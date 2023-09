Fernández-Pacheco afirma que Doñana "es una maravilla" que no necesita "confrontación", sino "compromiso e inversión"

Con la ampliación del Parque Nacional de Doñana, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido que este entorno "es una maravilla que tenemos la suerte de tener aquí en Andalucía", y ha asegurado que no necesita "más confrontación, polémica, ni más excusas para acabar insultando y limando la imagen del adversario", sino "compromiso e inversión", como el que ha mostrado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciando la venta de Veta La Palma, lo que va a suponer "la ampliación del Parque Nacional hasta un 14%".

Así lo ha manifestado el portavoz del Gobierno andaluz durante un desayuno informativo bajo el título Andalucía: claves para el futuro, donde además ha recordado que toda la polémica que surge en torno al Parque Nacional "radica en los incumplimientos sistemáticos del Gobierno central con Huelva". "Esa es la verdad, ya que la primera ley que aprobó Pedro Sánchez como presidente fue la ley del trasvase del Tinto y el Odiel, una ley que en el año 2018 preveía la construcción de una serie de infraestructuras hídricas", ha apuntado.

"La exposición de motivos de la ley decía que esas infraestructuras eran imprescindibles para salvaguardar los valores ecológicos de Doñana. Lo decía la ley, no lo decíamos nosotros, ellos redactaron la ley y pusieron esa frase", ha añadido Fernández-Pacheco, y al mismo tiempo ha lamentado que "más de cinco años después esas infraestructuras no están terminadas, incluso muchas de ellas no están ni comenzadas".

Asimismo, el consejero se ha preguntado si es "tan descabellado que una vez que Pedro Sánchez termine la infraestructura, esas familias, siempre que cumplan una serie de requisitos puedan optar a aguas superficiales de ese trasvase, jamás de Doñana, jamás del acuífero, jamás legalizando ningún pozo, jamás amnistiando a ningún infractor, hablamos de una serie de territorios que no están en el parque natural ni en el preparque, sino a 40 kilómetros", ha destacado.

No obstante, Fernádez-Pacheco ha señalado que si desde el grupo socialista lo ven descabellado, por qué "todavía no han presentado ninguna propuesta para ayudar a esas familias", y en este sentido ha subrayado que "se han negado a presentar enmiendas en el Parlamento de Andalucía, es que no han dicho ni media palabra acerca de la proposición de ley, ese es el concepto de parlamentarismo que tiene el Partido Socialista, lo hemos visto en este caso y lo vimos ayer con el señor Puente en su intervención en el debate de investidura", ha espetado.

Para finalizar, el consejero de Sostenibilidad ha criticado que la última vez que Pedro Sánchez habló de Doñana "fue cuando vino a dar una rueda de prensa, en la que no aceptó preguntas de los periodistas, y que coincidió con el día en el que se votaba la eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación en el Congreso de los Diputados. Ese fue el último día que Pedro Sánchez habló de Doñana. De repente, Doñana desapareció", ha zanjado.