Felisa Fernández: "Yo pediré a las estrellas lo mejor para mi Huelva porque la ciudad se lo merece"

Espontánea y dicharachera, Felisa Fernández encarnará este año a la Estrella de la Ilusión. Esta bailaora onubense es conocida popularmente en Huelva por ser parte de la pareja profesional Melisa y El Lolo, habiendo bailado para artistas de la talla de Los Marismeños, El Falo y Paco Toronjo. Además de su alegre carácter, su pasión por el baile le permitiría montar su academia propia con objeto de difundir el arte que es inherente a su persona. Su profesión le ha valido para tener un trato cercano con los onubenses, de quiénes se ha ganado el corazón con la puesta en marcha del programa Cultura en los Barrios.

-¿Qué siente cuando se le comunica la noticia de que va a ser la Estrella de la Ilusión?

-Era un regalo que nunca se me había llegado a pasar por la cabeza. Fue alucinante. Yo me encontraba el día de Nochebuena en casa cuando me llama por teléfono el alcalde, Gabriel Cruz. Me dio mucha alegría porque yo pensaba que era para felicitarme la Navidad, por lo que era un detallazo que se hubiese acordado de la Feli de Huelva, que es como mucha gente me conoce. Luego me comentó que como siempre ilumino con mi sonrisa y por ser tan especial iba a ser la Estrella de la Ilusión. Seguidamente, comencé a dar saltos por la casa, mientras mi hija alucinaba.

-A falta de un día para la cabalgata, ¿cómo ha pasado estos días previos al esperado 5 de enero?

-La realidad es que no duermo. Me levanto de madrugada y doy vueltas en la cama con motivo de toda la emoción que tengo durante estos días. En estos momentos estoy como si fuera una niña pequeña porque me enorgullece mucho que se hayan acordado de mí para poder repartir alegría, ilusión y felicidad. Además, estos días también estoy pensando en cómo lo haré, pero estoy segura de que seré como soy siempre, una persona espontánea y alegre. Es imposible que esté cohibida y sé que cuando me suba a la carroza me vendré arriba porque me emociono muy rápido.

-¿Ha podido recibir consejos de otra Estrella de la Ilusión?

-Claro. Precisamente, Verónica Campos es compañera mía y con lo que me cuenta ya me entra el gusanillo de probar la experiencia. Concretamente, me comentó que lo que más me emocionará será el poder compartir momentos con las personas mayores en los asilos y con los niños hospitalizados, si bien su resumen es que el día en su conjunto será inolvidable.

-Por tanto, después de que le hayan comentado la emotividad que causa el itinerario por asilos y hospitales, ¿es el momento que más espera?

-Creo que sí, porque será muy cercano todo y me conozco y sé que me emocionaré mucho, aunque la cabalgata tiene su punto emotivo al ver a tantos niños felices esperando que lances caramelos. Es complicado ponerlo todo en una balanza.

-¿A quiénes ha escogido para que le acompañen en el día más especial?

-Las seis estrellitas que vendrán conmigo serán dos hermanas mías, una cuñada, la tata que siempre ha cuidado de mis hijas y dos amigas. Ahora bien, necesitaría 100 carrozas para llevar a toda la gente que me gustaría. Ha sido una elección muy difícil y, por ejemplo, también me hubiera gustado llevar a niñas más pequeñas. Eso sí, todas las que no me han podido acompañar vendrán conmigo en el corazón.

-¿Estará todo preparado, no?

-He de confesar que no y, por eso, estoy muy intranquila. El traje no me lo pude probar hasta ayer por la tarde y estoy esperando a que lleguen los trajes de las damas de honor, los cuáles luego tienen que ser tuneados. Aun así, con tal de salir, saldría hasta con una sábana.

-Siendo la Estrella de la Ilusión, ¿qué deseos pide para Huelva?

-Para mí Huelva ya brilla por sí sola, pero como además este año ha sido muy especial para mí después de este nombramiento y el premio Buena Gente, yo lo que quiero es dar a los onubenses felicidad, ilusión y fortaleza para toda la gente que está enferma. Yo pediré a las estrellas lo mejor para mi Huelva porque la ciudad se lo merece indudablemente.

-¿Qué pide para que el día de mañana sea lo más especial posible?

-Que todo vaya perfecto y que, al ser la que abra la cabalgata, pueda iluminar con mi luz todo el itinerario. Tengo un gran subidón por el día de mañana.

-¿Forma un buen equipo con los Reyes Magos?

-Divino. Precisamente, Nono es mi primo segundo y tenemos una relación muy buena. A los otros dos reyes no los conocía, pero en los ratos que hemos compartido parece que éramos amigos desde hacía tiempo. De hecho, yo los defino como mis guardaespaldas y he de decir que no puedo estar más feliz por los reyes que me arropan. Durante estos días hemos disfrutado de muchos momentos en los medios de comunicación y en la coronación y todos hemos conectado muy bien.