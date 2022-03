La FOE anuncia más medidas reivindicativas en defensa de las infraestructuras en Huelva

El presidente de la FOE, ante la Asamblea General de la organización ha anunciado que al 4-M continuarán nuevas acciones reivindicativas porque “Huelva no sólo necesita salir de la crisis que padece sino hacerlo al mismo tiempo que los demás territorios”. “Necesitamos la tierra prometida, no promesas falsas e incumplidas” o “Queremos hechos y nos más palabras ficticias” fueron algunas de las frases extraídas del discurso de José Luis García-Palacios Álvarez ante los miembros del máximo órgano de la entidad empresarial, que de nuevo reivindicaba a nuestros gobernantes “inversiones que permitan avanzar a la sociedad en su conjunto y que nos permitan dejar de ser un desierto, donde sólo se nos hacen ver espejismos, cuando tenemos condiciones para convertirnos en un auténtico vergel, en una oportunidad para toda España”.

El presidente de la FOE se ha detenido en la particular circunstancia de Huelva, recordando las acciones puestas en marcha desde la plataforma Y Huelva cuándo para llamar la atención de las Administraciones “sobre las propuestas de los que sabemos qué se debe hacer para devolver al crecimiento y rebajar las tasas de paro”, haciendo una advertencia: “en el camino nos encontraréis porque no es este un asunto menor y así lo dijo el pasado 4 de marzo la sociedad civil de nuestra provincia”. “Nuestras reivindicaciones -explicó- son coherentes con las necesidades no solo de la economía, sino del día a día de nuestros ciudadanos. Por eso, nuestros políticos deben saber que en nosotros siempre encontrarán respeto, pero también firmeza”.

“Ha llegado el momento de dialogar y dar respuestas eficaces. Por nuestra parte, estamos seguros de la bondad de nuestros argumentos y de que, como decía el escritor francés Jean D’Alembret, la razón acabará por tener razón”.

Reclamando el papel que cumplen las empresas en la sociedad, el presidente de la FOE tuvo palabras de aliento para sectores que no atraviesan sus mejores momentos, deteniéndose en la agricultura y el transporte. Sobre el primero dijo que “no se le proporcionan soluciones adecuadas más allá del descrédito o la maliciosa identificación por parte del gobierno de ser un sector tan burdo y maleable como para ser la marioneta de la extrema derecha”. En relación con el trasporte, manifestó su confianza en que “se llegue al mejor acuerdo posible, que englobe a todas las partes y sobre todo que cumplan con la premisa esencial de que sean eficientes y aporten viabilidad al sector y seguridad a la sociedad”.

A las medidas concretas reclamadas para estos sectores, se unen otras de tipo fiscal, energética, laboral, medioambiental y financiera, sobre las que “los poderes públicos tienen la mayor responsabilidad” -expuso-, añadiendo “los efectos negativos ocasionados por la reciente subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que resulta especialmente gravoso para las pequeñas empresas y que amenaza con generar subidas permanentes de la tasa de paro de larga duración.”

Recordó García-Palacios Álvarez en su intervención que este año, concretamente el pasado 1 de marzo, “se conmemoraba el "45 aniversario de nuestra fundación". Una fecha digna de ser celebrada porque pasados esos años hoy siguen vigentes los postulados de un grupo de empresarios, nuestros fundadores que sirvieron de referentes en otras provincias españolas que no tuvieron la dicha de contar con una Organización Empresarial hasta bastante tiempo después que nosotros”. A ellos hacía responsables de “la entidad fuerte, cohesionada y consolidada de la que presumimos ser. Líder en Andalucía, así nos lo reconocen allá donde vamos, implantada en todos los sectores, y a la que corresponde un indiscutible protagonismo en el desarrollo económico de Huelva, desatacando la independencia de la FOE con respecto a poder políticos o de cualquier”, apuntilló. Y especialmente emotivas fueron sus palabras hacia dos expresidentes de la FOE que fallecieron el pasado año: Constantino Menéndez e Isabel Arcos .