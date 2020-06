La FOE hace un llamamiento a la responsabilidad empresarial y a "no bajar la guardia" tras el estado de alarma

La satisfacción de la FOE ante la actitud responsable mostrada por sus empresarios durante el Estado de Alarma decretado por la pandemia del Coronavirus no quita que desde esta Organización su presidente, José Luis García-Palacios Álvarez, haya hecho un llamamiento a la “madurez empresarial” en orden a no bajar la guardia en lo que a las medias de prevención corresponde, esperando comportamientos al mismo nivel de los ciudadanos.

La actitud empresarial desde incluso antes de decretarse el Estado de Alarma, ha contribuido, sin lugar a dudas, "a evitar que la pandemia haya podido hacer mayores estragos en nuestra provincia donde, afortunadamente, en momentos más álgidos, nos hemos alejado con diferencia de las cifras que se movían en el resto del país".

Y ahora, la etapa pos Covid-19, tiene que estar marcada por una filosofía semejante en el ámbito de las empresas que “no deben bajar en ningún momento la guardia y seguir vigilantes, haciendo cumplir todo la normativa en vigor, como hasta ahora se viene haciendo, para frenar cualquier posible rebrote que daría al traste con todo lo logrado hasta la fecha”, así lo explica el presidente de la FOE y así se ha hecho saber a los asociados a esta Organización.

“Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos pero también con nuestros clientes”, manifiesta García-Palacios Álvarez, “y especialmente ahora que autorizado el paso interprovincial, unido al inicio del verano, vamos a tener que controlar situaciones que no se nos deben ir de las manos si queremos impedir que se nos identifique con comportamientos irresponsables alejados de la seriedad que requieren los momentos que atravesamos”.

Compromiso desde los sectores

Los principales sectores empresariales, tales como el comercio, el turismo y la hostelería, donde las relaciones con los clientes son más frecuentes, han hecho suyo el llamamiento realizado desde la FOE en sus Asociaciones representativas, tales como Huelva Comercio, Bareca, Aloja Huelva y el Consejo Empresarial de Turismo, y van a recomendar a sus asociados intensificar sus protocolos de prevención para contribuir a crear entre todos un entorno más seguro, dando garantía a sus respectivos trabajadores, clientela y proveedores quienes igualmente, como decimos, deben respetar las normas establecidas por cada empresa.

Desde la FOE se confía, en la misma medida, en la altura de miras de sus ciudadanos que, con carácter general, tienen que contribuir igualmente a disfrutar sin correr riesgos innecesarios por la incidencia que puede tener en la salud de los demás.

Y es que el esfuerzo que se haga por una parte no lleva a nada si el resto de la población no asume en la misma medida su compromiso en guardar la distancia social, el uso de las mascarillas, evitar aglomeraciones o no olvidar los hábitos de higiene a los que ya debemos estar acostumbrados.