'Feminario' desembarca en ARCOMadrid para reivindicar la narración creativa de las mujeres a través de las artes visuales

La labor creativa de siete artistas de la provincia de Huelva y su posicionamiento crítico hacia la desigualdad de género en el mundo del arte ha llegado a ARCOMadrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que hoy ha comenzado en Ifema. La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha inaugurado el stand del proyecto 'Feminario, Mujeres y narraciones estéticas genéricas', que exhibe la obra de siete creadoras onubenses en ARCOMadrid 2021.

La presidenta ha estado acompañada por la comisaria del proyecto, Margarita Aizpuru, y las siete artistas participantes -de distintas generaciones, trayectorias y disciplinas-, que comparten una óptica de género y feminista, con un posicionamiento crítico de la situación que sufren las mujeres, y que que reelaboran en sus trabajos artísticos. Son Carmen F. Sigler, de Ayamonte; Rocío López Zarandieta, de Isla Cristina; Sara Khalo, de Punta Umbría; Victoria Rodríguez Cruz, de Santa Ana La Real; Pilar Lozano, de Huelva; Pilar Albarracín de Aracena, y María Suero, Huelva.

El stand -pintado de violeta, color asociado a la lucha feminista- destaca por su carácter dinámico y multidisciplinar, con vídeos, esculturas, fotografías y dibujo, vertebrado por varios ejes como el mar, los estereotipos de la mujer andaluza y sus vicisitudes y supeditaciones en la vida cotidiana y en el ámbito social. En la inauguración también ha participado el vicepresidente de la Diputación, Juan Antonio García.

María Eugenia Limón ha felicitado a todas por esta muestra colectiva "que reivindica a la mujer como sujeto creador, que recupera las palabras y las imágenes y se expresa con mente y cuerpo". Según ha señalado, la siete artistas, guiadas por la comisaria, ofrecen una visión de la interesantísima labor creativa que están llevando a cabo creadoras de la provincia de Huelva en el panorama de las artes visuales". La elección de este proyecto responde, según ha indaca "al férreo compromiso de la Diputación que por reivindicar más espacios y seguir visibilizando nuestro potencial, que es mucho, y poniendo a la mujer en el centro de nuestras iniciativas, de la exposición pública"

A pesar del avance en los últimos tiempos, para la presidenta "la visibilidad de las mujeres artistas, comisarías, críticas, teóricas y gestoras culturales en museos, centros culturales y ferias de arte sigue siendo escasa. Nos hallamos lejos de la igualdad de oportunidades que promulgan las leyes, y la labor de promoción de las artistas es más necesaria hoy que nunca". En este sentido, los feminismos han analizado dichas identidades y sus estereotipos y han desestructurado la identidad femenina como única, inmóvil y adjudicada sólo a las mujeres, para desarrollar, a partir de ahí, estrategias para deconstruir los discursos existentes" El proyecto para el stand de la Diputación de Huelva se enmarca en este planteamiento, con trabajos creativos y performances que trabajan en los discursos sobre géneros, arte y feminismo.

Feminario tiene tres ejes temáticos: Cuerpo y agua, narrativas genéticas acuáticas, en las que se enmarcan las propuestas de Rocío López Zarandieta y Victoria Rodríguez Cruz; Clichés identitarios femeninos sureños, con Pilar Albarracín y Pilar Lozano; y De lo cotidiano a lo social: mujeres y virus diversos, con la obra de Carmen Singler, Sara Kalho y María José Suero.

Margarita Aizpuru ha agradecido a la Diputación de Huelva que haya elegido, un proyecto que promueve la igualdad y la visibilización de proyectos artísticos de mujeres ya que según ha señalado, los informes oficiales constatan "un nivel de desigualdad vergonzante aún, no llega al 25 por ciento de obras en las colecciones de arte contemporáneo públicas españolas; un 15 por ciento de los proyectos que impulsa ARCO y en muchos museos públicos importantes no llegan tampoco al 15 por ciento, discriminación que también existe en el número de mujeres que hacen exposiciones individuales, colectivas, de comisarias, etc".

En la jornada inaugural de ARCOMAdrid Rocío López Zarandieta ha realizado la performance Walking Ballast y Tras-Mallo y Carmen F. Sigler, Señales desde el mundo real.

Dentro de la programación de Feminario, el jueves 8, de 12:00 a 13:00 se celebrará en la Sala Fundación de ARCO (situada en el stand 9B33 del Pabellón 9), una mesa redonda abierta al público con la comisaria y artistas participantes, con entrada libre hasta completar aforo