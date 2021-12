Fertiberia reinicia la producción de amoniaco y urea en Palos de la Frontera a partir de la próxima semana

Fertiberia está preparando la reactivación de su planta de Palos de la Frontera. El pasado 1 de octubre la compañía decidió detener temporalmente la producción de esta fábrica ante la subida extraordinaria del precio del gas natural. En este periodo se han adelantado los trabajos de mantenimiento de la factoría y las inversiones previstas para 2022 en materia de mejoras en eficiencia energética y optimización medioambiental, de manera que ya no sería necesaria la parada técnica que había prevista para el próximo año.

Estas operaciones de mantenimiento y optimización energética concluirán a finales de esta semana, momento en el que la compañía iniciará paulatinamente de nuevo la fabricación de amoniaco, urea técnica y AdBlue. Hasta que no se normalicen los precios del gas natural no se recuperará el 100% de la producción. Las decisiones que la empresa ha adoptado hasta ahora no han conllevado la realización de ningún Expediente de Regulación Temporal de Empleo y este nuevo paso, consensuado este martes, ya ha sido explicado también a los representantes de los trabajadores.

En este sentido, cabe recordar que la planta de Palos de la Frontera produce amoniaco y urea, que utilizan gas natural como principal materia prima. Si bien la situación de precios históricamente alto del gas natural forzó a la compañía a la parada momentánea de la actividad, la evolución reciente de las cotizaciones internacionales de fertilizantes y las conversaciones mantenidas con distintos clientes industriales permiten a Fertiberia retomar la producción de forma paulatina sin incurrir en pérdidas inasumibles.

La compañía ha estado en contacto con sus principales clientes en España para mitigar el impacto de dicha parada, empleando para ello sus capacidades productivas y los recursos logísticos del resto de los centros de producción del grupo en España y Portugal, cuya actividad se ha mantenido. Fertiberia confía en que se normalice el mercado lo antes posible y que remita una situación que golpea la competitividad de la industria en la Unión Europea.