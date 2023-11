Festival de Cine de Huelva: 'La Suprema' una película colombiana que refleja el coraje de un pueblo aislado

Felipe Holguín debuta como director con La Suprema. El cineasta colombiano ha presentado en el Festival de Cine de Huelva su primer largometraje, que ha obtenido el Premio Coral de Postproducción en el Festival de Cine de La Habana y que aspira a llevarse el Colón de Oro en el certamen onubense.

Holguín se ha mostrado muy contento con la proyección de la película en el Gran Teatro. “Fue espectacular. Es un sueño que mi ópera prima esté aquí en Huelva. Se me acercaron muchas personas para agradecerme, y eso para mí es demasiado. Es al revés, el que está agradecido soy yo. El mayor logro es que la gente esté conectando con la historia que contamos”, ha asegurado.

El director colombiano ha explicado que la historia de La Suprema “es una lucha por la existencia. Todos los personajes dicen: Tengo sueños, tengo ilusiones. Todos luchan porque les pongan en el mapa”.

“La Suprema es el reflejo de la cantidad de pueblos que viven en situaciones de precariedad, pero que no se quedan en la tragedia, si no que viven su realidad desde la esperanza y la resiliencia. Estos pueblos no solo están en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo”, ha declarado el director.

Felipe Holguín también ha hablado de la importancia de que su primera película compita por el Colón de Oro en el Festival de Huelva: “Es un festival muy cercano para nosotros, que lo vivimos desde hace muchos años desde el otro lado. Tuve la oportunidad de venir en 2018 y nos dimos cuenta del lado humano que hay detrás del festival. Espero que esta presencia nos abra puertas en España”, ha afirmado.

Sobre la película

La historia transcurre en una remota aldea colombiana sin electricidad ni servicios básicos en la que una adolescente, Laureana, convence a todo el pueblo para encontrar la forma de ver a su tío boxeando por el título mundial. Con una gran mezcla entre drama y humor, Holguín habla al público del coraje y la persistencia de toda una comunidad que lucha por tener mejores condiciones y por aparecer en el mapa. Los actores Elizabeth Martínez, Antonio Jiménez y Pabla Flórez lideran el elenco de esta película que ha sido filmada en la vereda de Matuya, en el municipio de María La Baja, y en la ciudad de Cartagena de Indias.

La Suprema fue seleccionada para presentarse en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival de Cine de Río de Janeiro