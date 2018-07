El Ferroviario se convertirá en una residencia para la madurescencia

El antiguo edifico del Ferroviario pasará de colegio a residencia de mayores, aunque no se convertirá en un geriátrico. El proyecto de Senior Cohousing Huelva es promover la nueva madurescencia, como declara el presidente de la entidad, Pedro Ponce Camarena. "Una generación que nos rebelamos de nuevo. Que no queremos caer en el ostracismo, en el silencio y la reclusión que nuestro esfuerzo y carácter no se merecen ni vamos a consentir", dice en su presentación en la web de Senior Coushing.

La idea surge, según el presidente del proyecto Pedro Ponce Camarena, "como respuesta a la inquietud que, a partir de los 50 y tantos años, se empieza a plantear: yo no quiero ir a parar a una residencia de esas… ni tampoco quiero ser una carga para mis hijos".

Una iniciativa que ya viene funcionando en España y en otros países. Pretende desarrollar una alternativa a las residencias de mayores tradicionales, pero no solo para solucionar los problemas asistenciales de soledad y dependencia. El Senior Cohousing es "un nuevo proyecto de vida que le dé sentido a la madurez", añade. Un nuevo estilo de vida, con atractivas ilusiones; con nuevos acompañantes y renovadas expectativas y actividades. E, igualmente, pretende constituirse en un referente en la comunidad y en la ciudad: "Tener más voz que voto, más acción que experiencia, más influencia que presencia".

"Queremos -dicen- ser un foro y un faro para seguir viviendo y existiendo, formando parte de la comunidad. Dejar de ser pasivos, ser partícipes, actores una vez más, del cambio social que representa la nueva madurescencia".

En la actualidad están en la fase de la difusión del proyecto y búsqueda de los soportes necesarios para hacerlo factible como recursos humanos, técnicos y económicos necesarios.

Recientemente firmaron un acuerdo urbanístico con el Ayuntamiento de Huelva que permite la ampliación del volumen edificable en la parcela del Ferroviario, respetando el edifico original, aunque con modificaciones en su interior.

La parcela tiene una superficie de 2.707 metros cuadrados que alberga el edificio primitivo destinado a colegio y que tendrá que restaurarse, con dos plantas más torreones y que cuenta con una superficie construida de 1.750 metros cuadrados. Además cuenta con un jardín delantero y un gran patio en su trasera.

Gracias al convenio con el Ayuntamiento se tramitará la modificación en el PERI del casco Antiguo para adaptarlo al nuevo uso asistencial y social; además de la ampliación que se realizará en la trasera donde se edificará un nuevo edificio.

Según Ponce Camarena disponen de un acuerdo con la propiedad para la compra del edificio. Se pretende inaugurar las instalaciones en diciembre del año 2020.

No se sabe aún la inversión final del proyecto ni el número de usuarios que podrían participar en el mismo. Sí están definidas las aportaciones iniciales de los socios. Inicialmente se aportan 2.000 euros y antes de ocupar una unidad habitacional, los socios residentes deberán haber desembolsado 60.000 euros. El resto, dependerá de la inversión final, número de socios, y el programa financiero que decida la comunidad. Todas las cantidades desembolsadas son retornables, cuando el socio solicite la baja voluntaria o por causas naturales.

La diferencia sustancial entre una comunidad de propietarios de cualquier inmueble es que "tú no eliges quién va a ser tu vecino, futuro miembro de la comunidad. En este caso, tú eliges con quién vivir, tanto en el inicio como en el futuro". Los títulos de la cooperativa no son de libre transmisión, es la asamblea quien debe autorizar la entrada de un nuevo miembro.

Entienden que lo más importante es definir y conseguir crear una comunidad intencional, compuesta por personas diversas, plurales y afines, con quienes compartir este proyecto de convivencia colaborativa. "Estará compuesta inicialmente por amigos y conocidos, así como por personas que nos iremos conociendo en el transcurso de reuniones informativas y actividades que organizaremos. El objetivo que nos une es querer envejecer entre amigos", dice Ponce Camarena.

El objetivo es que la comunidad de residentes esté constituida en su mayoría por personas de 50, 60 y 70 años. Con el paso del tiempo, de forma natural, estas personas irán envejeciendo y causando bajas que serán reemplazadas permanentemente por personas de esta misma franja de edad de forma preferente, con el fin de procurar la sostenibilidad de la comunidad y de la cooperativa.