro si es un amanecer que simboliza el presente, o un atardecer como vestigio del pasado. Como no podía ser de otra forma, no falta el Muelle de la Río Tinto, en el fondo un verdadero emblema de Huelva.

Para David Toscano, la presentación del cartel del Festival de Huelva marca la cuenta atrás de una de las fiestas más especiales para la capital. Y es que hasta el 15 de noviembre que dé comienzo el Festival, se llevarán a cabo diferentes actos englobados dentro de la programación especial de este evento. Toscano señala que en estos 50 años “hemos crecido y visto creer un certamen presente en la vida de varias generaciones de onubenses", por ello muchas de alas actividades programadas hasta el Festival se enfocan en acercar el cine a los onubenses más jóvenes.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, no ha querido perder la oportunidad de proclamar la capital onubense como "ciudad del cine" en la que el Festival es una cita ineludible "con el prestigio y con la calidad como señas de su identidad". En este sentido, la alcaldesa ha recordado que la aspiración del Ayuntamiento es que el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano cobre cada vez más fuerza, “y lo haga no sólo como símbolo de la fusión entre culturas que forma parte de nuestra historia, sino también como uno de los mejores exponentes de una ciudad que día a día gana más peso como capital cultural”. Y no es para menos ya que el Festival de Huelva es actualmente el más longevo de toda Andalucía.

Con un aniversario tan redondo como este, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, como han señalado varios representantes en sus intervenciones, promete "un año de cine".

Presentación del documental 'Marisol, llámame Pepa'

Tras la presentación del cartel, ha tenido lugar el estreno en Huelva del documental Marisol, llámame Pepa, de Blanca Torres. Una obra que se adentra en la historia de la niña prodigio Marisol que fue inmortalizada casi a diario, en una sobreexposición que acabó borrando los límites entre el personaje y su propia vida.