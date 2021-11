El Extra del 11/11 de la ONCE toca en Huelva

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado una parte de su fortuna en la localidad onubense de Ayamonte, donde Juan Bautista González vendió seis cupones premiados con 50.000 euros repartiendo así 300.000 euros en el municipio. La mayor de las suertes se la ha llevado el pueblo granadino de Otura donde se vendió la serie agraciada con los 11 millones de euros.

González, que es vendedor de la ONCE desde 2019, ha llevado la suerte a seis vecinos de la barriada Salón de Santa Godea de Ayamonte, una de las más humildes del municipio onubense. “Es un barrio sencillo pero la gente es extraordinaria -puntualiza-. El trato de la gente es encantador y me alegro muchísimo porque hay mucha necesidad de una alegría como esta”, afirma. Juan González dio un cupón premiado con 35.000 euros a una cliente de Málaga que se lo compró en Ayamonte, a través del TPV por el que se elige el número que juega, a los dos meses de comenzar la venta. “Ya he puesto el expositor con todos los cupones del Sorteo de Navidad, a ver si lo doy también”, dice. González cree que estos 300.000 euros en premios del 11/11 de la ONCE “van a venir muy bien a Ayamonte”.

Más suerte aún han tenido en Otura (Granada), donde Juan Carlos Montalbán, que el próximo día 21 cumplirá dos años como vendedor de la ONCE, vendió la serie agraciada con los 11 millones de euros más otros nueve cupones premiados con otros 50.000 euros, repartiendo así 11,5 millones en su municipio.

El Extra del 11/11 de la ONCE ha dejado otros 350.000 euros en Ubrique (Cádiz), y 50.000 euros en Sevilla, Córdoba y Motril respectivamente que suman más de 12,2 millones de euros en premios entre las cinco provincias andaluzas. Además, ha repartido también premios de un millón de euros en Asturias, Extremadura, Galicia y Murcia. La fortuna de este sorteo vuelve a repetir así suerte con Andalucía. El año pasado este sorteo repartió también cuatro millones de euros entre las provincias Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.