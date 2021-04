Ezequiel Ruiz reclama "respetar los tiempos orgánicos y centrarnos en los onubenses"

El diputado provincial Ezequiel Ruiz, ha expresado en declaraciones a este periódico "la estupefacción ante la petición por parte de la compañera Mª Eugenia Limón de un adelanto de primarias para la candidatura a las elecciones autonómicas".

Para Ruiz, "en los momentos actuales, donde la institución provincial se presenta como fundamental para sacar adelante numerosas ayudas y proyectos para nuestros pueblos y nuestra ciudadanía, no se entiende que el debate se oriente desde la propia presidencia hacia una petición de adelanto de primarias para la candidatura a la Junta de Andalucía, no respetándose los tiempos establecidos por la Comisión Ejecutiva Federal, y máxime cuando las elecciones autonómicas no se esperan hasta dentro de más de un año y medio".

En este sentido, el ex vicepresidente considera "cuanto menos sorprendente que la compañera Mª Eugenia Limón, siempre amparada en la situación de excepcionalidad que a día de hoy aún existe, no solicitase en su momento dar cumplimiento a los estatutos para legitimar la elección de la presidencia de Diputación por los cauces democráticos establecidos en nuestro partido, o no pidiese la convocatoria extraordinaria de un comité solicitado por más del 40% de los miembros delegados para dicha elección".

Así, Ruiz considera esta petición de adelanto de primarias "muestra un ejercicio de incoherencia sin precedentes en este partido, ya que el socialismo exige una mayor responsabilidad y seriedad a la hora de afrontar los procesos internos por partede los dirigentes públicos".

El diputado cree que "las preferencias para el Partido Socialista siempre han sido primero el interés general de la ciudadanía, después el interés del partido y, por último, los intereses individuales, pero las prisas que muestra esta petición de adelanto por parte de la compañera pone en evidencia que ese orden de preferencias se estaría invirtiendo. Un hecho que el socialismo onubense no puede permitirse por principios, en primer lugar, y por compromiso con la provincia en las circunstancias actuales".

Parta terminar, ha pedido a Mª Eugenia Limón que "tenga altura de miras para centrarnos en lo importante que no es otra cosa que ayudar a los alcaldes, alcaldesas, vecinos y vecinas de nuestros pueblos, y lo demás llegará cuando toque. Y, entonces, la militancia decidirá siempre bajo la premisa de un militante, un voto. Sin imposiciones. Y sin que nadie, como pasó en esta provincia hace unos meses, nos niegue ese derecho".